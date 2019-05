Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Apriķos

Sestdien, 18. maijā, pulksten 17 tautas namā Muzeju naktī sarunas ar bestselleru autori Karīnu Račko. Ieeja – divi eiro.

Durbē

Piektdien, 17. maijā, pulksten 18 kultūras namā bērnu deju kolektīva “Lindalīte” un Cirkus studijas sezonas noslēguma pasākums. Ieeja – brīva.

Piektdien, 17. maijā, pulksten 19 muzejā Muzeju naktī dokumentālā filma “Dziesmu vara”. Ieeja – brīva.

Svētdien, 19. maijā, pulksten 16 muzejā Muzeju naktī tikšanās ar ceļojošo mūziķi Reini Jauno. Ieeja – brīva.

Grobiņas novadā

Sestdien, 18. maijā, no pulksten 18 līdz 22 Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Liepājas RAS” Nenovērtēto lietu muzejs aicina uz Muzeju nakti. No pulksten 19.15 līdz 21 varēs doties ekskursijā pa atkritumu poligona “Ķīvītes” teritoriju.

Kalētos

Sestdien, 18. maijā, pulksten 20 tautas namā Muzeju nakts ar tēmu “Tālavas taurētājs”. Caur dažādām aktivitātēm būs iespēja izzināt sevi, gūt iedvesmu, pamodināt sevī iekšējā gara spēku. Sakrājot visu sešu aktivitāšu zīmodziņus ar latvju rakstu spēka zīmēm, būs iespēja piedalīties Muzeju nakts loterijā. Noslēgumā balle kopā ar grupu “Zvaigžņu lietus”.

Kazdangā

Sestdien, 18. maijā, no pulksten 15 līdz 16 pie pils Muzeju naktī gudrības un veiklības spēles “Mazais princis” pašiem mazākajiem bērniņiem. No pulksten 15 līdz 18 pilī vēdekļu darināšanas un Tālavas taures izgatavošanas darbnīca. No pulksten 17 līdz 22 parka teritorijā auz barones Līvenas laukuma pasākums “Par varoņiem nepiedzimst...”, kurā Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes zemessargi demonstrēs ieročus un ekipējumu.No pulksten 20 līdz 21 pilī, kamīna istabā, ceļojums dzejā un prozā. No pulksten 21 līdz 22 uz pils balkona priecēs Nacionālo bruņoto spēku bigbends. No pulksten 22.15 līdz 22.45 pils otrā stāva zālē aizputniece Daiga Vītola ar krāšņām solo dejām un deju grupa “Kompliments”.

Krotē

Piektdien, 17. maijā, pulksten 11 pie mežābeles ikgadējais pasākums “…un mežābele maijā zied” dzejnieka Alfrēda Krūkļa atcerei. Ar dziesmām un dzeju aicināti piedalīties ciemiņi no Liepājas, Turlavas, Durbes, Vecpils un Priekules.

Pāvilostā

Sestdien, 18. maijā, no pulksten 9 Dzintaru ielā ar amatnieku un mājražotāju tirdziņu, zivju virtuvi un radošām darbnīcām sāksies Pāvilostas pilsētas 140 gadu un Dzintaru ielas svētki. Pulksten 10 stadionā – minifutbols un strītbols. No pulksten 12 līdz 17 pie “Āķagala” pludmalē lēkšana no skatu torņa ar virvēm. Pulksten 11 pie novada pašvaldības svētku atklāšana. Pulksten 13 muzejā Ramonas Ķiesneres gleznu izstādes “Ar vienu vilcienu” atklāšana. Pulksten 14.45 no stadiona līdz Tūrisma informācijas centram velo moto un auto parāde “Ielec vasarā”. Pulksten 15 pie Tūrisma informācijas centra Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona uzruna, Pāvilostas un Jūrkalnes pašdarbības kolektīvu koncerts. Pulksten 16.30 pie muzeja Pāvilostas ostas ziemeļu un dienvidu mola svinīgā atklāšana. Pulksten 18 Upesmuižas estrādē grupas “Raxtu Raxti” koncerts. Pulksten 21 – zaļumballe kopā ar grupu “4kw”.

Svētdien, 19. maijā, pulksten 12 evaņģēliski luteriskajā baznīcā Pāvilostas svētku ekumēniskais aizlūguma dievkalpojums, muzicēs Ventspils baptistu draudzes koris. Pulksten 14 no Tūrisma informācijas centra orientēšanās piedzīvojums “Iepazīsti Pāvilostu”.

Priekulē

Sestdien, 18. maijā, no pulksten 10 ielu tirdzniecības laukumā Lielais sestdienas tirgus.

Liepājā

Piektdien, 17. maijā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” ģitārists Jānis Bērziņš koncertprogrammā “Enerģija”.

Piektdien, 17. maijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Somijas grupa “Rylos” un Latvijas rokgrupa “Linga”. Ieeja – pieci eiro.

Sestdien, 18. maijā, no pulksten 10 līdz 19 promenādē Līvas ciema svētki.

Sestdien, 18. maijā, pulksten 12 Leļļu teātrī izrāde “Sarkangalvīte”.

Sestdien, 18. maijā, pulksten 15 izrāde “Ģērbējs”.

Sestdien, 18. maijā, no pulksten 19 līdz 1 muzejā un citviet pilsētā notiks Muzeju nakts pasākumi.

Sestdien, 18. maijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” džeza grupa “Jazz for Five”. Ieeja – trīs eiro.

Svētdien, 19. maijā, no pulksten 11 līdz 15 promenādē Līvas ciema svētki.

Svētdien, 19. maijā, pulkste 12 Leļļu teātrī izrāde “Trīs ruksīši”.

Vaiņodē

Sestdien, 18. maijā, no pulksten 19 novada senlietu krātuve Muzeju naktī cels godā notikumus, kas palīdzējuši novadam izveidoties par tādu, kāds tas ir šobrīd. No pulksten 19 līdz 22 būs foto orientēšanās komandām “Izzini Vaiņodi”. Pieteikties var līdz piektdienai, rakstot uz turisms@vainode.lv vai zvanot pa tālruni 63451572. No pulksten 19 līdz pusnaktij būs senlietu krātuves ekspozīcijas iepazīšana, kā arī vēsturiska informācija no dažādiem laikrakstiem par Vaiņodes apkārtni.

Vecpilī

Sestdien, 18. maijā, pulksten 21 pilskalnā Muzeju nakts pasākumā “Tālavas taurētājs Vecpils pilskalnā”.