Kur aiziet? Nedēļas nogalē uzmanības centrā būs Aizputes pilsētas svētki, Ikara svētki Priekulē un Dunikas pagasta simtgades svinības

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados, kur uzmanības centrā būs Aizputes pilsētas svētki, Ikara svētki Priekulē un Dunikas pagasta simtgades svinības.

Aizputē

Piektdien, 9. augustā, no pulksten 9 līdz 17 Aizputes novadpētniecības muzejā Aizputes svētku laikā mākslinieka Jāņa Kalnmaļa 80 gadu jubilejas izstāde “Mans lielais Eiropas plenērs”. No pulksten 14 līdz 22 atrakcijas/karuseļi “Euro Lunapark”. No pulksten 16 līdz 20 salonā “Pērle”, Kalvenes ielā 6, skaistumkopšanas un modes aktualitātes un DJ Ron Artie. Pulksten 17.30 pastaiga ar uzdevumiem “Iepazīsti Latvijas novadus” (pieteikšanās pa tālruni 28390935. Pulksten 20 Aizputes pilsētas svētku atklāšana un uz svētku skatuves Zvaigžņu ielā 2d domes priekššedētāja Jura Grasmaņa uzruna, aizputnieku muzikālais sveiciens, Didzis Melderis ar grupu. No pulksten 21 līdz 23 kultūras namā Liepājas mākslinieku biedrības “Mākslas kolēģi” Aizputes plenēra darbu izstāde. Pulksten 21 degvielas uzpildes stacijā “Kings”, Liepājas ielā 30, izrāde “Kings”. Pulksten 21 Tebras krastā pie kultūras nama starptautiskais čuguna simpozijs. Pulksten 22 – “Gaismas upe Tebra” - muzicē vijolnieks Edgars Ziņģe. Pulksten 23 svētku skatuvē grupa “Līvi”. No pulksten 0.30 līdz 5 zaļumballe kopā ar DJ Ron Artie. Pulksten 18 smilšu laukumos, Ziedu ielā 7, pludmales volejbola turnīrs “Visi vienā maisā”, Mācību klasē, Saules ielā 9, Aizputes pilsētas svētku turnīrs zolītē.

Sestdien, 10. augustā, no pulksten 10 līdz 15 novadpētniecības muzejā Aizputes svētku laikā mākslinieka Jāņa Kalnmaļa 80 gadu jubilejas izstāde “Mans lielais Eiropas plenērs”. No pulksten 10 sporta centra teritorijā amatnieku un mājražotāju tirdziņš “Gardēžu iela”. Pulksten 11 evaņģēliski luteriskajā baznīcā Pateicības dievkalpojums. No pulksten 12 līdz 22 atrakcijas/karuseļi “Euro Lunapark”. Pulksten 12 svētku skatuvē senioru festivāls “Tēvu tēvi laipas meta”. No pulksten 12 sporta centra teritorijā Bērnu atrakcijas pilsētiņa, aktivitātes visai ģimenei. Pulksten 13 Mūzikas skolā akordeonu orķestra koncerts. No pulksten 13 līdz 17 kultūras namā Liepājas mākslinieku biedrības “Mākslas kolēģi” Aizputes plenēra darbu izstāde. No pulksten 13 līdz 20 salonā “Pērle”, Kalvenes ielā 6, skaistumkopšanas un modes aktualitātes un DJ Ron Artie. No pulksten 14 sporta centra teritorijā radoši jautras aktivitātes: ričuraču turnīrs, radošās darbnīcas, sejas apgleznošana, hennas un glitera zīmējumi, karikatūru zīmēšana. Pulksten 14 svētku skatuvē zaļumballe, koncerts senioriem ar grupu “Rumbas kvartets”. No pulksten 14 līdz 21 Liepājas ielā 8 Sietspiedes darbnīcā pie Dzirnavu dīķa – meistardarbnīcas, foto stūrītis, tirdziņš. Pulksten 14 Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā ērģeļmūzikas koncerts “No renesanses līdz džezam”. Pulksten14.30 sporta centra teritorijā sporta deju kluba “Sabīne” priekšnesumi. Pulksten 15 putu ballīte bērniem, bet Ideju mājā indīroka grupa “Audru”. Pulksten 15.30 svētku skatuvē viesu koncerts “Svētki ienāk pilsētā” (Klaipēdas folkloras kopā “Šeimīna” un tuvāki un tālāki viesi). Pulksten 16 Ideju mājā – Ideju mājas aktivitātes un Kūku kari. Pulksten 17 svētku skatuvē Mārtiņa Petrova un grupas koncerts. Pulksten 18 Svētku gājiens. Maršruts: Atmodas-Jelgavas-Zvaigžņu-gar TC Aizpute-Svētku skatuves laukums-Zvaigžņu 2d. Pulksten 19 Zvaigžņu ielā 2, pie TOP veikala, “Agxtreme” motošovs. Pulksten 20 pacelšanās gaisa balonā (aptuveni 30 metru augstumā, pieci eiro no personas. Stipra vēja laikā nenotiks), svētku skatuvē ekoloģiskās mūzikas grupas “Ducele” koncerts. Pulksten 21 izrāde “Kings”. Pulksten 21.30 grupas “Vintāža” koncerts. Pulksten 23 Gipsy Show Group “Ame Roma” koncerts. Pusnaktī – svētku uguņošana. Pulksten 0.30 – svētku zaļumballe kopā ar Normundu Jakušonoku un grupu. No pulksten 5 līdz 10 Dzirnavu dīķī, Liepājas ielā, makšķerēšanas sacensības “Lielā zive”. Pulksten 10 sporta kompleksā Saules ielā 9 Aizputes svētku turnīrs šahā. Pulksten 12 pie šautuves šaušanas festivāls ar pneimatiskajiem ieročiem.

