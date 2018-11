Ja apnikušas ir kotletes, tad alternatīva ir laiviņas. Tik gardas, ka gluži nemanot “aizpeld” viena pēc otras

Ne vienai vien namamātei noteikti ir bijis tāds brīdis, kad stāvi pie galda, uz kura ir gaļas gabals, un domā, ko ar to iesākt. Īpaši, ja vēl ir sajūta, ka pēdējā laikā esi gatavojusi tikai kartupeļus ar kotletēm un kotletes ar kartupeļiem. Tad nu šoreiz par izeju no šī apburtā loka, ņemot talkā... laiviņas.

Ķeramies klāt! Nepieciešamie produkti būs – vistas fileja vai cūkas šķiņķis, vai kāds cits liesāks gabals, vārīti kartupeļi, sīpoli, marinēti gurķi, siers un kārtainā mīkla. Eļļa cepšanai, garšvielas – pēc katra gaumes un iespējām, ola – apziešanai.

Produktu daudzums jāizvēlas atbilstoši saimes kuplumam. Tomēr jāatzīst, ka par daudz nebūs, jo šo ēdienu tikpat labi var pasniegt tikko no cepeškrāsns izņemtu, kā arī jau atdzisušu un pat otrā dienā. Vismaz mūsu mājās līdz otrai dienai parasti nekas nepaliek, jo laiviņas gluži nemanot “aizpeld” viena pēc otras.

Ja no iepriekšējās maltītes būs palikuši pāri vārīti kartupeļi, noderēs tie. Ja ne, nomizo un liek vārīties jaunus. Kamēr kartupeļi vārās, sagriež mazos kubiņos sīpolus un liek tos cepties karstā eļļā. Kad sīpoli iegūst zeltainu nokrāsu, pievieno nelielos gabaliņos sagrieztu gaļu, sāli, piparus, kā arī izvēlētajai gaļai atbilstošas garšvielas. Pasutina, uzliekot pannai vāku, un turpina cept, kamēr gaļa gatava.

Pirms tālākajiem darbiem ļauj gaļai un izvārītajiem kartupeļiem atdzist. Tad kartupeļus uz rupjās rīves sarīvē, gurķus sagriež nelielās šķēlītēs vai rasola kubiņos un visu glīti sarindo pa ķērienam.

Nākamais solis. Kārtainās mīklas plāksni pārdala uz pusēm. No katras kvadrātveida puses izveltnē taisnstūri, kuram šaurākajās malās iegriež, kā parādīts attēlā. Taisnstūra vidū liek bagātīgu ēdamkaroti ar rīvētajiem kartupeļiem, tad cepto gaļu un visbeidzot gurķus. Ja izmantota vistas fileja, var pa vidu ielikt nelielu sviesta piciņu, kas gaļu padarīs sulīgāku. Tie, kuri skaita kalorijas, šo padomu drīkst ignorēt!

Tad no iegrieztajām pusēm mīklu liek pāri laiviņas saturam, lai virspusē veidotos atvērums, bet galus saspiež kopā, veidojot laivas formu.

Laiviņas kārto uz cepešpannas, kas izklāta ar cepampapīru, un apziež tām maliņas ar sakultu olu. Lai nebūtu pārsteigumu, parasti ielieku nelielus papīra gabaliņus arī starp laiviņām. Tas gadījumos, ja maizītes ir sagatavotas vairāk. Pastāv iespēja, ka tās cepoties var salipt.

Noslēgumā laiviņas virsu nosedz ar sieru. Kā var pārliecināties, aplūkojot gatavo produktu, vienādi uzvedas gan rīvēts, gan šķēlītēs sagriezts siers.

Kad panna pilna, šauj uzkarsētā cepeškrāsnī un cep kārtīgas 20 minūtes vai līdz brīdim, kad laiviņas sāni iegūst skaisti zeltaini brūnu krāsu. Nobeigumā – ja kaloriju kalkulators atļauj, vēl garšīgāka laiviņa būs, pasniegta ar skābo krējumu, bet tas noteikti nav obligāti. Labu apetīti!