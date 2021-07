Kāds varētu būt jūlijs? Dabas vērotājs Vilis Bukšs nāk klajā ar savām prognozēm

Pagājušās ziemas galvenais mēnesis janvāris pagāja viegla līdz mērena sala zīmē. Izņemot dažas dienas, kad mēneša vidū dažviet temperatūra pazeminājās zem mīnus 20 grādu atzīmei. Atkušņi arī neizpalika. Nokrišņu bija daudz un Latvijas austrumos pārsvarā tas bija sniegs. Tas norāda, ka jūlijs varētu būt vasarīgi silts un ar nokrišņiem bagāts. Atbilstoši maija nozīmīgajām dienām (Mokejs, Sidors, Pahoms) kopumā liepu mēnesis būs vasarīgi silts ar dažām karstām dienām, bet bez ilgstoša karstuma. Ja seko 7. janvārim, kas ir pirmā diena pēc Zvaigznes dienas (6. janvāris), tad vasara sausāka un saulaināka būs pēc vecās Pēterdienas, tas ir, pēc 12. jūlija, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

Jūlija sākumā nokrišņi īslaicīgi, dažviet pērkona negaisi. Temperatūra pēcpusdienās ap plus 22, plus 27 grādi. Pēc Liepzieda dienas (4. jūlijs) laiks mainīsies uz siltu, reizēm pat karstu vasaru, kad temperatūra tuvosies plus 30 grādiem. Šajā laikā iespējami arī stipri pērkona negaisi. Pēc Vecajiem Pēteriem (12. jūlijs) pārsvarā sauss un karsts. Temperatūra dienas laikā ap plus 25, plus 30. Nokrišņu maz.

Mēneša vidū laika apstākļi mainīgi un jūlija otrajā pusē vairāk īslaicīgu nokrišņu un nereti arī pērkona negaisi. Temperatūra dienas laikā ap plus 20, 25 grādi. Laikā ap Jēkabiem (25. jūlijs) laika apstākļi nepastāvīgi. Saule mīsies ar mākoņiem, īslaicīgs lietus, vietām pērkons ducinās. Temperatūra šajā laikā ap plus 18, plus 23 grādi. Vēlāk, mēneša beigās, pārsvarā sauss, saulains, vasarīgi silts un daždien arī karsts. Temperatūra dienas laikā ap plus 24, plus 29 grādi un iespējams arī vairāk.

Kopumā jūlijs drusciņ siltāks kā parasti, bet nokrišņu sadalījums nevienmērīgs. Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, tā arī jūlijā, dažviet lietusgāžu ūdens vairāk kā parasti, savukārt citur ūdens trūkums.