Idejas "pēdējā brīža" dāvanām

Ik gadu svētkos viena no lietām, ko vēlam saviem tuvākajiem, ir veselību. Šogad, kā vēl ne vienu gadu, veselības svarīgo lomu novērtē teju ikviens, un tas, kā stiprināt savu veselību un imunitāti, ir bijis viens no būtiskākajiem jautājumiem. Protams, veselību uzdāvināt nevar, rūpes par to ir katra paša atbildība. Taču ikviens var parūpēties par sevi un saviem mīļotajiem cilvēkiem un dāvanā pasniegt lietas, kas stiprinās veselību un vairos labsajūtu. Farmaceite Zane Melberga dalās ar ieteikumiem dāvanām vecvecākiem, sievietēm, vīriešiem, kā arī bērniem un pusaudžiem.

Vecvecākiem

Ikviena dāvana, kas saņemta no bērniem un mazbērniem ir vērtīga, bet, ja dāvanas veicinās veselības uzlabošanos, tad vecvecāki būs īpaši priecīgi. Viņi novērtēs dāvanā saņemt produktus kustību priekam un enerģijai. Piemēram, cilvēkiem pēc 65 gadiem ieteicams lietot zivju eļļu, kas satur omega-3 nepiesātinātās taukskābes, kas veicina normālu sirdsdarbību un palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu, savukārt glikozamīna preparātus locītavām.

Vecvecāki novērtēs arī dāvanu, kas palīdzētu ātri un droši sekot līdzi savam veselības stāvoklim – automātisko asinsspiediena mērītāju. Tie lietošanai mājas apstākļos ir vispiemērotākie – atliek ap augšdelmu aplikt tā manšeti, piespiest podziņu un miera stāvoklī gaidīt, kad mērījums un pulsa ātrums parādīsies uz displeja. Iepriekš svarīgi noskaidrot, vai manšetes izmērs ir piemērots lietotājam (to var izdarīt, nomērot augšdelmu). Ja manšete būs par lielu vai ciešu, mērījums nebūs precīzs vai arī tas nemaz neizdosies, jo, manšetē ieplūstot gaisam, aparāts var izslēgties.

Sievietēm

Sievietes vienmēr vēlas justies mīlētas un lolotas, tāpēc dāvana, kas saistīta ar skaistumkopšanu vienmēr izraisīs pozitīvas emocijas. Dāmas noteikti būs īpaši priecīgas par dāvanu, kas palīdzēs rūpēties par sejas ādas un ķermeņa skaistumu – krēmi, serumi, skrubji, maskas un losjoni. Jo īpaši ziemā ir svarīgi katru dienu lietot barojošus krēmus, kas nostiprina ādas aizsargslāni, piesaista mitrumu no apkārtējās vides un aizkavē tā iztvaikošanu no ādas virsmas. Papildus farmaceite iesaka lietot arī aptiekā nopērkamos skaistuma vitamīnus ādai, matiem un nagiem – tie satur A, B, C un citus ādas funkcijām svarīgus vitamīnus un mikroelementu kompleksus.

Aptiekās iespējams iegādāties arī dažādas ēteriskās eļļas, ar kurām iespējams uzlabot gan pašsajūtu un veselību, gan arī vienkārši baudīt to patīkamo aromātu. Ja nav zināms, kādi aromāti patiktu konkrētajai sievietei, ieteicams izvēlēties klasiskus Ziemassvētku aromātus, piemēram, citronu, apelsīnu, mandarīnu, kanēļa vai jasmīna ēteriskās eļļas.

Vīriešiem

Vīriešiem ierasti izvēlamies praktiskas un tehniskas dāvanas – darba instrumentus, dažāda veida tehnoloģijas, kā arī citas ikdienā noderīgas lietas, tomēr atgādinām, ka arī vīrieši vēlas būt kopti un veselīgi, tādēļ šajos svētkos aicinām izvēlēties dāvanas, kas vairotu arī ārējo skaistumu, piemēram, sejas kopšanas līdzekļus.

Skūšanās putas, želeja un pēc skūšanās balzāmi būs lieliska dāvana, jo tos vīrietis lieto ikdienā. Pats galvenais, lai vīrietis lietotu savam sejas ādas tipam piemērotus līdzekļus, piemēram, pēc skūšanās līdzekļus jutīgai ādai kas ir barojoši. Aptiekās pieejami arī līdzekļi iekaisušas un apsārtušas ādas īpašniekiem. Savukārt bārdas īpašnieki priecāsies par krēmiem sejas ādas mitrināšanai, taču garas bārdas īpašnieki novērtēs bārdas balzāmu vai mazgāšanas līdzekli.

Aptiekās iespējams iegādāties uztura bagātinātājus, kas paredzēti tieši vīriešiem. Tajos ir dažādi vitamīni, minerālvielas, aminoskābes un augu ekstrakti, kas palīdz uzlabot imunitāti, nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, kā arī palīdz samazināt nogurumu un nespēku.

Bērniem un pusaudžiem

Ja ierasti bērniem tiek dāvinātas rotaļlietas, galda spēles, grāmatas, taču šajos svētkos starp šīm lietām var būt arī bērniem paredzēti vitamīni. Tie bērniem jāuzņem ik dienu, jo pat ar daudzveidīgu un veselīgu uzturu, bērniem nav iespējams uzņemt visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas. Bērnu vitamīni ir līdzīgi konfektēm – tiem ir želejas forma, tie pieejami dažādās dzīvnieciņu formās, kā arī pieejami ar dažādām bērniem tīkamām garšām.

Bērniem un pusaudžiem, kuriem ne vienmēr var būt apņemšanās divas reizes dienā veikt nepieciešamo zobu tīrīšanu, priecāsies kā dāvanu saņemt elektrisko zobu birsti, kas var kalpot kā papildu motivācija, lai vairāk rūpētos par savas mutes un zobu veselību, piemēram, zobus tīrot kopā ar kādu no iemīļotajiem multfilmu varoņiem. Savukārt pusaudžiem patiks tas, ka atsevišķus elektroniskās zobu birstes modeļus iespējams saslēgt ar tādām mobilā telefona lietotnēm, kas jauniešus var ieinteresēt zobus tīrīt ilgāk un rūpīgāk.

Pusaudžiem, kuriem parādās pirmās ādas problēmas, novērtēs dāvanā saņemt sejas ādas attīrošus un mitrinošus līdzekļus, kas paredzēti taukainai un piņņainai ādai – tiem ir jābūt pēc iespējas neitrāliem un bez smaržvielām. Šajā vecumā ir svarīgi veidot ādas kopšanas rutīnu, tāpēc pusaudžiem var palīdzēt un sakomplektēt dāvanu izvēloties, piemēram, sejas attīrošo līdzekli, kas pieejams dažādās tekstūrās, toniku un sejas krēmu. Jauniešiem interesantas varētu šķist arī salvetes sejas maskas, kas pieejamas ar dažādiem dzīvnieku attēliem, kas lieliski mitrinās sejas ādu. Savukārt, ja pusaudzim ir nopietnas sejas ādas problēmas, pirms dāvanas iegādes aptiekā ieteicams konsultēties ar farmaceitu, kas ieteiks piemērotākos līdzekļus konkrētas sejas ādas kopšanai.