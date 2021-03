FOTO: Sabiedrībā zināmi cilvēki jaunā dokumentālā filmā atkārto Krišjāņa Barona ceļu

Svētdien, 7. martā, plkst. 18.20 kanāla TV3 un televīzijā Go3 būs skatāma jauna pašmāju daudzsēriju dokumentālā filma “Ceļā ar Baronu”. Tajā varēsim sekot līdzi 65 izcilām mūsdienu personībām, kuras iejutīsies Dainu tēva ādā un 31 dienas laikā veiks 800 km garo ceļu no Tartu līdz Dundagai, informē Digitālā satura projektu vadītāja Lauma Zommere.

Pērn, par godu Dainu tēva 185. dzimšanas dienai, Imanta Ziedoņa muzejs sadarbībā ar Krišjāņa Barona muzeju uzsāka projektu "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu", kas bija vairāku kultūras notikumu cikls. Viens no notikumiem bija K. Barona gājiena no Tērbatas (mūsdienu Tartu) līdz Dundagai atkalnoiešana. 1859.gadā Krišjānis Barons veica gājienu caur tagadējās Latvijas un Igaunijas teritoriju, kas bija ap 700 kilometru garš. Pielāgojot šo maršrutu mūsdienām, tas jau ir sasniedzis 800 kilometru garumu.

Šajā dokumentālajā filmā mītiem un patiesībām apvītais Krišjānis Barons vēlreiz dodas ceļā, šoreiz kopā ar 65 mūsdienu Baroniem. Aizraujošo ceļojumu atklāj populārākais latvietis Igaunijā - mūziķis Renārs Kaupers, kurš ne tikai ieskandina Tartu, bet arī veic pirmo ceļa posmu no kopumā 800 kilometrus garā gājiena Tartu - Dundaga. Ceļā dosies arī valsts prezidents Egils Levits, kultūras ministrs Nauris Puntulis, LTRK vadītājs Jānis Endziņš, Grupas "Carnival Youth" puiši, mūziķis Jānis Holšteins-Upmanis (Goran Gora), dzejnieks Toms Treibergs, K. Barona pēcteči - Jānis un Dita Baroni un citi.

“Šis ceļš noteikti ir kultūras fenomens un kultūras pieredzes piemērs, kad 31 dienas laikā dažādu nozaru pārstāvji dodas ceļā un piedzīvo mūsdienu Latviju un Igauniju. Latvijā un Igaunijā netrūkst aizrautīgu, laipnu, izpalīdzīgu un viesmīlīgu cilvēku, kuri ceļā mūs sagaidīja un veidoja savus kultūras notikumus, atklāja mītiem apvītā Krišjāņa Barona personību,” pauž Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete Grende, kura pati piedalījās gājienā visas tā norises dienas.

Bez šaubām Krišjānis Barons ir viens no nozīmīgākajiem tēliem latviešu kultūrvidē. Viņš ir viena no Latvijas kultūras kanona vērtībām, kultūras mantojuma patroniem un viņa portrets atrodas uz atjaunotās Latvijas 100 latu banknotes. Ir skaidrs, ka Dainu tēvs ir arī viens no visvairāk mitoloģizētajiem tēliem latviešu kultūras telpā, tādēļ šī dokumentālā filma pārsteigs ikvienu skatītāju.