Kur aiziet? Nedēļas nogalē gaidāmi svētki gandrīz visos Lejaskurzemes novados

Šī nedēļas nogale būs pasākumiem bagāta. Piedāvājam pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Bernātos

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 22 stāvlaukumā pie “Dzintariņa” Nīcas novada svētku laikā Brīvdabas kino – “Latviešu kāzas Nīcā” un “Īsa pamācība mīlēšanā”.

Durbē

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 18.30 pie muzeja Durbes novada svētkos starts un finišs auto orientēšanās pasākumam Durbes novadā. Pulksten 22.30 pie Gulbīša dīķa skatu platformas Vakara dabas koncerts. Piedalīsies Artis Ādmīdiņš (saksofons) un Astrīda Katkeviča (arfa). Būs lasījumi “Teikas par Durbes ezeru”.

Sestdien, 27. jūlijā, pulksten 6 Līgutos pie Durbes ezera ar makšķerēšanas sacensībām turpināsies Durbes ezera svētki. Pulksten 10 uzvarētāju apbalvošana. Pulksten 11.30 svētku atklāšana kopā ar Kasparu Markševicu. No pulksten 12 radošās darbnīcas finiera zivju apgleznošana, vizināšanās ar motorlaivu, Durbes ezera istabas darbnīca, tūrisma trase Līgutu parkā. No pulksten 12 līdz 15 burbuļu ballīte bērniem. No pulksten 13 līdz 14 “Gulbjudīķa Jazz Band” koncerts. No pulksten 14 līdz 16 jautrās peldēšanas sacensības, stafetes un citas aktivitātes. Pulksten 18 Durbes pilskalnā Durbes kultūras nama VIA koncerts. Pulksten 20 grupas “Ethno” koncerts. Pulksten 22 zaļumballe kopā ar grupu “Laika upe”. Pulksten 23.30 studijas FOTIA ugunsšovs “Exotic”. No pulksten 17 atvērts Durbes muzejs.

Dunalkā

Svētdien, 28. jūlijā, pulksten 14 kultūras namā muzikāli poētisks pasākums “Tavu spārnu aizvējā” kopā ar dzejnieku, dziedātāju un ģitāristu Anriju Kārkliņu un dzejnieci Inesi Jonušku. Ieeja – smaids un labs noskaņojums.

Pāvilostā

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 20 Sakaslejas baznīcas dārza nakts koncerts festivālā “Zaļais stars 2019”. Piedalīsies JMR 1. mūzikas skolas zēnu koris, diriģents – Romāns Vanags, Antra Stafecka, Gints Grāvelis, Evita Zālīte un ansamblis un daudzi citi.

Sestdien, 27. jūlijā, no pulksten 14 līdz 22 Dzintara ielas tirdziņš. Pulksten 22 pludmalē “Zaļā stara 2019” lielkoncerts. Piedalīsies “Triānas parks”, Normunds Jakušonoks un “Tipa orķestris”, “Jānis Bukums”, Normunds Rutulis, etnoprieka grupa “Oga”, “Montana”, “SUB Scriptum” un citi. Vakaru vadīs Gints Grāvelis. Pusnaktī – uguņošana.

Kalvenē

Sestdien, 27. jūlijā, pulksten 4.25 ar pulcēšanos makšķerēšanas sacensībām sāksies Kalvenes Sporta un atpūtas diena. Pulksten 10 sporta laukumā Kuldīgas aviācijas sporta kluba “Mikro avio šovs”. Pulksten 11 Kalvenes senlietu krātuves atvēršanas svētki. No pulksten 11 sporta spēles – basketbola soda metieni, ielu basketbols, ložu šaušanas sacensības mērķī ar pneimatiskajiem ieročiem, šaušana ar kaķeni, bet pie kultūras nama – trušu muižas pārsteigumi, kūku kari, radošās darbnīcas, hennas zīmējumi (maksas), plaukstas atliešana ģipsī, piepūšamās atrakcijas, portreta zīmēšana (maksas), izjādes ar poniju un zirgu. Pulksten 14 kultūras namā brāļu Auzānu koncerts. Pēc koncerta – svētku zupa. Pulksten 15 – futbols, disciplīnas “Traktorists Koļa”, “Slapjais veikals”, sacensības ģimenēm “Kopā ātrāk un precīzākk”, būs arī pankūku cepšana. Visas dienas garumā varēs aust dekoru no dabas veltēm. Pulksten 16 – pagasta pārvaldes laukumā putu ballīte. Pulksten 20 Ābelnieku estrādē sporta spēļu uzvarētāju apbalvošana, grupas “Montana” koncerts. Pēc tam zaļumballe kopā ar grupu “Liepavots”.

