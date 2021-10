Kāda būs ziema? Ko norāda pirmziemas priekšvakarā nokautās cūkas liesa?

Laikā no 23. oktobra līdz Katrīnām (25. novembris) ir pirmziema. Mana vecmāmuļa teica, tāpat kā pirmdiena nosaka kāda būs nedēļa, tāpat pirmziema pasaka, kāda būs ziema. Līdzīgi par pirmpienu. Pirmpienu ēdot nedrīkst dzert, jo citādi govs ķipī mīzn. Pirmziemas laikā (no 23. oktobra līdz 25. novembrim) nedrīkst brandavu dzert, jo citādi ziema būs tik barga, ka govs vēderā teļu sasaldēs. Tieši tāpat par pirmziemnieku. Ja ābečniekam jau pirmajā klasē vējš galvā, tad dzīve būs kā ziemeļvējš, ne putni perēs ne lopi apvaišļosies. Ja pirmziemas laiks (no 23. oktobra līdz 25. novembrim) būs vējains, tad nākošais būs bada gads, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

Ja pirmziemas laikā (no 23. oktobra līdz 25. novembrim) bieži nakts salnas, sniegs un lietus, tad gaidāms vēls pavasaris. Ja pirmziemas otrās dienas rītā (24.oktobris) sniegs, tad būs auksta ziema. (Šogad austrumu pierobežā 24. oktobra rītā snidzināja smalks slapjš sniedziņš). Ja bērzam zaros lapas, būs grūts gads. Ja pirmziemas pēdējā dienā Katrīnās (25.novembris) skaidrs laiks, būs ledaina ziema. Kāda pirmziemas pēdējā diena (25. novembris), tāda arī ziema.

Šogad pirmziemas pirmā diena (23.oktobris) austrumu pierobežā (Viļakas novads) bija ar mērenu vēju, mākoņaina, ar nelielu lietu un drēgna. Jāvēro, kādi laika apstākļi būs pirmziemas laikā un tad, atbilstoši vecmāmuļas teiktajam, varēs paredzēt, kāda būs nākamā ziema. Atliek vien piebilst, ka pirmziemas priekšvakarā nokautās cūkas liesa norāda uz to, ka šogad Katrīnās (25. novembris) sākusies mērena ziema turpināsies līdz pirmajam pērkonam martā…