Kur aiziet? Nedēļas nogalē Liepājā un Lejaskurzemes novados būs festivāli, pagastu svētki un koncerti

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados. Būs gan festivāli, gan pagastu svētki un koncerti.

Apriķos

Sestdien, 3. augustā, no pulksten 20 pie muižas ar radošajām darbnīcām, piepūšamām atrakcijām, bufeti, baskāju taku muižas teritorijā sāksies Lažas pagasta svētki. Pulksten 21 – svētku atklāšana un aktiera Andra Bērziņa koncerts. No pulksten 22 līdz pusnaktij – “GoStation virtuālā realitāte”. Pulksten 22 – balle kopā ar grupu “Stendera ielas zēni”. Pulksten 1 – DJ [EX] Da Bass un Sergey Boytsov.

Durbē

Sestdien, 3. augustā, pulksten 12 pie kultūras nama tiks atklāts 5. starptautiskais amatierteātru festivāls “Plinķītis gurķos”. Pulksten 12.10 – Vērgales amatierteātris ar izrādi “Tapiņa atgriešanās”. Pulksten 13.15 – kultūras nama zālē Rundāles amatierteātris “Stella” ar izrādi ģimenēm ar bērniem “Kas to visu izdomāja?”. Pulksten 14.30 – Kretingales amatierteātris “Ciongs” ar izrādi “Viss, ko runājām, paliek starp mums”. Pulksten 15.45 – Durbes amatierteātris “Dīvatrons” ar izrādi “Da-Dah!”. Pulksten 16.40 – Skoldas amatierteātris ar izrādi “Viltīgā spēle”.

Grobiņā

Sestdien, 3. augustā, pulksten 14.45 centrā ar parādes braucienu jau piekto reizi notiks motofestivāls “Seeburg Bikerland”. Pulksten 16 – “Stuntfighters” motošovs. Pulksten 17.30 – motobraucēju aktivitātes un amerikāņu retro auto izstāde. Pulksten 19.30 – pilsdrupās grupa “Pienvedēju piedzīvojumi”. Pulksten 21.30 – diskotēka. Pulksten 23.59 – svētku salūts. Pulksten 0.15 – diskotēka. Pulksten 1 – nakts šovs. Ieeja vakara pasākumā – trīs eiro.

Liepājā

Piektdien, 2. augustā, pulksten 18.45 pludmalē uz festivāla “Summer Sound” galvenās skatuves Aija Andrejeva. Pulksten 20.15 – Chris Noah. Pulksten 21.45 – “The Tim”. Pulksten 23.30 – Dynoro. Pulksten 1.30 – Sigala. Pulksten 19.30 uz “Aldara” skatuves – “Atom”. Pulksten 21 – “Sub Scriptum”. Pulksten 22.30 – “The Sound Poets”. Pulksten 0.15 – “Labvēlīgais tips”. Pulksten 2.45 – “Kašpirovskio Dantys”.

Piektdien, 2. augustā, pulksten 19 koncertzālē “Lielais dzintars” festivāla “Liepājas vasara” koncerts “Vokālās kamermūzikas pērles”.

Piektdien, 2. augustā, pulksten 22 klubā “Fontaine Palace” dīdžeju nakts kopā ar dīdžeju Kuchieri.

Sestdien, 3. augustā, pulksten 17 pludmalē uz festivāla “Summer Sound” galvenās skatuves “Red Bull Avio”. Pulksten 19.15 – Jānis Stībelis. Pulksten 20.45 – “Very Cool People”, Ansis, Edavārdi un Kristīne Prauliņa. Pulksten 22.30 – “Bermundu divstūris”. Pulksten 0.30 – “Gogol Bordello”. Pulksten 11uz “Aldara” skatuves - “Pop Rok skola”. Pulksten 12.45 – Mārtiņš Dambis. Pulksten 14.15 – “Rahu The Fool”. Pulksten 17.15 – “Jauti”. Pulksten 18.45 – “Double Faced Eels”. Pulksten 20.15 – “Laika suns”. Pulksten 21.45 – “Carnival Youth”. Pulksten 23.30 – “Laime pilnīga”. Pulksten 2.15 – Ansis.

Sestdien, 3. augustā, pulksten 22 klubā “Fontaine Palace” pasākums “Rammstein Warm Up Party”.

Priekulē

Piektdien, 2. augustā, pulksten 20.30 kultūras namā Ikara svētku ieskaņā Latvijas bērnu mākslas skolu izstādes "Priekules Ikars" atklāšana. Pulksten 21 brīvdabas koncerts kopā ar grupu "Līvi".

Sakā

Piektdien, 2. augustā, pulksten 20 Pagasta mājas pagalmā ar Vērgales amatierteātra izrādi “Tapiņa atgriešanās” sāksies Sakas pagasta svētki. Pēc izrādes Zaļumballe kopā ar Ainaru Dūdiņu un Arti Arāju. Ieeja – brīva.

Vaiņodē

Sestdien, 3. augustā, pulksten 11 laukumā pie Senlietu krātuves Jautrais vasaras pasākums kopā ar muzikantu Gundaru Plānicu, Vaiņodes un Skrundas pašdarbnieku kolektīva teātra izrādi “Pārdotie smiekli”. Pēc izrādes notiks konkursa “Vaiņodes novada sakoptākās sētas 2019” uzvarētāju apbalvošana. Senlietu krātuvē būs iespēja iepazīties ar Rutas Legzdiņas radošo darbu un kolekcionāra Viestura Legzdiņa Mērkaķīšu izstādi.

Ziemupē

Piektdien, 2. augustā, pulksten 18 jūrmalā vokālās studijas “Tev un man” audzēkņu un studijas vadītājas Igetas Gaiķes koncerts “Saule brida jūriņā”. Ieeja – brīva.