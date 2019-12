Kur aiziet? Jaungada sagaidīšanas pasākumi un balles Liepājā un Lejaskurzemes novados

Piedāvājam gadumijas pasākumu apkopojumu Liepājā un Lejaskurzemes novados.

Aizputē

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 23.59 tirgus laukumā Jaunā gada sagaidīšana un svētku uguņošana. Pulksten 0.30 kultūras namā Jaungada balle kopā ar grupu “4 KW”. Ieeja – seši eiro.

Bārtā

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 23.45 pie kultūras nama svētku uzrunas uz lielā ekrāna, Jaungada sagaidīšana un uguņošana. 1. janvārī pulksten 0.30 kultūras namā Jaungada diskotēka. Ieeja - brīva.

Durbē

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 22 Durbes kultūras namā Jaunā gada sagaidīšana balle kopā ar grupu “Pa ceļam”. Tā būs pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Ieeja – pieci eiro.

Gramzdā

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 22.30 tautas namā Gramzdas nacionālais amatierteātris ielūdz uz teatrālu programmu “Vecgada neprāts”. Pusnaktī – salūts. Būs arī iespēja izliet laimīti un izzīlēt, ko nesīs Jaunais gads. Tiks izlozēts “Tallink” kruīzs divām personām. Izlozē piedalīsies apmeklētāji, kas ieradīsies līdz pulksten 22.30.

Grobiņā

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 23.59 laukumā pie pilsdrupām 2020. gada sagaidīšana – svētku uzruna un uguņošana. Pulksten 1 kultūras namā “Robežnieki” Jaungada balle kopā ar grupu “Zelta kniede”. Ieeja – desmit eiro. Pieteikšanās pa tālruni 26485341.

Pāvilostā

Otrdien, 31. decembrī, no pulksten 23 līdz 4 kultūras namā Jaunā gada sagaidīšanas balle kopā ar grupu “Piemare”. Pusnaktī – svētku salūts. Ieeja pasākuma laikā – septiņi eiro.

Priekulē

Otrdien, 31. decembrī, no pulksten 23.23 tirdzniecības laukumā Vecā gada pavadīšana un Jaunā gada sagaidīšana!

Lieģos

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 22 kultūras namā Jaunā gada sagaidīšana kopā ar grupu “Taizers” (Rīga). Ieeja – pieci eiro. Galdiņus pieteikt, zvanot Dzintrai Cālei pa tālruni 29997837.

Liepājā

Otrdien, 31. decembrī, no pulksten 23 līdz pulksten 23.40 baptistu Pāvila draudzes baznīcā ikgadējais Vecgada koncerts, kurā uzstāsies mūziķi Laima Dimanta un Edgars Rakovskis.

Otrdien, 31. decembrī, no pulksten 23 laukumā pie koncertzāles “Lielais dzintars” Vecais gads tiks pavadīts ar etnogrupas “Tautumeitas” koncertu, bet Jauno gadu varēs sagaidīt ar Lielbritānijas tribute grupu “Killer Queen”.

Otrdien, 31. decembrī, no pulksten 23 klubā “Fontaine Palace” pasākums “Fontaine New Year”. Uzreiz pēc pusnakts Žorža Siksnas koncerts.

Nīcā

Otrdien, 31.decembrī, no pulksten 22 līdz pieciem kultūras namā Gadumijas balle. Spēlēs grupas “Diapazons” un “Agnese un draugi”. Ieeja – 15 eiro.

Medzē

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 23 kultūras namā Jaungada ballē kopā ar grupu “Ceļojums”. Ieeja – desmit eiro. Galdiņu pieteikt pa tālruni 28856537.

Otaņķos

Otrdien, 31.decembrī, no pulksten 22 līdz četriem tautas namā Vecgada ballē spēlēs grupa “Vecā aptieka”. Ieeja – 15 eiro.

Rucavā

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 23 kultūras namā Jaunā gada balle. Muzicēs grupa “Sapņu pietura”. Ieeja – četri eiro. Galdiņu var rezervēt pa tālruni 26713517.

Vaiņodē

Trešdien, 1. janvārī, pulksten 0.30 kultūras namā Jaungada nakts svinības kopā ar grupu “Vēja runa”. Ieeja – trīs eiro. Galdiņu var rezervēt pa tālruni 25368822.

Vecpilī

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 22 kultūras un atpūtas centrā Vecgada groziņballe kopā ar muzikālo apvienību “Duets”. Ieeja – trīs eiro. Līdzi ņemt groziņu, jautru kompāniju un svētku noskaņojumu.

Vērgalē

Trešdien, 1. janvārī, pulksten 1 kultūras namā Jaungada svētku balle kopā ar Viktoru un Aivaru. Ieeja – pieci eiro.

Ziemupē

Otrdien, 31. decembrī, pulksten 22 tautas namā Jaunā gada sagaidīšana. Savu dalību vēlams pieteikt līdz svētdienai bibliotēkā. Sīkāka informācija pa tālruni 29437166.