Kā cīnīties ar pārmērīgu matu izkrišanu?

Jautājums, kā iegūt biezus un kuplus matus, nodarbina ne vienu vien plānu matu īpašnieku. Taču, kas ietekmē to, cik biezi ir mūsu mati, un kas veicina pastiprinātu matu izkrišanu? Ko varam darīt, lai šo procesu novērstu? Kādos gadījumos būs piemērota matu transplantācija? Un kādi vitamīni un minerālvielas sekmēs veselīgu matu augšanu? Konsultē BENU Aptiekas piesaistītie eksperti, Veselības centra 4 filiāļu 4. Dimensija un Juglas klīnika triholoģe Dr. Sandra Vizule un Veselības centra 4 matu transplantācijas speciāliste Krista Upīte, kā arī BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ļubova Blaževiča.

Matu biezums viennozīmīgi ir ģenētiski noteikts, skaidro triholoģe S. Vizule. To ietekmē arī dzīvesveids, blakusslimības, barības vielu daudzums un to pareiza kopšana. Normāli uz galvas matainās daļas atrodas vidēji 100 – 150 tūkstoši matu folikulu, bet uz visa ķermeņa līdz 5 miljoniem. Dzīves laikā jauni matu folikuli neveidojas. Tie ir pastāvīgi pakļauti cikliskām izmaiņām un atrodas dažādās attīstības fāzēs. Aktīvā augšanas fāze matiem uz galvas ilgst 1 – 7 gadus. Vidēji tie izaug par 1 cm mēnesī un var sasniegt garumu līdz 84 cm. Savukārt miera fāze ilgst 10 – 14 dienas, bet izkrišanas fāze 2 – 4 mēnešus. No vienas folikulāras vienības var augt 1 – 4 mati.

Matu izkrišanas iemesli

Normāli dienā izkrīt 20 – 100 matu, stāsta S. Vizule. Galvenie telogēnās matu izkrišanas iemesli ir nepietiekams barības vielu daudzums (proteīni, cinks, silīcijs, selēns, varš, dzelzs, neaizvietojamās taukskābes, vitamīni), endokrīnās sistēmas disfunkcija (hipotireoze, hipoparatireoze, hormonāls disbalanss pēcdzemdību periodā, hormonālas kontracepcijas pārtraukšana), ekzogēna intoksikācija (medikamenti, ķīmiskas vielas), endogēna intoksikācija (pneimonija, HIV, gripa, citas vīrusu infekcijas, sēnīšu mikroflora), sistēmiskas saistaudu saslimšanas (sarkanā vilkēde, dermatomiozīts, sklerodermija, kā arī stress un psihoemocionālā spriedze.

Ko varam darīt?

Matu izkrišanas terapijas galvenais mērķis ir atjaunot matu blīvumu un apjomu, uzsver ārste. Parasti pirmo pozitīvo dinamiku novēro 1,5 – 2 mēnešu laikā. Ārstēšanas plāns tiek sastādīts vismaz pusgadam – līdz stāvoklis stabilizējas un vairs nenovēro pastiprinātu matu izkrišanu. Svarīgi ir novērst visus veicinošos faktorus.

S. Vizule rekomendē šādus soļus matu pastiprinātas izkrišanas novēršanai.

• Galvas ādā viegli iemasēt šķīdumus, losjonus ar aktīvām vielām (placentas ekstrakts, kofeīns, kapsicīns, fitoestrogēni, peptīdi, zīda proteīni, vitamīni).

• Asinsvadus paplašinoši līdzekļi lokālai lietošanai, kas novērš matu izkrišanu, stimulē cilmes šūnu dalīšanos matu folikulā.

• Galvas ādas pašmasāža, mezorollers, lāzerķemmes.

• Mezoterapija – injekciju procedūra, kad galvas ādā problēmzonās tiek ievadītas aktīvas vielas.

• Plazmorevitalizācija (PRP) – paša pacienta asins plazmas izmantošana injekcijām, kas ar specifiskas tehnoloģijas palīdzību bagātināta ar trombocītiem un satur augšanas faktorus, vitamīnus un aminoskābes.

• Vitamīnu un mikroelementu kompleksu lietošana: B grupas vitamīni, D, A un C vitamīns, cinks, silīcijs, varš, magnijs, dzelzs, kolagēns.

Kad aktuāla kļūst matu transplantācija?

Matu transplantācijas speciāliste Krista Upīte stāsta, ka gandrīz 90% matu transplantācijas pacientu ir vīrieši (parasti ap 25-55 gadiem), kam mati ir vai nu atkāpušies priekšpusē, izkrituši augšpusē vai kļuvuši redzami plānāki un ārstēšana pie trihologa nepalīdz. Sievietēm parasti mati kļūst plāni viscaur, nevis tikai atsevišķās zonās, līdz ar to sievietes biežāk vēršas pie trihologiem, lai ārstētu šo problēmu, jo transplantologi vīriešiem matus pārnes no pakauša zonas, kur tie neizkrīt, uz zonām, kur tie izkrituši. Taču tā kā sievietēm visbiežāk plāni kļūst visi mati, tas īsti nav risinājums.

