Kur aiziet? Nedēļas nogales pasākumi Liepājā un Lejaskurzemes novados

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Aizputē

Sestdien, 11. maijā, pulksten 8 Tirgus laukumā sāksies Pavasara gadatirgus.

Sestdien, 11. maijā, pulksten 16 novada sporta centrā senioru deju festivāls “Tebras līkločos”, kurā tiks svinēta senioru deju kolektīva “Misiņš” desmit gadu jubileja.

Cīravā

Piektdien, 10. maijā, pulksten 19 kultūras namā Mātes dienai veltīts ieskaņas koncerts kopā ar Aiju (no māsām Legzdiņām) un Juri (muzikants no Saldus). Ieeja – trīs eiro.

Svētdien, 12. aprīlī, no pulksten 9 līdz 12 laukumā pie pagasta pārvaldes Pavasara gadatirgus.

Svētdien, 12. aprīlī, pulksten 12 profesionālajā vidusskolā Cīravas čempionāta ričuračā piektais posms.

Durbē

Sestdien, 11. maijā, pulksten 9 pie kultūras nama gadatirgus.

Gramzdā

Svētdien, 12. maijā, pulksten 11 stadionā Ģimeņu diena. Programmā: jautras aktivitātes, radošās darbnīcas, hennas un gliteru tetovējumi. Enerģiju visai dienai palīdzēs gūt spēka zupa. Īpašie viesi – trollīši ar burbuļu šovu.

Priekulē

Sestdien, 11. maijā, pulksten 16 kultūras namā deju studijas “Ķiņķēziņi” koncertuzvedums “...kā sirsniņa azotē”. Ieeja – ziedojums kādam “Ķiņķēziņu” piedzīvojumam.

Lieģos

Sestdien, 11. maijā, pulksten 19 kultūras namā vietējo amatiermākslas kolektīvu koncerts. Pulksten 21 – sezonas noslēguma balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Līdzi jāņem groziņu. Ieeja – pieci eiro. Lieģu kultūras nama amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem – brīva.

Liepājā

Piektdien, 10. maijā, pul12 biedrības nama foajē tulpju ziedu izstādes atklāšana.

Piektdien, 10. maijā, pulksten 17 Liepājas muzejā starptautiski pazīstamās un atzītās latviešu mākslinieces Ditas Lūses gleznu izstādes “Maigās iluminācijas” atklāšana.

Piektdien, 10. maijā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” Liepājas simfoniskā orķestra sezonas noslēguma koncerts.

Piektdien, 10. maijā, pulksten 19 teātrī izrāde “Roberto Zuko”.

Piektdien, 10. maijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Liepājas studentu ballīte. Ieeja – trīs eiro.

Sestdien, 11. maijā, no pulksten 10 biedrības nama foajē tulpju ziedu izstāde.

Sestdien, 11. maijā, pulksten 12 Leļļu tētrī dziesmu spēle bērniem “Kā ruksītim gāja”.

Sestdien, 11. maijā, pulksten 15 un 19 koncertzālē “Lielais dzintars” jubilejas koncerts “Grupai “Credo 45”!”.

Sestdien, 11. maijā, pulksten 18 teātrī izrāde “Polianna”.

Sestdien, 11. maijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” ASV mrokmūziķis Adam Bomb un grupa “B Optimist”. Ieeja – trīs eiro.

Svētdien, 12. maijā, no pulksten 10 biedrības nama foajē tulpju ziedu izstāde.

Svētdien, 12. maijā, pulksten 12 Leļļu tētrī dziesmu spēle bērniem “Kā ruksītim gāja”.

Svētdien, 12. maijā, pulksten 13 biedrības namā Mātes dienas koncerts “Es vēlos būt līdzās”.

Svētdien, 12. maijā, pulksten 17 koncertzālē “Lielais dzintars” operdziedātājas Ingas Kalnas koncerts “Vokālie dārgumi”.