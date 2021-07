Kolagēns – sporta un skaistumkopšanas trends vai reāls palīgs?

Pēdējo gadu laikā par kolagēnu runā teju visi, tam nereti piedēvējot pat brīnumainas spējas, kas ne vien padarīs mūs veselīgākus, bet arī jaunākus. Lai arī kolagēnam ir būtiska nozīme vairākos organisma procesos, ar to vien visas problēmas un kaites netiks atrisinātas. Kāda ir patiesā kolagēna nozīme organismā un kāpēc to nepieciešams uzņemt ikdienā, skaidro “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga.



Kas ir kolagēns?

Kolagēns ir mūsu ādas svarīgākais balsts, kas gluži kā līme satur kopā mūsu saistaudus. Kolagēns ir dabiska olbaltumviela organismā, kas atrodas kaulos, cīpslās, skrimšļos, muskuļos, gļotādu audos, arī nagos un matos un līdz ar to ietekmē mūsu veselību kopumā. Kolagēns organismā aktīvi veidojas tikai līdz 25 gadu vecumam, taču pēc tam kolagēna sintēze ķermenī samazinās un organisms izmanto kolagēna rezerves. Aptuveni pēc 35 gadu vecuma kolagēna daudzums organismā mazinās un šī procesa sekas ir gan jūtamas, gan redzamas – samazinās ādas elastība, parādās smalkās krunciņas, veidojas grumbiņas, locītavas kļūst stīvas un sāpīgas, tāpat pasliktinās arī zobu veselība, kā arī pastiprinās matu izkrišana.

Vai kolagēns ir sporta un skaistumkopšanas trends?

Pēdējo pāris gadu laikā par kolagēnu runā daudzi, to netieši pielīdzinot pat brīnumlīdzeklim, jaunības eliksīram. Pateicoties tā labvēlīgajai iedarbībai uz cilvēka organismu, farmaceite norāda, ka pieprasījums pēc kolagēna saturošiem uztura bagātinātājiem tiešām ir palielinājies, taču tāpat jāatceras, ka ar to vien nekļūsim jaunāki un veselīgāki.

“Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga stāsta, ka locītavu veselībai paredzētajos uztura bagātinātājos, kuru sastāvā ir kolagēns, glikozamīns, hondroitīns, hialuronskābe un C vitamīns, kas nodrošina kolagēna sintēzi organismā un palīdz ne tikai uzturēt locītavu veselību un elastību, bet arī palielina kaulu blīvumu, kas īpaši svarīgi sportistiem un gados vecākiem cilvēkiem, lai sevi pasargātu no iespējamām traumām – kaulu plaisām un lūzumiem, kā arī gadījumos, ja zūd locītavu elastīgums.

Vairāki pētījumi liecina, ka regulāra uztura bagātinātāju lietošana, kuru sastāvā ir kolagēns un C vitamīns, kopā ar veselīgu uzturu un regulārām fiziskām aktivitātēm veicina ādas atjaunošanos, uzlabo nagu stāvokli un veicina veselīgu matu augšanu, kā arī var mazināt locītavu nolietošanās pazīmes, tāpēc kolagēns kļuvis arī par skaistumkopšanas trendu. Farmaceite norāda, ka nevajag sagaidīt, ka vizuālas izmaiņas būs saskatāmas uzreiz pēc kolagēna lietošanas, taču, lietojot uztura bagātinātāja kompleksu, kura sastāvā bez kolagēna ir arī C vitamīns – āda izskatās veselīgāka un pašsajūta uzlabojas. Savukārt, ja parādījušās novecošanās pazīmes, kolagēnu ieteicams uzņemt ne vien uztura bagātinātāju veidā, bet arī izmantot tā saturošus sejas krēmus. Papildu kolagēnam, sejas krēmu sastāvā ir arī hialuronskābe, kas nodrošina sejas ādas pilnvērtīgu mitrināšanu, bet arī citi vērtīgi vitamīni un minerālvielas, ko lietojot regulāri var veicināt ādas stāvokļa uzlabošanos.

Kā uzņemt kolagēnu?

Visbiežāk kolagēnu iegūst no liellopa vai cūkas kauliem un skrimšļiem, jūras produktiem – zivju zvīņām vai ādas, bet retākos gadījumos arī no dārzeņiem. Zane Melberga norāda, ka kolagēna izstrādi organismā iespējams stimulēt ikdienas ēdienkartē iekļaujot C vitamīnu saturošus produktus (paprika, citrusaugļi, ogas), kā arī omega taukskābes, kas visvairāk atrodamas zivīs, riekstos, linsēklās.

Kolagēns kā uztura bagātinātājs pieejams tablešu, pulveru, ampulu, kapsulu formā, kā arī tagad tas pieejams arī šķidrā veidā, tāpēc katrs atradīs sev ērtāk lietojamo veidu. Svarīgi sekot līdzi tam, vai dienā tiek uzņemts pietiekams daudzums kolagēna – 1000 mg jeb 1g kolagēns. To ieteicams lietot kursa veidā trīs mēnešus un to atkārtojot 2-3 reizes gadā, taču par tā pareizu lietošanu katram individuāli ieteicams konsultēties ar farmaceitu.

Ko tu vēl nezināji par kolagēnu?

Veido 75% no ādas svara – kolagēns nodrošina strukturālu atbalstu, izturību un elastību, ļaujot ādai būt gludai, bez smalkām līnijām un grumbām.

16 dažādi tipi – aptuveni 90% no organismā esošā kolagēna ir I tips, kas ir ļoti elastīgs un visstiprākais. I tips nodrošina struktūru kauliem, zobiem un saistaudiem, II tips palīdz amortizācijas savienojumiem, bet III tips atbalsta muskuļus, artērijas un orgānus. IV tipa kolagēns atrodams ādā.

Kolagēna zudumu iespējams mazināt – veselīgs uzturs, kas bagāts ar olbaltumvielām, C vitamīnu, A vitamīnu un varu, var mazināt kolagēna zudumu organismā.



Atrodams visā ķermenī – par kolagēnu un ādu vienmēr tiek runāts kopā, jo tā ir jūsu lielākā orgāna galvenā sastāvdaļa, taču kolagēns atrodams arī asinsvados, acs radzenē, zobos, skrimšļos, gremošanas traktā.

Piemērots arī vegāniem – lai arī pamatā kolagēnu iegūst, izmantojot dzīvnieku valsts produktus, zinātnieki radījuši arī vegāniem piemērotu kolagēnu, taču tas nesniegs tāda paša veida efektivitāti kā kolagēna produkti, kuru sastāvā ir dzīvnieku valsts produkti.