Kur aiziet? Nedēļas nogales pasākumi Liepājā un Lejaskurzemes novados

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Aizputē

Piektdien, 16. augustā, pulksten 17 novadpētniecības muzejā lekcija ar praktisku nodarbību “Mana dzimta – mans spēks”. Četru stundu garo nodarbību vadīs novadpētnieks, IT speciālists un fotogrāfs Varis Sants, daloties ar savu personīgo praktisko pieredzi Dzimtas koka izveidē, informācijas meklēšanā, tās sistematizēšanā un saglabāšanā. Uz nodarbību obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 29623284.

Grobiņas pagastā

Sestdien, 17. augustā, pulksten 10.45 Dubeņu parkā ar rīta rosmi sāksies Grobiņas pagasta svētki. Pulksten 10.55 – svētku atklāšana, uzrunas un apsveikumi. Pulksten 11 Grobiņas pagastā jaundzimušo bērniņu svinīga šūpošana un uzņemšana pagasta saimē. Pulksten 12 – Dubeņu amatierteātra izrāde “Dūdene zina”. Pulksten 14 zupas “Kas tas ir?” garšošana Ozolu ielā 1. Pulksten 15 – koncertšovs visām paaudzēm “Fantāzijas faktors” no Rīgas. Pulksten 17 – “Rumbas kvarteta” solo koncerts. Pulksten 19 – Dailes teātra ansambļa “Ilga” koncerts “Visskaistākā meitene te”. Piedalīsies Aldis Siliņš, Lauris Subatnieks un Gundars Silakaktiņš. Pulksten 22 – zaļumballe kopā ar grupu “Vilx” un Vijāru Griķi. No pulksten 12 pie pagasta pārvaldes darbosies piepūšamās atrakcijas, bet parkā būs sejiņu apgleznošana.



Kazdangā

Piektdien, 16. augustā, no pulksten 13 līdz 14 vasaras āra bibliotēkā pirmsskolas vecuma bērniem radošā nodarbība ar ūdenskrāsām. No pulksten 14 līdz 15 – 1. līdz 4. klasei, bet no pulksten 15 līdz 16 – 5. līdz 9. klasei. Nodarbību vadīs Monta Ozoliņa. Lietus laikā būs bibliotēkas lasītavā.

Liepājā

Piektdien, 16. augustā, pulksten 14 Dienvidu fortos, Klaipēdas ielā 138, sāksies Klusuma festivāls. Pulksten 19 uz kalna skatuves – Inese Galante. Pulksten 20.30 starp jūru un Liepājas ezeru – Ralfs Eilands. Pulksten 22 – grupa “Baraka” un Deniss Paškevics. Pulksten 23.30 – Shipsea.

Piektdien, 16. augustā, pulksten 20 Jāņa Čakstes laukumā Goran Gora koncerts.

Piektdien, 16. augustā, pulksten 20 Romas dārza pagalmā festivāla “Via Baltica” atklāšanā apvienība “Xylem Trio”.

Piektdien, 16. augustā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” grupas “The Mysteries” un “Ironic Modern World”.

Sestdien, 17. augustā, pulksten 7 Dienvidu fortos, Klaipēdas ielā 138, Klusuma festivālā kopīga mošanās. Pulksten 10 – Ainars Mielavs. Pulksten 15 – Ieva Akurātere. Pulksten 15.45 – Kaspars Zemītis. Pulksten 16.30 – Sergejs Jēgers. Pulksten 18 – Gunārs Meijers. Pulksten 19.30 – Kārlis Kazaks. Pulksten 21 – Jānis Stībelis. Pulksten 22.30 – grupa “Triāna Park”. Pusnaktī – Arstarulsmirus.

Sestdien, 17. augustā, pulksten 18 koncertzālē “Lielais dzintars” festivālā “Liepājas vasara” Agneses Egliņas solokoncerts.

Sestdien, 17. augustā, pulksten 20 olimpiskajā centrā Ani Lorakas koncerts.

Sestdien, 17. augustā, pulksten 21 ezerā, Vecā ostamala 29, pasākums “Liepāja Lake Music” ar Loreti Medni.

Sestdien, 17. augustā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” uzstāsies Jacques of S’T’A.

Svētdien, 18. augustā, pulksten 12 Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā Bērnu rīts kopā ar ceļojošo cirku “Beztemata”.

Svētdien, 18. augustā, pulksten 15 radošajā telpā “Austras istaba” dziesminiece Igeta Gaiķe.

Medzē

Svētdien, 18. augustā, pulksten 12 kultūras nama dārzā Svētdienas braņčiņš Medzē jeb Dārza svētki. Piedalīsies uztura speciāliste Līga Jaunzeme, būs arī mūzika un ūdensbumbas.

Vaiņodē

Sestdien, 17. augustā, pulksten 13 pie dzelzceļa pārbrauktuves ikkadējais pasākums – Birutas kundzes Cūkupupu balle.

Virgā

Sestdien, 17. augustā, pulksten 10 no pamatskolas sāksies velotūre “Apceļo savu pagastiņu”. Noslēgums būs pulksten 13 laivošanas atpūtas vietā “Kraujas”. Jāierodas ar savu velosipēdu tehniskā kārtībā.

Vecpilī

Piektdien, 16. augustā, pulksten 13 kultūras un atpūtas centrā Lindes fon Keizerlinkas grāmatas “Stāsti bērna dvēselei” prezentācija.

Vērgalē

Sestdien, 17. augustā, no pulksten 10 centrā ar izklaidēm bērniem un ielu basketbolu sāksies Vērgales pagasta svētki. No pulksten 11 līdz 13 – izjāde ar zirgu un poniju. No pulksten 12 līdz 14 radošā darbnīca – viss ap, no, uz un ar akmentiņiem. No pulksten 11 līdz 13 auto orientēšanās rallijs (pulcēšanās pulksten 10.30). No pulksten 13 līdz 14 – Vērgales spēka zupa un Gardēžu vilinājums. Pulksten 14 pie kultūras nama mazo vērgalnieku sveikšana un muzikāls sveiciens. No pulksten 14.30 līdz 16.30 pie skolas putu ballīte bērniem. No pulksten 15 līdz 18 – loka šaušana. No pulksten 16.30 līdz 17.10 muižas laukumā Greentrials velo šovs. No pulksten 17 līdz 19 pie laipiņas ūdensbumbas. Pulksten 18.45 konkursa “Sakoptākās sētas” labāko godināšana. Pulksten 19 muižas laukumā muižas laukumā Liepājas Tautas teātra izrāde “Sievu kari ar Belcebulu”. No pulksten 22 līdz 3 – zaļumballe kopā ar grupu Piemare. Vērgales muzejā skatāma Gunta Krastiņa personālizstāde “Ieelpot vasaru”.

Ziemupē

Sestdien, 17. augustā, no pulksten 13 jūrmalā jau astoto reizi notiks atpūtas pasākums “ma-DARA”. Šī gada vadmotīvs ir Ceļš.