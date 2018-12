Gaidāms Latvijas amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku tirdziņš Rožu laukumā

Šajā nedēļas nogalē, 21. un 22.decembrī no pulksten 10 līdz 17 Liepājā, Rožu laukumā, norisināsies tradicionālais Latvijas amatnieku un mājražotāju tirgus. Godā tiks celti lauku labumi no vistālākajiem Latvijas novadiem. Mājražotāju un amata meistaru darinājumi būs veltījums Jūsu ģimenes svētku galdam - pašu meistaru rokām izlolots un ar mīlestību pagatavots.

Lai svētku galdā viss būtu dabīgs un garšīgs, Latvijas mājražotāji iesaka iegādāties galveno spēka un veselības avotu: pašu ražotus lauku produktus no zemnieku saimniecībām. Tādēļ biedrība “ETNO Liepāja” rūpējas un Latvijas valsts svētkos rīko amatnieku un mājražotāju tirdziņu, lai mūsu galdos būtu ekoloģiskas izcelsmes produkti, informē Latvijas mājražotāju un amatnieku

tirgus Rožu laukumā pārstāve Madara Lubāne.

No gardumiem tirdziņā būs pieejamas piparkūkas, 9 veidu medus gan ar ingveru, gan ogām un riekstiem Jau tradicionāli būs iespēja iegādāties Skrīveru saldumus un priežu čiekuru veselīgos uzlējumus, smilkšērkšķu produktus. Būs 10 veidu degvīni - pašdarināta Latgales šmakovka, kā arī sukādes un sīrupi no dabīgajām Latvijas ogām un augļiem, dažāda veida produkti no ķiplokiem un dāvanu komplekti, kuru sastāvā ir pašražoti našķi - piparmētru tēja, žāvēti āboli, āboli šokolādes glazūrā.

No sātīgākiem ēdieniem tirgotāji piedāvās kūpinātas zivis, cūkas šņukuru un citus ekskluzīvus mājas gaļas produktus bez E vielām. Varēsiet nopirkt svaigos sierus, ražotus gan no govs piena, gan kazas piena. Būs arī dabīgās garšvielas, ar kurām svētku mielastu padarīt vēl baudāmāku. Šajā reizē mājas vīni būs no Rīgas un Tukuma vīna darītavām. Savukārt, karstvīnu varēs gan baudīt uz vietas, gan arī iegādāties līdzi ņemšanai.

Tirdziņš neizpaliks bez amatnieku izstrādājumiem, kas noderēs par jaukām dāvanām, ar ko iepriecināt savus mīļos. Amatnieku darinājumi būs piemēroti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tirdziņā varēs atrast tīras vilnas adījumus, cepures, arī dabīgo kažokādu izstrādājumi un vestes no Rīgas, sudraba rotas, mākslas izstrādājumi no koka un keramikas, izšūtus dvielīšus ar personificētiem uzrakstiem.

Pati Liepājas sirds – Rožu laukums dažas dienas pirms Ziemassvētkiem būs īstā vieta, kur sajust pirmssvētku rosību. Laipni aicināti nobaudīt arī tradicionālo un neiztrūkstošo Ziemassvētku atmosfēru un kartstvīnu!