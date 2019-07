Kur aiziet? Nedēļas nogales pasākumi Liepājā un Lejaskurzemes novados

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Durbē

Piektdien, 12. jūlijā, pulksten 19 evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncerts “Tuvāk sirdij un debesīm”. Piedalīsies Anna Krauja (soprāns, Austrija, Latvija) un Ēriks Eglītis (balss, klavieres, Latvija). Ieeja – par ziedojumiem.

Jūrmalciemā

Sestdien, 13. jūlijā, pulksten 15 pie “Smaragdas” jau 50. reizi tiks atklāti Zvejnieku svētki Jūrmlaciemā. Pulksten 15.30 – zābaka mešana kungiem. Pulksten 16.10 – enkura turēšana kungiem. Pulksten 16.50 – ūdens nēši dāmām. Pulksten 17.30 – “Āķis lūpā” dāmām. Pulksten 18 – komandu stafete (pieci dalībnieki), kā arī svētku zupa. Pulksten 19 – Neptūna ierašanās, zvejnieku godināšana un sporta spēļu dalībnieku sumināšana. Pulksten 20 – svētku koncerts kopā ar Aivaru Birzmali un Jāni Misiņu. Pulksten 21 – deju grupas ”Arabeska” sveiciens. Pulksten 22 – balle kopā ar grupu “Ex-Credo”, Jolantu un Aldi Čirkaino. Transports svētku laikā: Pulksten 14 Rude – Nīca – Jūrmalciems, pulksten 18.30 Rude – Nīca – Jūrmalciems, pulksten 1 Jūrmalciems – Nīca – Rude.

Pāvilostā

Sestdien, 13. jūlijā, no pulksten 9 pie ostas Zvejnieku svētkos tirgus. Pulksten 11 kapsētā atceres brīdis pie Piemiņas akmens “Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps jūras dzelmē”. Pulksten 11 no ostas vizināšnās ar laivām pa Sakas upi un jūru (par maksu). Pulksten 11 pludmalē Zvejnieku svētku turnīrs pludmales futbolā un volejbolā. Pieteikšanās līdz piektdienai pa tālruni 29230995. No pulksten 11 līdz 19 lēkšana no skatu torņa ar virvēm (par maksu). Pulksten 13 pie kroga “Āķagals” visneaizmirstamākā bērnu ballīte “Putu paradīze” ar dejām putās. No pulksten 13 līdz 15 ostā ugunīgā un enerģiskā Latvijas pirmā situminstrumentu ansambļa “Perpetuum Ritmico” uzstāšanās. Radošās apvienības “Spiediens” improvizācijas šovs “Iz zvejnieku dzīves”. Pulksten 18 – Burtnieku novada Matīšu tautas nama amatierteātra izrāde “Savedējs”. Pulksten 15 pludmalē kuģu un laivu parāde. Jūras valdnieka Neptūna sagaidīšana. Sportiskas aktivitāte zvejnieku stilā – glābšanas riņķa mešana ūdenī, virves vilkšana (komandas stafete, seši dalībnieki), enkura celšana, kā arī kapelas “Luste” koncerts. Pulksten 17 Sakas upē starp moliem lidojošā turbīndēļu un ūdens motociklu šovs. Pulksten 21 Upesmuižas parka estrādē “Rumbas kvartets”, “Līvi”, “Deficīts”. Pusnaktī – svētku uguņošana.



Liepājā

Piektdien, 12. jūlijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” būza vakarā grupas “Alis P” un “The Cucumbers”.

Sestdien, 13. jūlijā, pulksten 11 promenādē ar piemiņas brīdi bojā gājušiem jūrniekiem un zvejniekiem sāksies Jūras svētki. No pulksten 11.30 līdz 19 promenādē – Kurzemes gadatirgus. Pulksten 12 – militāro kuģu apskate un Jūras spēku 100 gadu jubilejas izstāde. Pulksten 12 uz Jūras skatuves grupa “Carousel”. Pulksten 14 – “Bur mani”. Pulksten 15.30 – “Laime pilnīga”. Pulksten 17 – Ozols. Pulksten 18 – svētku koncerts “Aizdzen mani Kurzemē!”. Pulksten 12.10 Juliannas pagalmā šovs “The Oulala Etendus”. Pulksten 13.10 – gaisa akrobātikas šovs “Marinara”. Pulksten 13.45 - zīmējumu teātra izrāde “Muzikālā darbnīca”. Pulksten 14.50 – šovs “The Oulala Etendus”. Pulksten 15.50 – šovs “Marinara”. Pulksten 16.25 – zīmējumu teātra izrāde “7 pasakas par Ņukucīti”. Pulksten 17.25 – šovs “The Oulala Etendus”. No pulksten 12 līdz 19 darbosies piedzīvojumu iela – sporta aktivitātes un veiklības atrakcijas bērniem un jauniešiem. No pulksten 12 līdz 17 laukumā pie Muitas mājas Starptautiskā zīmētāju un gleznotāju plenēra “Liepājas marīna” noslēguma iztāde. No pulksten 12 līdz 17 Tirdzniecības kanālā izbraucieni ar laivām, plostiem un katamarāniem. No pulksten 13 līdz 15 jūrasbraucēju airēšanas sacensības. Pulksten 17 – laivu un kuģu parāde.

Sestdien, 13. jūlijā, pulksten 21 ezerā, Vecā ostmala 29, pasākums “Liepāja Lake Music” kopā ar Evelinu Protektori.

Sestdien, 13. jūlijā, pulksten 21 kultūras namā “Wiktorija” grupas “The Bad Tones” albuma “Is it Good Enought” prezentācijas koncerts.

Sestdien, 13. jūlijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Liepājas grupa “Willow Farm”.

Svētdien, 14. jūlijā, pulksten 12 Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā Bērnu rīts kopā ar ceļojošo leļļu teātri “Maska”.