Kur aiziet? Nedēļas nogales pasākumi Liepājā un Lejaskurzemes novados

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Aizputē

No piektdienas, 24. maija, novadpētniecības muzeja izstāžu zālē apskatāma četru fotogrāfu apvienības “Četri elementi” darbu kopizstāde “Laternu stundā”.

Svētdien, 26. maijā, pulksten 13 kultūras namā bērnu un jauniešu vokālistu konkurss “Jautrās notiņas”.

Bernātos

Svētdien, 26. maijā, pulksten 12 no kafejnīcas “Paviljons” līdz centram ar svētku gājienu sāksies Ceriņu svētki. Pulksten 12.40 – kopīgs foto, Ceriņziedu salūts (līdzi ņemt sauju ar ceriņziediem) un svētku atklāšana. Pulksten 13 – Nīcas vidusskolas folkloras kopas “Rakari” uzvedums “Rotā saule, rotā bite”. Pulksten 13.30 – viktorīna “Cik labi pazīsti Bernātus?”. Pulksten 13.50 – muzikālā pēcpusdiena ar lauku kapellu “Paurupīte”. Pulksten 14.20 – Ceriņziedu modes skate. Pulksten 14.40 – muzikālā pauze. Pulksten 15.10 – laimīšu meklēšanas konkurss. Pulksten 15.20 – modes skates atraktīvākā dalībnieka apbalvošana, laimīšu konkursa uzvarētāja sveikšana. Pulksten 15.30 – muzikālās pēcpusdienas turpinājums.

Cīravā

Piektdien, 24. maijā, pulkten 20 Kultūras dzirnavās uzstāsies Ņūorleānas stila pūtēju orķestris no Bristoles “Mustard Brass Band”. Ieeja – ziedojums.

Svētdien, 26. maijā, pulksten 13 rododendru dārzā Rododendru ziedēšanas svētki. Muzicēs vijolnieks Edgars Ziņģis.

Gramzdā

Piektdien, 24. maijā, pulksten 12 meža kinozālē (lietus gadījumā – bibliotēkā) lasītāju klubiņa kārtējā tikšanās – pārrunas par Rūtas Šepetis darbiem, atskats uz filmu “Pelni sniegā”, kura veidota pēc R. Šepetis grāmatas “Starp pelēkiem toņiem”.

Grobiņā

Piektdien, 24. maijā, pulksten 13 Grobiņas pilsētas svētki sāksies ar ugunsdzēsēju torņa atklāšanu. Pulksten 17 pie sākumskolas koncerts “Mēs kopā roku rokā!”. Pulksten 19 – svētku gājiens. Pulksten 20.15 – grupas “Dagamba” koncerts. Pulksten 22 – nakts orientēšanās un filma “Blakus”.

Sestdien, 25. maijā, 4.30 Grobiņas pilsētas svētki turpināsies ar “Saullēkta sonāti”. Pulksten 9 loka šaušanas sacensības “Grobiņas Open 2019”. Pulksten 10 – strītbola sacensības, ugunsdzēsēju sacensības un drošības diena, amatnieku tirgus, pie “Icafe” koru sadziedāšanās. No pulksten 11 – atrakcijas bērniem, Grobiņas novada pašdarbnieku kolektīvu koncerts, kā arī teātra festivāls “Tā nu tas ir!”. Starp teātra izrādēm mūsdienu deju kolektīva “Mazais Andžiņš” priekšnesumi. Pulksten 20.30 muzicēs “Dakota”. Pulksten 22 – “Ziedu duets”. Pulksten 24 – balle ar grupu “Cits kvartāls”. Ieeja – pieci eiro.

Sestdien, 25. maijā, no pulksten 11 Ālandes upes pussalā pie Skābaržkalna dzīvās vēstures festivāls “Seeburg 2019” sāksies ar vēsturisko loku šaušanas turnīru, darbu sāks radošās darbnīcas, kursēs Kuršu liellaivas un Daugavas vikingu kuģis “Üxküll”, darbosies Latvijas Universitātes arheoloģisko izrakumu vides darbnīca. Pulksten 13 – “Seeburgas kara spēle” – kauja, kur katra komanda dienas garumā cīnās trīs reizes, piekrastes zvejnieki, zvejnieku sēta no Duvzares, kas kūpinās piekrastes un upju zivis un vārīs lielo zivju uguns strēbekli, būs arī uz uguns liesmu oglēm sutināta cūkgaļa. Pulksten 14 klājas cīnītāju “Valhallas galds”. Pulksten 15.30 “Seeburg” balvu izcīnījušās komandas apbalvošana. Pulksten 15.40 – muzikāls priekšnesums. Pulksten 16 kara pūļu kauja apmetnē, uzbrukums no upes. Pulksten 18 grupas “Simbolic” koncerts. Pulksten 19 – apmetnes slēgšana.

Svētdien, 26. maijā, pulksten 10 svētku trešajā dienā suņu izstādes atklāšana un ekspertīze ringā. Pulksten 11.30 – suņu paraugdemonstrējumi. Pulksten 12 – kopēja spēka zupa. Pulksten 15 evaņģēliski luteriskajā baznīcā Valdis Indrišonoks un draugi ar koncertu “Dievs ir labs”.

Liepājā

Piektdien, 24. maijā, pulksten 16 Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā Noras Vilmanes grāmatas “Latvieši Brazīlijā Vārpas kolonija” atvēršanas svētki.

Piektdien, 24. maijā, pulksten 18 biedrības namādokumentālā filma “Brisele”. Ieeja – trīs eiro.

Piektdien, 24. maijā, pulksten 19 teātrī izrāde “Mizantrops”.

Piektdien, 24. maijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” pasākums “Noche Latina Grande”. Ieeja – trīs eiro.

Sestdien, 25. maijā, pulksten 17 kultūras namā “Wiktorija” Liepājas Neatkarīgā teātra izrādes “Tie paši oši” pirmizrāde. Ieeja – trīs eiro.

Sestdien, 25. maijā, pulksten 18 teātrī izrāde “Zilā istaba”.

Sestdien, 25. maijā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” festivāla “Liepājas dzintars” 55 gadu jubilejas koncerts.

Sestdien, 25. maijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Latvijas grupa “?????Wolk” un Zviedrijas grupa “Spiral Skies”. Ieeja – trīs eiro.

Svētdien, 26. maijā, pulksten 15 koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas teātra izrāde “Nākamgad tai pašā laikā”.

Svētdien, 26. maijā, pulksten 17 kultūras namā “Wiktorija” Liepājas Neatkarīgā teātra izrāde “Tie paši oši”. Ieeja – trīs eiro.

Svētdien, 26. maijā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” trio “Mashrabiya”.