FOTO: Noskaidro Latvijas brangāko ķirbi

23. oktobrī “Latvijas lielākā ķirbja čempionātā” noskaidroti šī gada lielāko ķirbju audzētāji. Vērienīgāko dižogu izaudzējusi Ingrīda Kuzmicka no Dobeles novada, ķirbim sasniedzot 312x270 cm apkārtmēru un 226,5 kg. Čempionātu Rīgas Zooloģiskajā dārzā kā ierasts organizē “Maxima Latvija”, jau 15. gadu pēc kārtas godinot Latvijas vietējos dārzeņu audzētājus, informē SIA “Maxima Latvija” korporatīvo attiecību departamenta direktors Jānis Beseris.

Čempionāta finālā uz Rīgas Zooloģisko dārzu tika atvesti desmit finālisti – Latvijas lielākie ķirbji no Kuldīgas, Dobeles, Ādažu, Ventspils un Skrundas novadiem. Svinīgo mērīšanas un svēršanas procesu nodrošināja Latvijas vadošo spēkavīru Daiņa Zāģera un Didža Zariņa spēcīgais tvēriens, kā rezultātā sarindoti TOP 10 smagākie ķirbji. Otrās vietas ieguvējs ir Elīzas Neimanes audzētais ķirbis, sasniedzot 204 kg, savukārt trešo vietu – Luīzas Neimanes 185,5 kg smagais ķirbis. Abas dižogas izaugušas Kuldīgas novadā.

“Mēs varam no sirds lepoties, ka Latvijā ir audzētāji, kuri no vienas ķirbju sēkliņas spēj izaudzēt tik iespaidīgas dižogas! Īpašs prieks ir par to, ka, neskatoties uz šī gada mainīgajiem apstākļiem, ievērojot īpašu piesardzību, varam lielākos ķirbjus novērtēt arīdzan klātienē. Mēs, “Maxima Latvija” komanda, esam novērojuši, ka dalība ķirbju čempionātā vairākām ģimenēm jau ir izveidojusies par sirsnīgu tradīciju. Ķirbju audzētāju nezūdošo aizrautību, pacietību un lielo enerģiju, kas tiek veltīta to audzēšanai, noteikti novērtēs Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza iemītnieki, kuri būs tie, kas lielās dižogas baudīs pusdienu un vakariņu maltītēs,” stāsta “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību departamenta direktors Jānis Beseris.

Šogad “Latvijas lielākā ķirbja čempionātam” kopumā tika pieteikti 27 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem – Auces, Ādažu, Dobeles, Jaunpils, Krustpils, Kuldīgas, Nīcas, Skrundas un Ventspils. Raženākā ķirbja īpašniece balvā saņēma dāvanu karti 280 eiro vērtībā pirkumiem “Maxima Latvija” veikalos visā Latvijā, otrās un trešās vietas ieguvēji – attiecīgi dāvanu kartes 150 un 80 eiro vērtībā. Savukārt visi pārējie finālisti tika apbalvoti ar dāvanu kartēm 70 eiro vērtībā.