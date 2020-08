Kurp doties? Citādi svētki Aizputē, rūcoša diena Grobiņā un lustīgi Vecpilī

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados, kur uzmanības centrā būs Aizputes pilsētas svētki, Grobiņā motofestivāls "Seeburg Bikerland 2020", bet Vecpilī būs lustīgā diena!

Aizputē

Piektdien, 7. augustā, no pulksten 21 līdz 22 un no pulksten 23.30 līdz 24 laukumā “Ziedu mazbānītis”, Atmodas ielā 8, ar romantisku fona mūziku vakara noskaņai Krēslas stundā sāksies Aizputes pilsētas svētki “Šogad citādi svētki ienāk pilsētā”. Spēlēs ģitārists Aleksandrs Krasavins. Pulksten 22 Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā Riharda Zaļupes solokoncerts “Vasaras atmosfēras”. Vietu skaits būs ierobežots, bet koncertu translēs tiešraidē arī teritorijā pie baznīcas. Piektdien pulksten 18 Tebras upes krastā svētku laikā būs arī “16. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijs”. Pulksten 20 bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Daci Priedi. Saruna par grāmatu “Kur sarkanas ogas auga”. No pulksten 22 līdz 2 “Pilskrogā”, Liepājas ielā 20, “Vinila (kardio) ritmi Pilskrogā” kopā ar DJ Dagni Brici un Pēteri Brīniņu.

Sestdien, 8. augustā, no pulksten 13 līdz 14 ābeļdārzā, Saules ielā 4, bērnu fantāziju “Masku ballīte” (diskotēka) ar pasaku tēliem. Bērniem jāierodas ar maskām. Būs arī smilšu spēles kopā ar darbnīcu “Pieneņpūkas”. No pulksten 16 līdz 17 koncerts “Vasaras sajūtas/bez vārdiem/pasaules mūzikā”. Spēlēs pianists Zigurds Turss. Pulksten 17 akustiskais koncerts “12 stāsti vasaras vakaram”, kurā piedalīsies Aija Andrejeva un Jānis Aišpurs (“The Sound Poets”). Pulksten 21 grupa “The Swamp Shakers” koncertā “Vasaras nakts rock'n'roll”. Pulksten 14 kultūras namā izstādes “Liepājas Mākslas kolēģu biedrības gleznošanas plenērs Aizputes pilsētā” atklāšana. No pulksten 8 līdz 15 Tirgus laukumā Aizputes svētku gadatirgus. Pulksten 10 sporta kompleksā Saules ielā 9 Aizputes novada “Tempo” kausa izcīņas šahā ceturtā kārta. Pulksten 19 picērijā “Take the Bake” pie veikala “Top” Jura Kaukuļa akustiskais koncerts.

Svētdien, 9. augustā, pulksten 10 sporta kompleksā Saules ielā 9 Aizputes novada “Tempo” kausa izcīņas dambretē otrā kārta.

Bernātos

Sestdien, 8. augustā, pulksten 19 brīvdienu mājā “Sīpoli” biedrība “Mēs Bernātiem” ielūdz uz ikgadējo vasaras brīvdabas koncertu, kurā šoreiz klausītājus priecēs populārie Latvijas mūziķi Zigfrīds Muktupāvels un Jānis Lūsēns. Ieeja pret ziedojumiem.

Grobiņā

Sestdien, 8. augustā, no pulksten 16 Dzirnavu dīķī motofestivālā “Seeburg Bikerland 2020” muzikālās strūklakas. Pulksten 23, 23.20 un 23.50 strūklaku šovs. Pulksten 17 stāvlaukumā pie pilsdrupām sāksies motociklu un mopēdu parādes brauciens. Pulksten 18 Lielā ielā pie pilsdrupām ielu vingrotāju šovs “Street Warriors”. Pulksten 19 pilsdrupu estrādē “Opus Pro” koncerts. Pulksten 20.30 – balle kopā ar grupu “Laika upe”. Ieeja – trīs eiro. Pasākumu vadīs Pauls Timrots. Visas dienas garumā kursēs bānītis. Būs atrakcijas bērniem, retro mopēdi, amerikāņu senie spēkrati, darbosies kafejnīcas.

Liepājā

Piektdien, 7. augustā, pulksten 19 klubā “Fontaine Palace” grupa “Rīgas modes”.

Piektdien, 7. augustā, pulksten 20 Jāņa Čakstes laukumā uzstāsies Jānis Šipkēvics un mākslinieku ansamblis “Nepāriet”. Ieeja – brīva.

Sestdien, 8. augustā, pulksten 11 Leļļu teātrī izrāde “Es un mana mamma”.

Sestdien, 8. augustā, pulksten 16 biedrības nama kamerzālē stendapa meistarklase un uzstāšanās kopā ar Aivu Birbeli.

Sestdien, 8. augustā, pulksten 21 kultūras namā “Wiktorija” grupa “Pienvedēja piedzīvojumi”.

Svētdien, 9. augustā, pulksten 17 Svētās Trīsvienības katedrālē koncertciklā “Mūzika dievnamam” koncertēs Liene Andreta Kalnciema un Evija Martinsone (soprāns).

Svētdien, 9. augustā, pulksten 18 koncertzālē “Lielais dzintars” koncertsērijas “Personīgi” noslēgumā opermūzikas koncerts “Dienvidu saules promenāde”.

Priekulē

Sestdien, 8. augustā, pulksten 13 pie kultūras nama pasākumu ciklā “Svinam vasaru Priekulē” dziedošo cālēnu koncerts un radošās darbnīcas. Pulksten 15 – putu ballīte.

Kalnišķos

Sestdien, 8.augustā, pulksten 16 sabiedriskais centrs atzīmes savu 15 gadu jubileju. Ar skaistām melodijām priecēs Maija Kalniņa, Zanda Štrausa un Normunds Kalniņš (akordeons). Ieeja koncertā – brīva.

Vecpilī

Sestdien, 8.augustā, no pulksten 11 pie Dižlāņu muižas ozola, ievērojot valstī noteiktos piesardzīvas noteikumus, sāksies lustīgā diena. Būs iespēja darboties Gunta Jakubovska meistardarbnīcā un izgatavot pašam savu rotu. Maksa par materiālu – pieci eiro. Pulksten 13 Baltā zālē mākslas izstādes “Laiku lokos” atklāšana. Pulksten 14 teatralizēts pasākums trīs daļās “Vecpils saimnieces laikmetu griežos”. Pirmā daļa pie Dāviņu mājām – senās dienas pie Spēka avota. Otrā daļa ābeļdārzā pie Dižlāņu muižas – padomju laiku saimnieces. Trešā daļa Dižlāņu muižas parkā pie ugunskura – mūsdienu saimnieces. No pulksten 20 līdz 24 zaļumballe kopā ar grupu “Pa ceļam”.