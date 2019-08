Kur aiziet? Nedēļas nogales pasākumi Liepājā un Lejaskurzemes novados

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Aizputē

Piektdien, 23. augustā, pulksten 18 kultūras namā notiks pasākums, kas veltīts Baltijas ceļa trīsdesmitgadei. Tā laikā varēs ielūkoties Laimoņa Zariņa kinoarhīvā par bijušā Liepājas rajona dalībniekiem Baltijas ceļā.

Aizputes pagastā

Sestdien, 24. augustā, no pulksten 13 pie saieta nama ar sporta aktivitātēm un piepūšamām atrakcijām bērniem sāksies Aizputes pagasta svētki. Pulksten 16 – radošās darbnīcas, putu ballīte un hennas un gliteru zīmējumi (viens līdz pieci eiro).

Pulksten 17 – svētku atklāšana. Pulksten 18 – pašdarbnieku koncerts. Pulksten 19 – Balvu ansambļa “Ziņģes brāļi” koncerts. Pulksten 20.30 – grupas “Opus Pro” koncerts. Pulksten 21.30 – muzikālās apvienības “Transleiteris” koncerts. Pulksten 22.30 – balle.

Bārtā

Piektdien, 23. augustā, pulksten 19 kultūras namā Smiltenes novada Blomes un Brantu apvienotais amatierteātris ar izrādi “Jāņu pušķis”.

Bernātos

Sestdien, 24. augustā, pulksten 21 stāvlaukumā pie “Dzintariņa” brīvdabas kino vakarā filma “Sapņu komanda 1935”.

Cīravā

Sestdien, 24. augustā, pulksten 12 Alus dārzā pasākums vecākiem ar bērniem “Vēl mirklis vasarā”. Programmā būs dažādas atrakcijas, cienāšanās ar svētku kliņģeri un loterija, kuras laikā varēs laimēt kancilejas piederumus un galveno balvu – penāli. Uz pasākumu īpaši aicināti pirmklasnieki, kuri savas skolas gaitas uzsāks Dzērves pamatskolā. Ieeja – brīva.

Dunalkā

Sestdien, 24. augustā, pulksten 11 ar strītbola sacensībām 3x3 sāksies Parka svētki. Pulksten 13.30 pie kultūras nama zolītes turnīrs. Pulksten 14 parkā pulcēšanās uz svētku atklāšanu. Būs reģistrēšanās uz komandu aktivitātēm un sievu nešanu kalnā. No pulksten 14.30 jautras aktivitātes individuāli un komandām (seši cilvēki): sievu nešana – pāriem, virves vilkšana, jautrības stafete, megazīmulis, puļķu skrējiens, atmiņas tests, krokets, ūdenspistole, mehāniķis, pleznas, šautriņas, auto vilkšana, olu bols. Dienas garumā darbosies piepūšamās atrakcijas bērniem, būs iespēja tikt pie hennas zīmējuma (maksas). Ap pulksten 20 – apbalvošana. Pulksten 22 zaļumballe kopā ar grupu “Dūži” un dīdžeju.

Grobiņā

Sestdien, 24. augustā, pulksten 15 pilsdrupu estrādē Latvijas Humānās palīdzības centra Grobiņas filiāles desmit gadu jubilejas labdarības koncerts. Piedalīsies māsas Legzdiņas, Sandris Dubovs un līnijdejotāju ansamblis “Tev”. Pulksten 22 estrādē ballīte kopā ar grupu “Tranzīts”.

Paplakā

Sestdien, 24. augustā, pulksten 10 no pagastmājas velotūres “Apceļo savu pagastiņu” izbraukšana. Pulksten 13 noslēgums Prūšu ūdenskrātuvē.

Pāvilostā

Sestdien, 24. augustā, pulksten 11 pie Tūrisma informācijas centra pulcēšanās Sakas upes regatei “Pāvilostas asaka”. Pulksten 11.30 pulcēšanās Tebras un Durbes satekas vietā. Pulksten 11.40 – kopīgas sportiskas aktivitātes, iesildīšanās. Pulksten 12.30 – starts. Pulksten 14.30 pie Tūrisma informācijas centra regates noslēgums. Pulksten 15 – apbalvošana, sāksies arī Uguns nakts Pāvilostā aktivitātes. Būs Liepājas ceļojošais cirks “Beztemata”, cirka radošās darbnīcas, grupa “Santehniķi”. Pulksten 20 pie “Āķagala” ulmalnieces Samantas Barsukovas solokoncerts. Pulksten 20.30 pludmalē ugunsskulptūra. Pulksten 22 Upesmuižas parkā zaļumballe kopā ar grupām “Liedags”, “Kurland”, “Temperaments”, “Tiešsaiste” un DJ Kalvi.

Liepājā

Ceturtdien, 22. augustā, pulksten 12 biedrības nama foajē gladiolu ziedu izstādes atklāšana.

Ceturtdien, 22. augustā, pulksten 18 radošajā telpā “Austras istaba” dziesminieks Kārlis Kazāks.

Piektdien, 23. augustā, pulksten 10 Rožu laukumā Vasaras ražas tirdziņš.

Piektdien, 23. augustā, no pulksten 10 līdz 20 biedrības nama foajē gladiolu ziedu izstāde.

Piektdien, 23. augustā, pulksten 18 biedrības namā dokumentālā filma “Īvāns”.

Piektdien, 23. augustā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” festivāla “Liepājas vasara” koncerts “Imanta Kalniņa sestā un Diruflē rekviēms”.

Piektdien, 23. augustā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” pasākums “Liepaja Clubbing”. Spēlēs [EX] da Bass un DJ Alvis Still.

Sestdien, 24. augustā, pulksten 10 Rožu laukumā Vasaras ražas tirdziņš.

Sestdien, 24. augustā, no pulksten 10 līdz 20 biedrības nama foajē gladiolu ziedu izstāde.

Sestdien, 24. augustā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Zviedrijas rokgrupa “Black Rose”.

Svētdien, 25. augustā, pulksten 12 Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā Bērnu rīts kopā ar Liepājas ceļojošo cirku “Beztemata”.

Svētdien, 25. augustā, pulksten 16 Svētās Trīsvienības katedrālē festivāla “Via Baltica” koncerts “Baltijas dzintari”, kurā piedalīsies trīs izcili Baltijas mūziķi – Anu Mari Ūspelda (Igaunija, soprāns), Arvīds Kazlausks (saksofons) un Larisa Carjkova (ērģeles).

Otaņķos

Sestdien, 24. augustā, no pulksten 4 “Upeskrastos” iekāpšana laivās, lai Bārtas upē klausītos koncertu “Ausma”. Tas sāksies pulksten 5. Piedalīsies Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Rihards Lībietis (ģitāra), Marta Kauliņa (marimba), Ieva Parša (balss) ar Māri Jēkabsonu (dūdas, stabule) un trio “Vējš”. Koncertu var klausīties organizatoru vai savās laivās, arī krastā. Pēc koncerta – brokastis.

Embūtē

Sestdien, 24. augustā, no pulksten 12 līdz 15 Joda dambī būs Ģimenes diena. Programmā: poniji (par naudu), kanisterapijas suns, sportiskas aktivitātes, garda zupa un radošās darbnīcas.

Vaiņodē

Piektdien, 23. augustā, pulksten 17.30 pie senlietu krātuves pulcēšanās Vaiņodes novada vienotības velobraucienam "Baltijas ceļam 30". Pulksten 19 pie senlietu krātuves atmiņu vakars pie ugunskura.