Liepājā

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 18 koncertzālē “Lielais dzintars” izstādes “Kāds sakars” atklāšana.

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 20 Jāņa Čakstes laukumā grupas “Raxtu Raxti” koncerts.

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” rokgrupa “D-Day Family”.

Sestdien, 27jūlijā, pulksten 10 Rožu laukumā Annas dienas amatnieku un mājražotāju tirdziņš.

Sestdien, 27. jūlijā, pulksten 18 koncertzālē “Lielais dzintars” festivāla “Liepājas vasara” koncerts “Roka balādes”.

Sestdien, 27. jūlijā, pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” rokgrupa “Zig Zag”.

Svētdien, 28. jūlijā, pulksten 12 Jūrmalas parka bērnu rotaļu laukumā Bērnu rīts kopā ar ceļojošo leļļu teātri “Maska”.

Svētdien, 28. jūlijā, pulksten 12 pie koncertzāles “Lielais dzintars” riteņbraukšanas pasākums visai ģimenei “Bērnu rallijs 2019”.

Nīcā

Sestdien, 27. jūlijā, pulksten 14 pie Tūrisma informācijas centra Nīcas novada svētku atklāšana. Pulksten 14.30 novada domes stāvlaukumā – antīko auto parāde, pie novada domes – “Nīcas labumu tirgus”, veselības veicināšanas telts, laukumā pie skolas – sacensības volejbolā, centrā – orientēšanās, lielās spēles, piepūšamās atrakcijas un citas aktivitātes. Pulksten 16 pie Tūrisma informācijas centra amatierkolektīvu koncerts “Kāzas būs”. Pulksten 17 Alīdas Vārnas un Leldes Jagminas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” atklāšana. Pulksten 18.30 sacensību dalībnieku apbalvošana. Pulksten 19 pie Nīcas lielās zīmes dalībnieku pulcēšanās svētku gājienam. Pulksten 19.30 – svētku gājiens. Pulksten 20 parkā koncertuzvedums “Latviešu kāzas Nīcā”, sadziedāšanās ar Antru Stafecku un Daini Skuteli. Pulksten 22 – svētku zaļumballe ar grupu “Crazy Daisy” un DJ Vento.

Medzē

Piektdien, 26. jūlijā, pulksten 22 pie pagasta pārvaldes Medzes pagasta svētkos pulcēšanās uz nakts orientiešanās trasi.

Sestdien, 27. jūlijā, pulksten 12 pie pagasta pārvaldes Medzes pagasta svētki turpināsies ar kopīgi veidotām latvju spēka zīmēm no ziediem (līdzi jāņem ziedus). Pulksten 12.30 notiks ģimenes spēles un radošās darbnīcas kopā ar radošo grupu “Party Trip”. Veiklākie tiks pie balvām. No pulksten 13 līdz 18 novadnieku gardumu un rokdarbu tirdziņš. Pulksten 13.45 – kvadraciklu parāde. Pulksten 14 – svinīga svētku atklāšana. Uzstāsies Didzis Melderis. Pulksten 15 ar zupu cienās Gunta un Rolands Dambji. Pulksten 15.15 mazo medzenieku sveikšana un kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts. Pulksten 16.30 Dubeņu amatierteātris ar izrādi “Dūdene zina”. Pulksten 19 – Fēkiksa Ķiģeļa koncerts. Pulksten 22 – “Dreamteam” deju grupa ar LED šovu. Pulksten 23 – balle kopā ar grupu “Blitze”.

Rucavā

Svētdien, 28. jūlijā, pulksten 11 Ķoņu ciema zvejnieka sētā “Vītolnieki” ar Rucavas baltā sviesta meistarklasi sāksies Annu Godi, jūrā būs vada vilkšana. No pulksten 12 līdz 13 – zivju zupas baudīšana un stāstu stāstīšana ap zupas grāpi. No pulksten 13 līdz 15 novadu dižošanās – rucavnieki, nīcenieki, bārtenieki, suiti un popiņi, latgaļi, zemgaļi un lībieši rādīs savus košos tērpus un pūrus, dziedās savas skaistākās dziesmas. No pulksten 15 līdz 17.30 – Annu goda mielasts ar kopīgu sadziedāšanu, apdziedāšanu un sadancošanu. Pulksten 17.30 – veltījums Saulei un Jūrai.