Kur aiziet? Nedēļas nogalē uzmanības centrā būs Senās uguns nakts pasākumi

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Bunkā

Sestdien, 31. augustā, pulksten 11 kultūras namā projekta “Vecmāmiņu skola Bunkas pagastā” noslēguma pasākumā visai ģimenei vecākiem un vecvecākiem lekciju “Nākamo paaudzi audzinot” vadīs četru bērnu mamma, uzņēmēja, lektore Gunita Lanka. Bērniem būs radošās darbnīcas un kopīga rasola gatavošana ballītei. Pulksten 13 gliteru ballīte kopā ar Minniju. Ieeja – brīva.

Grobiņā

Piektdien, 30.augustā, pulksten 19 aktīvā tūrisma centrā “Kuršu Vikingu apmetne” sāksiesdzīvās vēstures pasākums “Baltu cilts uguns gaismā”. Vakara sākumā starp ugunskura liesmām un uguns atblāzmu notiks grāmatas “Grobiņas arheoloģiskais ansamblis” atvēršana.

Jūrmalciemā

Sestdien, 31. augustā, pulksten 20 centrā Tīklu mājas “Piestātne” atklāšana un Senās uguns nakts pasākums kopā ar mūziķi Normundu Karpiču. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi sveces un iedegt tās kopā ar citiem.

Pāvilostā

Sestdien, 31. augustā, no pulksten 20 līdz 22 pludmalē Senās uguns nakts pikniks saulrietā.

Liepāja

Piektdien, 30. augustā, pulksten 19 Olimpiskā centrā Monatik koncerts.

Piektdien, 30. augustā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” džeza mūzikas koncerts.

Piektdien, 30. augustā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” notiks “Fontaine zaļumballe”. Spēlēs šlāgerkopa “Gurķi” un grupa “Tranzīts”.

Sestdien, 31. augustā, pulksten 17 radošajā telpā “Austras istaba” Austrasbērnu koncerts.

Sestdien, 31. augustā, pulksten 20 kultūras namā “Wiktorija” grupas “Juuk” koncerts.

Sestdien, 31. augustā, pulksten 21 pludmalē festivāla “Via Baltica” noslēgumā Senās uguns nakts. Uz skatuves kāps Ņujorkas Jaunās džeza un laikmetīgās mūzikas skolas absolvente, Ellas Ficdžeraldas džeza izpildītāju balvas laureāte Arta Jēkabsone, izpildot sava debijas albuma “Gaisma” skaņdarbus.

Sestdien, 31. augustā, pulksten 21 ezerā, Vecā ostmala 29, koncerts “Liepāja Lake Music” kopā ar Katrīnu Kabiņecku.

Sestdien, 31. augustā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” rokgrupa “Rūsa” un mūziķis Kay Simmons.

Papē

Sestdien, 31. augustā, no pulksten 19 Ķoņu ciema “Mikjāņu sētā” pasākums “Senās uguns nakts”. Būs iespēja izgatavot savu lāpu, ar kuru vēlāk doties kopīgā lāpu gājienā, tuvāka iepazīšanās ar saules akmeni dzintaru kopā ar dzintara amuletu meistari Ilzi Vainovsku, darbošanās sietspiedes darbnīcā no Aizputes. Būs kopīgs lāpu gājiens uz jūrum uguns brīnumi jūras krastā, muzikālais baudījums no PH (Rucava, prāta un sirds mūzikas projekts) un Kārļa Kazāka.

Purmsātos

Sestdien, 31. augustā, pulksten 10 no muižas izbraukšana velotūrē “Apceļo savu pagastiņu”. Pulksten 13 noslēgums Mežupes pamatskolas sporta laukumā.

Vecpilī

Sestdien, 31. augustā, Tēvu dienas ieskaņas ģimenes pasākums “Būt kopā!”. Pulksten 14 pulcēšanās pie šūpolēm uz sportiskām aktivitātēm. Programmā būs gadskārtējais stipro skrējiens, sievu nešana kalnā, jautrā stafete, bumbuļbols, dažādas ģimeņu un draugu atrakcijas. No pulksten 14 darbosies piepūšamās atrakcijas mazajiem, kā arī būs iespēja tikt pie hennas zīmējuma (maksas). Pulksten 16 – putu ballīte kopā ar dīdžeju. Pulksten 19.45 – apbalvošana. Pulksten 20 – Jāņa Narkevica un Edgara Jāņa Kārkliņa koncerts. Pulksten 22 – zaļumballe kopā ar grupu “Tumsas uguns”.