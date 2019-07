Kur aiziet? Nedēļas nogales pasākumi Liepājā un Lejaskurzemes novados

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Dzērvē

Sestdien, 6. jūlijā, no pulksten 19 līdz 21.30 muižas parkā “Vēsturisko dārzu dienu 2019” laikā ineraktīva un izzinoša pastaiga, izbaudot vasaras novakara krāsu, smaržu un skaņu burvību. No pulksten 21.30 līdz 23 iespēja vērot un iepazīt muižas parka iemītnieku dzīvi naktī. Būs Dr. biol. Jurģa Šubas lekcija par sikspārņu sugām Latvijā un praktiskā nodarbība – Dzērves muižas parka sikspārņu pētīšana.

Gaviezē

Piektdien, 5. jūlijā, pulksten 22 pie kultūras nama ar orientēšanās sacensībām sāksies Gaviezes pagasta svētki. Dalībnieku reģistrācija no pulksten 21. Ģimeņu komandā jābūt diviem līdz pieciem cilvēkiem (vismaz viens bērns vecumā līdz 14 gadiem un viens pieaugušais vecumā no 18 gadiem). Open komandā jābūt diviem līdz pieciem cilvēkiem (bez vecuma ierobežojuma, vismaz viens pieaugušais no 18 gadu vecuma). Katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar lejupielādētu aplikāciju “Sporttring”, atstarojošās vestes un lukturīši.

Sestdien, 6. jūlijā, pulksten 14 pie kultūras nama uz lielās skatuves notiks Gaviezes pagasta svētku atklāšana, būs jaundzimušo gavieznieku sveikšana un pašdarbības kolektīvu uzstāšanās. Pulksten 15.30 – Breakdance un Hip Hop deju priekšnesumi “DarKy's Dance School” (Liepāja) izpildījumā. Pulksten 17 – grupas “Līvi” koncerts. Pulksten 19 – deju grupu “Silver Fox” (Dubeņi) un “Dejot prieks” (Liepāja) koncerts. Pulksten 19.40 – Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde “Plezīrs”. Pulksten 22.30 – balle kopā ar grupu “Hameleoni”. Pulksten 14 svētku laikā būs nozīmīšu radošā darbnīca (0,50 centi). No pulksten 15 līdz 18 centra dīķī piepūšamās bumbas. No pulksten 15 līdz 19 iespēja laivot pa centra dīķi ar Krastiņu laivu nomuj laivām. No pulksten 15 līdz 21 pie pagasta pārvaldes piepūšamās atrakcijas. Pulksten 16 lielo, mazo, ātro, lēno braucamrīku parāde. Pulksten 18 zefīru gatavošanas meistarklase. Pulksten 19.30 beļģu vafeļu meistarklase.

Kazdangā

Sestdien, 6. jūlijā, pulksten 17 pilī notiks dabas koncerts “Lai balstiņis tālu skan”. Koncertam var pieteikties visi, kuri gatavi sevi parādīt plašākai publikai – dziedot, deklamējot vai spēlējot, lai iepriecinātu citus klausītājus un sniegtu gandarījumu sev, pretī saņemot klausītāju aplausus un atzinību. Vairāk informācija pieejama, zvanot pa tālruni 28616717.

Liepājā

Piektdien, 5. jūlijā, pulksten 13 biedrības namā Rožu izstādes atklāšana. Pulksten 13.30 Dainuvītes Brūveres lekcija par rožu ziedu audzēšanu. Pulksten 14.30 – rožu ziedlapiņu un šokolādes gleznu gatavošanas meistarklase.

Piektdien, 5. jūlijā, pulksten 17 muzejā Aigara Hibnera fotoizstādes “Spēle” atklāšana.

Piektdien, 5. jūlijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Japānas ģitārists Kenta Hayashi.

Sestdien, 6. jūlijā, no pulksten 10 biedrības namā skatāma Rožu izstāde.

Sestdien, 6. jūlijā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” amerikāņu blūza un soulmūzikas dziedātāja Jūdžina “Hideaway” Bridžesa un grupas “Keksi” koncerts.

Sestdien, 6. jūlijā, pulksten 21 ezerā, Vecā ostmalā 29, pasākums “Liepāja Lake Music” kopā ar dziedātāju Katrīnu Kabiņecku.

Sestdien, 6. jūlijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Lielbritānijas grupa “Friday Night Light”.

Svētdien, 7. jūlijā, no pulksten 10 biedrības namā skatāma Rožu izstāde.

Svētdien, 7. jūlijā, pulksten 12 Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā Bērnu rīts kopā ar Liepājas Leļļu teātri.

Svētdien, 7. jūlijā, pulksten 19 kluba “Fontaine Palace” Akropolē Tango vakars.