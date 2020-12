Ingvers, melnie pipari, ķiploki un citas dabas veltes gremošanas sistēmas atslogošanai svētku laikā

Svētku laiks mēdz būt patiess izaicinājums mūsu gremošanas sistēmai, jo bieži vien, pavadot laiku ar pašiem tuvākajiem pie bagātīgi klāta galda, tiek apēsts vairāk nekā gribētos, turklāt nesavienojamās produktu kombinācijās. Tāpēc būtiski padomāt par veidiem, kā atslogot gremošanas sistēmu, lai organismam būtu vieglāk veikt savas funkcijas un pašsajūta būtu laba. Kuras dabas veltes – ārstnieciskās augu tējas un garšvielas – var palīdzēt uzlabot kuņģa un zarnu trakta darbību, skaidro aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

“Tādi gremošanas sistēmas traucējumi kā kuņģa dedzināšana, smaguma sajūta un vēdera uzpūšanās laiku pa laikam piemeklē teju katru. Ja tie nav regulāri un tiek novēroti vien svētku periodā, kad būtiski izmainās ēšanas paradumi, tos mazināt palīdzēs dažādi ārstnieciskie augi un garšvielas, kas pagatavotas tējā vai pievienotas ēdienam. Svarīgi gan zināt, kādas ir ārstnieciskā auga īpašības, jo viens augs nederēs visām problēmām. Tā, piemēram, piparmētra bieži tiek izmantota, lai mazinātu vēdera uzpūšanos, taču tā var pastiprināt kuņģa dedzināšanas simptomus,” stāsta farmaceite Laila Zālīte.

Kuņģa dedzināšanai – pelašķu lakstu tēja un sarkanais āboliņš

Par nepatīkamām sajūtām kuņģī bieži sūdzas pēcsvētku periodos – gan tāpēc, ka svētkos sev tiek atļauti produkti, kuri ikdienā netiek lietoti un kairina kuņģi, gan tāpēc, ka tiek grēkots ar pārēšanos. Kuņģa dedzināšanas mazināšanai noderēs pelašķu lakstu tēja, kurai ir pretiekaisuma īpašības, tādējādi tā palīdz mazināt arī dedzināšanu. Lai pagatavotu tēju, tējkaroti pelašķu jāaplej ar glāzi vāroša ūdens un jāļauj ievilkties 5–10 minūtes. Tēju ieteicams lietot 30 minūtes pirms ēšanas. Arī kumelītēm piemīt pretiekaisuma īpašības, bet sarkanais āboliņš palīdz atjaunoties kuņģa gļotādai, tādā veidā mazinot diskomfortu.

Kuņģa dedzināšanas gadījumā jāizvairās no kofeīnu saturošiem dzērieniem, kā arī karstajiem dzērieniem, kuru sastāvā ir ogas vai ingvers, jo tie var pastiprināt dedzināšanas simptomus.

Ķimenes, ingvers, rozmarīns pret vēdera pūšanos

Ķimeņu tēja palīdz mazināt smaguma sajūtu, kad ieēsts par daudz vai ēdiens bijis par smagu un treknu, kā arī novērš gāzu veidošanos. Lai pagatavotu ķimeņu tēju, aplej tējkaroti ķimeņu ar karstu ūdeni un ļauj tai ievilkties. Ieteicams tēju izdzert pirms maltītes. Arī ēdienam pievienotas ķimenes, tāpat kā rozmarīns un kardamons, palīdzēs novērst gāzu uzkrāšanos, spazmas vēdera dobumā un nelabuma sajūtu.

Savukārt ingvera tēja atslābina kuņģa muskuļus, mazina gāzu veidošanos un vēdera pūšanos, kā arī stimulē un paātrina vielmaiņas procesus. To var pagatavot gan no svaigas ingvera saknes, gan veikalos nopērkamā ingvera pulvera. Smaguma sajūtu mazinās arī augi, kuri satur rūgtvielas, jo tās uzlabo gremošanu un stimulē zarnu darbību – var pagatavot tēju no vērmelēm, pieneņu lakstiem, cigoriņiem vai raudenēm.

Melnie pipari vielmaiņas veicināšanai

Garšvielas, kas pievienotas maltītei gatavošanas procesā, var veicināt gremošanas procesus un novērst diskomfortu. Tā, piemēram, vielmaiņu stimulēs melnie pipari, jo tie veicina siekalu un kuņģa sulas izdalīšanos, kā arī gremošanas enzīmu sekrēciju. Taču pipari jāsasmalcina tieši pirms pievienošanas ēdienam, pretējā gadījumā tie nespēs sniegt vajadzīgo efektu.

Ķiploks uzlabo tauku šķelšanu un izvadīšanu no organisma, bet lauru lapas, kurkuma un kanēlis regulē cukura līmeni, tādā veidā mazinot vēlmi vēl ko apēst un pārēsties.