Sievietes visbiežāk veic uzacu matu pārstādīšanu, taču arī šajā gadījumā donorzona ir pakauša daļa, no kurienes tiek ņemti nepieciešamie grafti (folikulārā vienība, no kuras aug 1-4 matiņi), lai iestādītu uzacīs. Līdz ar to ir jārēķinās, ka nāksies izdzīt nelielu laukumu pakausī, to gan iespējams iesākumā nosegt ar pārējiem matiem, kamēr ataug iepriekšējais garums.

Ir atsevišķi gadījumi arī sievietēm, kad mati atkāpjas priekšpusē līdzīgi kā vīriešiem un nepieciešams atjaunot to biezumu tieši priekšējā līnijā – tad arī tiek veikta transplantācijas procedūra. Galvenais, lai donorzonā mati būtu pietiekami biezi, uzsver speciāliste.

Tāpat matu pārstādīšanu veic uz rētām, kas atrodas galvas matainajā daļā un uz kurām neaug mati, kā arī apdegumiem un jebkuriem laukumiem, kur matiem būtu jāaug, bet tie neaug.

Kā notiek matu transplantācijas process?

Mati tiek ņemti no pacienta donorzonas – pakauša un pārstādīti problēmzonās. Procedūra norit lokālajā anestēzijā, līdzīgi kā pie stomatologa. Pacients procedūras laikā sēž krēslā, var statīties televīziju, strādāt ar datoru, lasīt grāmatu. Pēc procedūras iespējams pašam braukt pie stūres. Pēc tam piesardzības režīms jāievēro aptuveni 5 dienas, bet 14 dienas jāizvairās no intensīvas svīšanas un kontakta sporta veidiem, lai netraumētu jaunos matiņus, uzsver K. Upīte.

Aptuveni mēneša laikā pēc pārstādīšanas lielākā daļa pārstādīto matiņu izkrīt, atstājot galvas ādā mata sīpoliņu, kurā, aptuveni sākot ar trešo mēnesi, pamazām parādās jauns mats. Attiecīgi katru mēnesi matu biezums palielinās aptuveni par 20%, un 6 mēnešos parasti ir izaugusi aptuveni puse no pārstādītajiem matiņiem, bet gala rezultāts gaidāms 12-14 mēnešu laikā.

Matu transplantācijai nav specifisku priekšnosacījumu. Indikācijas – ja pacientam pašam traucē un rada diskomfortu matu trūkums, bet kontrindikācijas – tādas pašas kā standarta operācijām. Pirms procedūras tiek izrunāta pacienta anamnēze ar ārstu un ir jānodod asins analīzes.

Farmaceita padoms

BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ļubova Blaževiča stāsta, ka matu veselības līdzekļu klāsts ir plašs: šampūni, balzami, ārstnieciskās ampulas ar ārīgi lietojamo šķidrumu, losjoni, bezrecepšu medikamenti šampūnu un krēmu veidā, iekšķīgi lietojamie uztura bagātinātāji, kas veicina matu augšanu, palīdz apasiņot matu saknes un kavē matu izkrišanu. Tas viss ir domāts dažādu matu problēmu risināšanai – alopēcija, palēnināta augšana, trauslums, blaugznas, galvas matainās daļas ekzēma, psoriāze, nieze, pedikuloze.

Populāri ir vitamīni matu skaistumam. Tos var iedalīt preparātos, kas ir domāti tieši matu veselībai, un kompleksos, kas uzlabo ne tikai matu, bet arī ādas un nagu stāvokli. Tie var veicināt matu augšanu un bagātina matu šūnas ar uzturvielām. Taču jāņem vērā, ka, ja mati ir bojāti termiski vai ar ķīmiskiem līdzekļiem, tad vitamīni praktiski neuzlabos esošo matu izskatu, bet gan veicinās jaunu veselīgu matu augšanu.

Tāpat matu veselību veicinošos kompleksos parasti ietilpst cinks un selēns, jo tie uztur matu veselību un aizsargā pret oksidatīvo stresu, varš – veicina normālu matu pigmentāciju, B grupas vitamīni (B1, B5, B6, B7, B12) palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, bet aminoskābēm (L-cisteīns, L-arginīns, L-metionīns) ir būtiska loma keratīna sintēzē. Tāpat var būt pievienoti augu ekstrakti – tīruma kosas, prosas, melnā pipara. Preparātu lietošanas ilgumu nosaka ārsts vai rekomendē ražotājs, bet vidēji tie ir jālieto 3-6 mēnešus, lai pamanītu efektu.

Ir jāņem vērā, ka kompleksi satur vairākus komponentus, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem, lai to sastāvs nepārklātos ar citiem uztura bagātinātājiem vai medikamentiem un nesanāktu pārlieka uzņemšana kādam no komponentiem, uzsver farmaceite.

Tāpat jāpatur prātā, ka daudziem medikamentiem ir nevēlama blakusparādība – matu izkrišana vai trauslums, taču tās biežums variē atkarībā no medikamentu grupas. Pie zālēm, kas negatīvi ietekmē matu veselību, pieder ķīmijterapijas preparāti, antidepresanti, imūnsupresanti, dažas antibiotikas un pretsēnīšu iekšķīgie preparāti, tabletes aknes ārstēšanai. Ir dokumentēti gadījumi, kad pretspiediena, holesterīnu mazinošie medikamenti, antikoagulanti, pretpodagras līdzekļi izraisīja matu pastiprināto izkrišanu.

Rūpējieties par savu matu veselību un sūdzību gadījumā vērsieties pie speciālista!