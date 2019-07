FOTO: Liliju smaržu virpulis Liepājas Latviešu biedrības namā

Līdz sestdienas, 20. jūlija, vakaram Liepājas Latviešu biedrības namā vēl var pagūt apskatīt liliju ziedu izstādi, kura veidota sadarbībā ar Liliju audzētāju biedrību “Lilium Balticum” un tās ilggadējiem biedriem.

Šis ikvienam liliju ziedu cienītājam un krāšņuma apbrīnotājam ir īpašs gads, jo šogad biedrība “Lilium Balticum” atzīmē savas pastāvēšnas 30 gadu jubileju. Par godu šim notikumam, Liepājas izstādē liliju ziedus apskatei ir sarūpējuši vairāki biedrības selekcionāri un kolekcionāri – Antra Balode no Saulkrastiem, Guntis un Ināra Granti no Daugmales, Aivars un Inta Laķi no Ogres, Andris un Ilona Krūmiņi no Blomes, Maruta Mirdza Audare no Liepājas, Sondra Riekstiņa no Slampes, Agra Straumane no Elejas kā arī citi audzētāji.

Liliju ziedu izstāde Liepājas latviešu biedrības namā piektdien un sestdien apskatāma no pulksten 10 līdz 22.