Dunikā

Sestdien, 10. augustā, pulksten 10 līdz 17 Sikšņu pamatskolas stadionā ar sporta aktivitātēm pieaugušajiem sāksies Dunikas pagasta simtgades jubilejas noslēguma pasākums. Pulksten 10.30 – sportistu reģistrācija. Pulksten 11 – svētku atklāšana. Pulksten 11.05 – strītbols 3x3 un daudzcīņa dažādām vecuma grupām. Pulksten 13 – individuālās sacensības – basketbola soda metieni, ķekatas ar koka kājām, tautas bumba. Pulksten 15.30 – virves vilkšana. Pulksten 16 – basketbola tālmetienu konkurss. No pulksten 10 līdz 13 būs arī sporta aktivitātes, atrakcijas un izklaides bērniem. No pulksten 13 līdz 15 darbosies virtuālās brilles. No pulksten 13 līdz 17 – radošās darbnīcas. No pulksten 14 līdz 16 – izjāde ar zirgiem. No pulksten 10 līdz 17 būs svētku tirdziņš un bufete. No pulksten 10 līdz 15 blakus Sikšņu pamatskolas stadionam būs lauksaimniecības tehnikas demonstrēšana. Pulksten 15 Sikšņu pamatskolā Ausmas Vecvagares un Alvīnes Vecvagares gleznu un foto kopdarbs “Gandrīz kā tautas dziesmā”. Pulksten 15 – biedrības “Optimistu pulks” vadītājas Skaidrītes Solovjovas stāstījums no materiāliem par ekspedīciju Dunikas pagastā, kā arī Ausmas Padalkas grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” atvēršanas svētki. Pulksten 18 pie pagasta pārvaldes pulcēšanās gājienam uz Brūnu birzi. Pulksten 19 Brūnu birzī sportistu apbalvošana. Pulksten 20 – svētku koncerts kopā ar “Gulbju dīķa Jazz Band” un Edgaru Pujātu un Co. Pulksten 22 – svētku balle kopā ar grupu “Liepavots”.



Priekulē

Piektdien, 9. augustā, pulksten 20.30 daudzfunkcionālajā sporta hallē Ikara svētku priekšvakarā 5. Priekules muzikālās kalpošanas festivāla atklāšanas koncerts. Pulksten 23 – nakts orientēšanās sacensības pa Priekuli “Ikara nakts lidojums”. Reģistrācija no pulksten 22 sporta halle. Noteikums: komandā četri cilvēki, no kuriem viena ir meitene.

