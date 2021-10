FOTO: Liepājniece Sintija "uzlauž" seifu Rīgā ar 4000 eiro

Tirdzniecības centra “Spice” auto stāvlaukumā norisinājās Vislatvijas pozitīvisma kampaņas noslēgums, kā ietvaros dziedātāja un dīdžejmeitene Lena Ushakova kopā ar citiem rīdziniekiem centās atvērt SuperHits EHR un Primero seifu, lai tiktu pie naudas balvas – 4000 eiro apmērā. Tomēr dažas minūtes pirms kampaņas beigām laimīgākā roka bija Sintijai no Liepājas, kurai izdevās uzminēt veiksmīgo astoņu ciparu kombināciju un tikt pie kārotās naudas balvas. Ar aizkustinājuma asarām acīs Sintija atklāja, ka iegūtais laimests paredzēts viņas dēliņam.

3,4 un 1 bija pēdējie ciparu astoņu ciparu kombinācijā, kurus atminot, Sintija tika pie 4000 eiro. “Nenoliegšu, ticība, ka uzminēšu seifa kodu bija maza, taču laikam esmu dzimusi laimes krekliņā,” ar asarām acīs atklāja Sintija. “Uzvarētā naudas summa mūsu ģimenei patiesi noderēs. To iztērēsim mūsu īpašā dēliņa vajadzībām.”

Vienlaikus kampaņas ietvaros norisinājās stingrākās latiņas jeb planka konkurss, kurā jaunu kampaņas rekordu (37 minūtes un 58 sekundes) uzstādīja Artūrs (iepriekšējais rekords 6 minūtes un 4 sekundes). Kā zināms, šobrīd publiski fiksētais Latvijas rekords plankā ir 47 minūtes un 6 sekundes, tātad tikai par teju 10 min ilgāk nekā Vislatvijas pozitīvisma kampaņā uzstādītais rekords.

Pozitīvisma kampaņas apmeklētajiem bija iespēja ne tikai mēroties spēkiem plankinga konkursā, bet arī ķert asas izjūtas rallija simulatorā. Latiņas konkursa dalībnieki, tai skaitā Lena Ushakova, muskuļiem trīcot, centās pārspēt SuperHits EHR stingrākās latiņas (plankinga) rekordu (6 minūtes un 4 sekundes). Tas arī godam izdevās Artūram, kurš atzina, ka tik ilgi nostāvēt plankā viņam palīdzējusi fiziskā sagatavotība un iemīļotā mūzika austiņās (hip-hops un reps), kas ļāva visu uzmanību veltīt uzdevuma izpildei.

Rīga bija pēdējā Vislatvijas pozitīvisma kampaņas pieturvieta, kur norisinājās SuperHits EHR un Primero seifa atvēršana. Kampaņas laikā seifa kodu dažādās Latvijas pilsētās centās uzlauzt vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. Valmierietis Jānis, kuram pareizo seifa koda noslēdzošo ciparu priekšā pateica četrgadīgais dēls Justs, Simona no Rīgas, kas, paļaujoties uz matemātiskajām zināšanām, atminēja astoņu ciparu kombināciju, un ventspilnieks Konstantīns, kurš Cēsīs tika pie 2,000 – eiro, ko iztērēs jauna auto iegādei, ir tikai daži no laimīgajiem, kas kampaņas laikā tikuši pie naudas balvām, kas lielākas par vidējo mēnešalgu Latvijā.

“Man ir liels prieks ne tikai par tiem, kam kampaņas laikā izdevās uzminēt astoņu ciparu kombināciju un atvērt SuperHits un Primero seifu, bet arī par tiem, kas aktīvi piedalījās konkursos un bija mums līdzās visās kampaņas pieturas vietās – Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Vamierā, Cēsīs un Jēkabpilī,” kampaņu komentē SuperHits EHR zīmola vadītājs Toms Barons Lūķis. “Kampaņas galvenais uzdevums bija izklaidējošā formā sniegt iespēju ikvienam, neatkarīgi no dzīvesvietas, nodarbošanās vai ģimenes lieluma, iespēju atpūsties un kaut uz mirkli aizmirst par ikdienas pienākumiem un steigu. Pēc cilvēku nezūdošajiem smaidiem, varēja redzēt, ka Vislatvijas pozitīvisma kampaņu izbaudīja ikkatrs apmeklētājs. Tas nozīmē, ka savu mērķi esam sasnieguši.”

Astoņu nedēļu garumā katru darbadienu SuperHits EHR ēterā izskanēja viens seifa koda kombinācijas cipars, kopā klausītājiem gūstot iespēju uzzināt pirmos piecus no astoņiem kombinācijas skaitļiem. Sociālās kampaņas ietvaros katru sestdienu kādā no Latvijas pilsētām notika seifa atvēršana, kurā, pirmajam uzminot atlikušo trīsciparu kombināciju, varēja no seifa izņemt tajā esošo naudas laimestu. Seifa neatvēršanas gadījumā esošo summu papildināja vēl tūkstoš eiro. Kopā kampaņas ietvaros Primero nodrošināja 12’000 eiro.