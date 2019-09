Kur aiziet? Nedēļas nogalē uzmanības centrā būs Kazdangas Parka svētki, Liepājā sāksies ērģeļmūzikas festivāls

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados, kur uzmanības centrā būs Kazdangas Parka svētki.

Kazdangā

Sestdien, 7. septembrī, no pulksten 6 līdz 9 Dzirnezerā ar makšķerēšanas sacensībām sāksies KazdangasParka svētki. Vēlams pieteikties iepriekš, zvanot Kazdangas sporta metodiķei Rigondai Ņikiforovai pa tālruni 20358730. Pulksten 9 pie kultūras centra sāksies rudens tirgus “Kazdanga tirgojas”. Pulksten 10 pie pils fotoorientēšanās, apbalvošana pulksten 13.30, kā arī pie kultūras centra sāks darboties foto “stūru” konkurss “Kazdanga bildējas!”. Kars varēs iekārtot savu fotostūri. Labāko noteiks apmeklētāji. Pulksten 18.45 kultūras centrā apbalvos uzvarētāju. Pulksten 11 sporta zālē volejbola turnīrs “Kazdanga sporto”. Komandā divi vīrieši un viena sieviete. Pulksten 12 kultūras centrā pasākumā “Kazdanga mīl kaimiņus!” Skrundas un Vaiņodes novadu pašdarbnieku teātra izrāde “Pārdotie svētki”. No pulksten 12 līdz 14 muzejā pasākumā “Kazdanga atceras” sarunas, atceroties skolotāju un kultūras dzīves organizētāju Jāni Kolnu. Pulksten 13 saieta namā pasākumā “Kazdanga ada” adīšanas konkurss “Ietērpsim rokas Kazdangas rakstos”. No pulksten 13 līdz 14 pie pils pasākumā “Kazdanga spēkojas” riepu velšana un automašīnas vilkšana. No pulksten 13 līdz 15 bibliotēkā pasākumā “Kazdanga darbojas” krustvārdu mīklu minēšana, pie bibliotēkas Hennas darbnīca (viens līdz pieci eiro), pilī – ādas izstrādājumu darbnīca. Pulksten 13.30 pie pils pulcēšanās tvīda velo braucienam “Kazdangā pirms 100 gadiem”, kas sāksies pulksten 14. Velosipēdus iespējams iznomāt arī pilī. Pulksten 14.30 no pils balkona pūtēju orķestra “Kazdanga” ikgadējais svētku koncerts “Kazdanga skan”. Pulksten 15 kultūras namā pasākumā “Kazdanga draudzējas” Tārgales pagasta amatierkolektīvu dalībnieku koncerts. Tiks dziedātas dziesmas latviešu, lībiešu valodā un izrādīti mini skeči ventiņ'mēlē. Pulksten 16 pilī pasākumā “Kazdanga sumina” būs “Jauno kazdandznieku sumināšana”, bet pie kultūras centra Runcis Rūdis un Bebrs Bruno mācīs bērniem par drošību – Valsts policijas organizēts preventīvs pasākums par dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem. Pulksten 17 pils otrajā stāvā pasākumā “Ražots Kazdangā” Kazdangas amatnieku, mājražotāju un individuālo hobiju darbu izstāde/andele. Pulksten 18 pilī vizuālā tēla konkurss bērniem un jauniešiem “Kazdanga pucējas”. Pulksten 18.45 kultūras centrā konkursu un aktivitāšu dalībnieku apbalvošana. Pulksten 19 pasākumā “Kazdanga bauda” akadēmiskās un populārās mūzikas koncertprogramma “Visa pasaule ziedos”. Pulksten 20 Valmieras teātra aktieru ansamblis “Žerāri” ar programmu “Lietussargs mums visiem viens”. Pulksten 22 svētku balle ar grupu “Galaktika”. Ieeja – pieci eiro.

Liepājā

Piektdien, 6. septembrī, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” grupa “Pakavrockband” un DJ Uldis Rudaks.

Sestdien, 7. septembrī, pulksten 11 pie Gulbju dīķa un pulksten 15 Rožu laukumā XVIII Liepājas ērģeļmūzikas ieskaņās ar savu leijerkasti viesosies igauniete Ingrīda Kaleva– ģenētikas profesore Tallinas Universitātē, par kuras vaļasprieku jau četrus gadus kļuvusi leijerkastes spēle.

Sestdien, 7. septembrī, pulksten 12 Svētās Trīsvienības katedrālē projekta “Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienas Kurzemē 2019” pasākumā “Vertikāle V” priekšlasījumi “Liepājas Sētās Trīsvienības katedrāle – Eiropas pērle”. Pulksten 15 meistardarbnīca – meditācija “Glābt psauli”. Pulksten 20 – dejas, mūzikas, mākslas un gaismas performance “Dievkalpojums”.

Sestdien, 7. septembrī, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” dīdžeju nakts kopā DJ Kuchieri.

Svētdien, 8. septembrī, pulksten 12 SvētāsTrīsvienības katedrālē projekta “Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienas Kurzemē 2019” pasākums “Vertikāle V”. Būs Dr. Art. Dainas Lāces referāts, ekskursija “Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle – fenomens Latvijas sakrālajā kultūrā”.

Svētdien, 8. septembrī, pulksten 13 Svētās. Trīsvienības katedrālē XVIII Liepājas ērģeļmūzikas festivāla atklāšanas koncerts visai ģimenei “Izstādes gleznas”, kurā piedalīsies brāļi Džonatans un Tomass Skoti no Lielbritānijas.