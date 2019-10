Kur aiziet? Nedēļas nogalē Lejaskurzemē uzmanības centrā Leģendu naktis un Nēģu diena

Piedāvājam nedēļas nogales pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Aizputē

Svētdien, 27. oktobrī, pulksten 16 kultūras namā izrāde bērniem “Nemo un draugi no Madagaskaras”. Ieeja bērniem – 4,50 eiro, pieaugušajiem – seši eiro.

Aizputes pagastā

Svētdien, 27. oktobrī, pulksten 11 saieta namā pasākums “Galda spēļu svētdiena”.

Cīravā

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 17 profesionālajā vidusskolā Cīravas pagasta ričurača čempionāta astotais posms.

Apriķos

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 20 muižā ar sajūtu pastaigu “Pēdosim vēsturē!” un pagraba velvju noslēpumiem kopā ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 7. klases skolēnu piedāvātā Biznesa plāna vēstures šova elementiem sāksies pasākums “Leģendu nakts 2019”. Pulksten 21.30 – muzikāls iepriecinājums “Cauri laikiem”. Pulksten 22.30 – kaimiņu muižas pārsteigums; meistardarbnīca “Vēja zvani vēju stundā”. Ieeja – brīva.

Kazdangā

Sestdien, 26. oktobrī, no pulksten 20 līdz 21.30 parkā ar aktivitātēm bērniem, jauniešiem, ģimenēm un sevišķi bailīgajiem, pastaigu pa baiļu trasi bez šausumu efektiem sāksies Leģendu nakts pasākums “Taču šonakt Kazdang's parkā”. Pulksten 21 nakts skrējiens pa baiļu trasi “No Dangas līdz Dangai caur Baronu” bez šausmu efektiem. No pulksten 22 līdz 24 aktivitātes pieaugušajiem, pastaiga pa baiļu trasi ar šausmu efektiem. Pulksten 23 nakts skrējiens pa baiļu trasi “No Dangas līdz Dangai caur Baronu” ar šausmu efektiem. Visiem, kas ieradīsies maskās – pārsteigums. Reģistrācija un informācija no pulksten 19.30 Tūrisma informācijas punktā.

Pāvilostā

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 16 bibliotēkā tematiskā pēcpusdiena “Rudens manā burciņā”. Būs ziemas krājumu degustācija un recepšu noslēpumu atklāšana.

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 18 kultūras namā izrāde bērniem “Nemo un draugi no Madagaskaras”. Ieeja – 4,50 eiro, bērniem līdz 12 gadu vecumam – trīs eiro.

Svētdien, 27. oktobrī, pulksten 12 ostas teritorijā sāksies pasākums “Nēģu diena Pāvilostā”. Pie muzeja būs pasākuma atklāšana, nēģu pagatavošanas meistarklases un gatavās produkcijas iegāde, nēģu zupas baudīšana, muzikālās lustes kopā ar projektu “5 Jāņi”, radošās aktivitātes lieliem un maziem, vides projekta “Pāvilostas nēģis” izveidošana no dabas materiāliem. Muzeja telpās būs filmas “Latvijas nēģis” demonstrācija, ekspozīcijas “Jūriņ' prasa smalku tīklu” apskate, iespēja virtuāli iejusties zvejnieka lomā, ar murdiem zvejojot nēģus Sakas upē.

Priekulē

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 12 bibliotēkā radošās darbnīcas “Ienes gaismu rudenī”.

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 18 kultūras namā Rudens karnevāla diskotēka. Ieeja – viens eiro.

Liepājā

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 17 koncertzālē “Lielais dzintars” mākslas izstādes “Sajūtu taksonomija.Heinrihsoni” atklāšana.

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 18 biedrības namā bezmaksas koncerts, kas tiek rīkots par godu Latvijas Valsts robežsardzes simtgadei. Koncertā uzstāsies Valsts robežsardzes koris kopā ar Jūras spēku orķestri. Īpašie viesi – brāļi Puncuļi. Pulksten 19 Kamerzālē Jauniešu teātra studijas izrāde “Bērniņi”.

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 19 Olimpiskā centra Rožu zālē dramatiska komēdija “Raņevska. Vientuļa izsmējēja”.

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 19 teātrī izrāde “Berardas Albas nams”.

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” Lietuvas rokgrupa “AC/DC Triubute”.

Sestdien, 26. oktōbrī, pulksten 12 Leļļu teātrī izrāde “Trīs ruksīši”.

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 12 tirdzniecības namā “Kurzeme” zinātkāres sestdiena bērniem “Mazie Einšteini”.

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 15 Olimpiskā centra Rožu zālē Normunda Rutuļa koncerts “Man nav žēl”.

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 17 biedrības namā tautas deju festivāls “Rudens nāca sētiņā”.

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 18 teātrī izrāde “Precības”

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 18 koncertzālē “Lielais dzintars” Izraēlas mandolīnas solista Avi Avitala koncerts.

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” ASV rokgrupa “The Protest”.

Svētdien, 27. oktobrī, pulksten 12 Leļļu teātrī izrāde “Lāčradzis”.

Svētdien, 27. oktobrī, pulksten 15 teātrī izrāde “Precības”.

Svētdien, 27. oktobrī, pulksten 17 koncertzālē “Lielais dzintars” grupas “Astro'n'out” koncerts “Multitūre”.

Svētdien, 27. oktobrī, pulksten 17 biedrības nama kamerzālē Liepājas Tautas teātra izrāde “Kā rodas izrāde”.

Nīcā

Piektdien, 25. oktobrī, pulksten 19 kultūras nama Pelēkajā zāle pasākums “Bārtas, Otaņķu un Nīcas daudzbalsības daudzinājums”. Ieeja – brīva.