Kā gatavo šķīstošo kafiju?

Šķīstošā kafija faktiski ir dabiskās kafijas ekstrakts. To gatavo no dabiskajām kafijas pupiņām, no kurām apstrādes procesā iegūst kafijas pulveri vai granulas.

Pirmā šķīstošā kafija ar nosaukumu “Nescafe”, ko ražoja pārtikas produktu ražotājs “Nestlé”, tika izgatavota pirms 80 gadiem – 1938. gadā, šķidro kafijas koncentrātu izžāvējot un tādā veidā iegūstot sausu un smalku kafijas pulveri.

Šodien šķīstošās kafijas ražošanā izmanto divas metodes – žāvēšanu un saldēšanu. Arī šķīstošā kafija tiek gatavota no īstām – gan arabikas, gan robustas šķirnes – kafijas pupiņām. Kafijas pulvera ražošanai attīrītas, apgrauzdētas un samaltas pupiņas vāra speciālās iekārtās – ekstraktoros. Pēc tam koncentrātu atdzesē, filtrē un žāvē ar karstu gaisu, un iznāk kafijas pulveris.

Daudzās valstīs, piemēram, Izraēlā, Grieķijā, Krievijā, šķīstošo kafiju lieto teju četras piektdaļas iedzīvotāju. Arī Brazīlija, kuras rūpniekiem bija tik nozīmīga loma šķīstošās kafijas attīstībā, vēl joprojām ir liela šā produkta patērētāja.

Raksts no laikraksta "Kursas Laiks" arhīva