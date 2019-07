Izstādē Liepājā plauks ziedu karalienes – rozes

5. jūlijā pulksten 13 Liepājas latviešu biedrības namā notiks īpaša ziedu izstādes atklāšana, kurā būs eksponētas rožu ziedu kolekcijas no vairākām Latvijas rožu audzētavām. Pēc izstādes atklāšanas tās apmeklētāji ir aicināti Biedrības nama Izstāžu galerijā apmeklēt pieredzes bagātās Rundāles pils rožu dārza galvenās speciālistes Dainuvītes Brūveres informatīvi izglītojošu lekciju par rožu audzēšanu un kopšanu. Taču pēc lekcijas romantisko rožu ziedu izstādi papildinās bezmaksas nodarbības – “Caps” šokolādes gleznu veidošanas radošā darbnīca un rožu ziedlapiņu ievārījuma izgatavošanas meistarklase Māras Tīmanes vadībā, informē Liepājas latviešu biedrības nama sabiedrisko attiecību speciāliste Amanda Anna Millere.

Nedēļas nogalē no 5. – 7. jūlijam Biedrības nama telpās notiks otrā rožu ziedu parāde, kurā vienuviet būs eksponētas dažādas Latvijas laikapstākļiem piemērotas rožu šķirnes, kuras būs iespējams ne tikai aplūkot, bet kādu no tām arī iegādāties, kā arī saņemt vērtīgus padomus un ieteikumus no pieredzējušiem rožu audzētājiem. Izstādē varēs aplūkot vairāku atpazīstamu rožu audzētāju rožu kolekcijas to skaitā Dailas Trubiņas no Tukuma novada, kas ir Latvijā lielākā rožu kolekcijas dārza “ROZĪTES” īpašniece, Natālijas Klestrovas no Ventspils, Daces Kronbergas no Jūrmalciema, kā arī liepājnieka Arņa Bunkas veidotā rožu ziedu kolekcija. Šo izstādes atklāšanu kuplinās Zitas Valkas tematisku deju priekšnesums.

Savā daudzveidībā rozes ir neatkārtojamas, tāpēc dārzam un raksturam atbilstošu šķirni izvēlēties nereti ir sarežģīts uzdevums. Lai neapjuktu un atrastu sev tīkamāko un audzēšanas apstākļiem piemērotāko, pēc izstādes atklāšanas plkst. 13:30 Rundāles pils rožu dārza galvenā speciāliste Dainuvīte Brūvere, kas iecelta par Krusta ordeņa kavalieri par Rundāles pils rožu dārza izveidi, sniegs informatīvi izglītojošu lekciju uz kuru aicināts ir ikviens rožu ziedu entuziasts, kas vēlas uzzināt par desmit lietām, kas obligāti jāizdara katram rožu dārza īpašniekam gada laikā gan saistībā ar mēslojuma izmantošanu, gan rožu ieziemošanu un laistīšanu, lai ikviena pašmāju rožu dārzs plauktu un zeltu kā Rundālē, kurā rozes uzzied bagātīgi ziedu pie zieda.

Plkst. 14:30 sāksies divas romantiskas meistarklases. Pirmajā meistarklasē cilvēki varēs pulcēties un trenēt roku netradicionālā rožu ziedlapiņu ievārījuma izgatavošanā, kuru vadīs pirtniece Māra Tīmane, kas periodiski jau piecus gadus nodarbojas ar šī ievārījuma pagatavošanu. Jautājot par iemeslu, kādēļ M. Tīmane sāka gatavot šo ievārījumu viņa atzīst: “Man ļoti patīk rozes, tādēļ sāku interesēties par dažādiem rožu pielietojumiem. Sākotnēji izmantoju tos gan mājās, gan pirtī, vēlāk sāku gatavot arī ievārījumu.” Lekcijas laikā meistare mācīs gatavot ievārījumu sākot no rūgto daļu nokniebšanas beidzot ar vārīšanas procesu un personīgām viltībām, kas palīdzēs sasniegt pilnīgāku garšu un rezultātu.

Papildus interesenti varēs piedalīties “Caps” radošajā šokolādes meistarklasē, kurā būs iespējams izgatavot savas personalizētās šokolādes gleznas, izmantojot īstas ogas, augļus un dubulto krēmu. Šī meistarklase ikvienā attīstīs iekšējo mākslinieku, kurš meistarklases laikā ar otām glezno uz šokolādes “audekla” un pēc tam to rotā ar ogu un augļu sukādēm, veseliem riekstiem, dažādām sēkliņām un citām dabīgi kaltētām sastāvdaļām, izveidojot savu šokolādes mākslas darbu. Kā ierasts visas sezonas ziedu izstādes, lekcijas un radošās darbnīcas košākas padarīs studijas “Mākslas Pasāža RADI” bērnu gleznotie dabi, kuros šoreiz varēs apskatīt dažādos un unikālos rožu ziedus.

Rožu ziedu izstāde Liepājas latviešu biedrības namā apskatāma no 5. – 7. jūlijam no plkst. 10:00 – 21:00. Izstādes atklāšana 5. jūlijā plkst. 13:00. Visu vasaras un rudens sezonu ziedu izstādes un meistarklases Liepājas latviešu biedrības namā būs pieejamas bez maksas.