Sestdien, 10. augustā, no pulksten 8 līdz 10.30 Ikara svētkos sāksies Priekules modināšana un ielās izbrauks jautras ekipažas. Pulksten 11 no sociālā centra līdz stadionam – svētku gājiens “Prieka kods” ar maršējošiem bundziniekiem “Drumline Latvia” un Kazdangas pūtēju orķestri. Pulksten 11.30 stadionā – svētku atklāšanas ceremonija. Pulksten 12.30 – “Cālēni un pipari”, ar Dailes teātra aktieri Gintu Grāveli dzied Priekules novada konkursa “Cālēns” laureāti un Priekules kultūras nama popgrupa “Pipari”. No pulksten 12.30 līdz 14 – muzikālais maratons. Koru grupas dzied Priekules ielās. Noslēgums – tornīša skatuvē. Pulksten 13 Priekules evaņģēliski luteriskajā baznīcā Jelgavas muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis Barševskis stāsta “Par lidotājiem Kurzemes hercogistē, tostarp, Priekules Ikars”. No pulksten 13 līdz 18 pie kultūras nama būs Bērnu ciemats. Pulksten 13 – ūdensbumbas dīķī un piepūšamās atrakcijas. Pulksten 14 leļļu teātra muzikālā izrāde. Pēteris Trups – “Kliņķīša piedzīvojums vai kā Rūķis draugus ieguva”. Pulksten 15 – radošās prieka darbnīcas. Pulksten 16 – putu ballīte. No pulksten 14 līdz 16 pie sporta halles Kendama turnīrs ar paraugdemonstrējumiem. Pulksten 14.30 tornīša skatuvē Latvijas Nacionālā teātra ansambļa “Greizais ratiņš” koncerts. Dziedās aktieri Normunds Laizāns, Dace Bonāte, Ivars Puga, Valdis Zilveris, Uldis Anže un Juris Hiršs. Pulksten 16 pie sporta halles ielu vingrotāji no Ogres. Pulksten 17 tornīša skatuvē Gramzdas nacionālā amatierteātra izrāde “Brangais ķēriens”. Pulksten 22 svētku izskaņā nakts balle kopā ar muzikālo apvienību “Laika upe”, diskotēka kopā ar DJ Gunch. Pusnaktī – uguns sveiciens no cirka “Bez temata”. Ieeja – trīs eiro. No pulksten 11 līdz 17 vidusskolas alejā tirdzniecība un degustācijas. No pulksten 12 pie stadiona karogiem – Umurkumurs – stabā pēc balvas. No pulksten 13 līdz 17 apkārt stadionam brauciens ar “Segvei”, izklaides pieaugušajiem. No pulksten 13 līdz 18 vidusskolas ielejā pie upes loka šaušana biedrības “Lindales uguns” vadībā. No pulksten 12 līdz 17 vecajā malkas laukumā – Lauku sēta un mājdzīvnieki. No pulksten 13 līdz 18 Zviedru vārtu cietumā biedrības “Saspraude” mākslas darbnīca un loterija, Zviedru vārtu laukumā – radošās darbnīcas. No pulksten 13 stāvlaukumā pie kultūras nama – vizināšanās ar baikeriem. Pulksten 19 halles lielajā arēnā Ikara svētku lielkoncerts kopā ar Maestro Raimondu Paulu. Piedalīsies arī Daumants Kalniņš, Dita Lūriņa, Mārtiņš Egliens, Raimonda Macata instrumentālais trio un citi. Ieeja – pieci eiro.

Liepājā

Piektdien, 9. augustā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” festivālā “Liepājas vasara” koncerts “Romantisma ziedonis”.

Piektdien, 9. augustā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” mūziķa Nātre koncerts.

Sestdien, 9. augustā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” amerikāņu dziedātāja Šeina Stīla un Latvijas Radio bigbends.

Sestdien, 10. augustā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Latvijas roka naktī grupas “Canzone” un “Mark in Red”.

Rudē

Svētdien, 11. augustā, pulksten 11 estrādē sāksies Maizes svētki Otaņķos. Programmā: stāsts par maizes ceļu kopā ar Otaņķu etnogrāfisko kolektīvu, videofilma par maizes cepšanu “Vēķaušos”, Goda saimniece Alīda Vārna iepazīstinās klātienē ar maizes cepšanas ābeci, un viņas vadītajā meistardarbnīcā būs iespēja pašiem izveidot karašiņu, izcept un nogaršot, radošās darbnīcas, viktorīna, degustācija un vērtējums par šodienas gardāko maizīti, našķošanās ar pankūkām un ievārījumu, maizes cepēju godināšana. Goda vieta tiks ierādīta mājas ceptai maizei. Lietus gadījumā pasākums notiks “Pagastmājas” zālē.

Vecpilī

Sestdien, 10. augustā, pulksten 12 kultūras un atpūtas centrā radošās darbnīcas bērniem kopā ar vecākiem. Būs zīmēšana un krāsošana, zīmēšana un asfalta ar krītiņiem, puzles likšana, galda spēles, multfilmu skatīšanās.

Ziemupē

Sestdien, 10. augustā, pulksten 12 ar Kapu svētkiem sāksies Ziemupnieku saiets. Pulksten 13 “Jūras mājas” atklāšana. Dziedās Kaspars Markševics, būs Ivara Freimaņa fotoizstāde “Ceļojums putnu un zvēru pasaulē”. Pulksten 21 dejas spēlēs grupa “Pa ceļam”. Ieeja – brīva.