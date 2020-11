FOTO: Pie skatītājiem nonāks komēdija "Kino un mēs" ar Liepājas teātra aktieri Egonu Dombrovski

Ceturtdien, 5. novembrī, pirmizrādi piedzīvos režisora Matīsa Kažas komēdija “Kino un mēs”, kas vienlaikus iezīmē Latvijā vēl nebijušas mūsdienīgas kino formas pieteikumu – filmizrādi, kurā apvienoti teātra un kino elementi. Filmas līdzautori un lomu atveidotāji ir Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs, Liepājas teātra aktieris Egons Dombrovskis un improvizācijas teātra aktieris, stand-up komiķis Jānis Skutelis, portālu "Rekurzeme" informē “Kino un mēs” komunikācijas konsultante Ligita Mieze.

Filmizrādē “Kino un mēs” ir pirmā Latvijas pilnmetrāžas spēlfilma, kas uzņemta vienā nepārtrauktā kadrā. Tas ir garākais nepārtrauktais kadrs Latvijas kino vēsturē – 85 minūtes. Tajā režisors Matīss Kaža kopā ar Latvijā pazīstamo aktieru un filmas līdzautoru trijotni – Andri Keišu, Egonu Dombrovski un Jāni Skuteli – pievēršas iemīļotajām padomju gados uzņemtajām latviešu filmām “Ezera sonāte”, “Mērnieku laiki” un “Dubultslazds”, mēģinot saprast, kāpēc tās uzņēma tieši tā. Kas notiktu, ja “Mērnieku laiku” Ķenci spēlētu Jānis Skutelis? Ko darītu Andris Keišs, ja viņam būtu jāiemiesojas Gunāra Cilinska ādā? Vai Egonam Dombrovskim izdotos atveidot Kinostudijas leģendāro bojeviku režisoru Aloizu Brenču? Kāpēc, no mūsdienu skatu punkta raugoties, padomju laiku filmās aktieri spēlē tik savādi un pat pārspīlēti?

Aktieru trijotne, atveidojot režisorus, operatorus, scenāristus, kritiķus un aktierus, ar komiskām un izklaidējošām ainām atklāj leģendārās Rīgas Kinostudijas aizkulises. Izrādās, slavenie režisori, operatori un aktieri piedzīvojuši dažādas amizantas likstas un savstarpējus konfliktus, lai radītu mākslas darbus, kas tagad jau kļuvuši par plaši pazīstamu klasiku. Filmizrāde piedāvās kuriozus no uzņemšanas laukumiem, mākslas padomes sēdēm, ieskatu vēstures lappusēs un kino klasikas ainu inscenējumus jaunos un negaidītos veidos. Vienlaikus “Kino un mēs” stāsta arī par Rīgas Kinostudiju laikā, kad kino industrija bez tās nebija iedomājama.

Filmizrāde “Kino un mēs” Latvijas kinoteātros un straumēšanas vietnē Vimeo on Demand skatāma no 6. novembra. Savukārt no 17. novembra tā būs pieejama arī izklaides platformā Shortcut un video satura platformā Go3. Filmizrādes režisors ir Matīss Kaža, operators Aleksandrs Grebņevs, mākslinieks Rūdolfs Baltiņš, kostīmu māksliniece Līga Krāsone, skaņu režisors Jevgenijs Načiss. Izrādes dramaturģiju veidojuši tās aktieri, balstoties Rīgas Kino muzeja materiālos, kinofilmu scenārijos, kino vēstures un teorijas grāmatās, intervijās ar Rīgas Kinostudijas aktieriem un darbiniekiem, kā arī pašu fantāzijā. Filma tapusi studijās Fenixfilm un Deep Sea Studios.