FOTO: Rožu laukumā Liepājā tirgojas Līgo svētku noskaņās

19.un 20.jūnijā no pulksten 10 līdz 17 Liepājas Rožu laukumā divu dienu garumā notiek lielā pirmssvētku andelēšanās, uz kuru ir sabraukuši amatu meistari no tuviem un tāliem Latvijas novadiem.

Rožu laukumā ir iespēja izgaršot un pielaikot Liepājā vēl neredzētus produktus: rudzupuķu maizi no Raunas pagasta, augu ziedūdeņus no Burtnieku ezera, stikla rotas no Lielvārdes, pašu gatavotu sierus no Skrīveriem, Kuldīgā grauzdēta kafija un īstu Brenguļu alu, informē biedrības “Etno Liepāja” vadītāja Madara Lubāne.

Var iegādāties dažādus saimniecēm noderīgus mājražotāju izstrādājumus un amatu meistaru darinājumus. "Atbalstīsim vietējos Latvijas mājražotājus no Siguldas, Tukuma, Kuldīgas, Embūtes, Rūjienas, Dobeles, Ķeguma, Bauskas un arī visiem Liepājas novadiem! Amatnieki un tirgotāji ir sarūpējuši dažādus gardumus un acis priecējošus labumus. Galdā tiks celti mājas sieri, žāvētas zivis, kūpināta gaļa, garšvielas, smiltsērkšķu un biškopības produkcija, sēklu un riekstu maisījumi, augļu sukādes un atspirdzinoši no sezonas ogām gatavoti pašmāju vīni, priežu sīrupi," stāsta M. Lubāne.

Piedāvājam fotoieskatu tirdziņā.