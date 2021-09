FOTO: Liepājā ziedu izstāžu ciklu noslēz skaistās dālijas

Vēl piektdien un sestdien Liepājas Latviešu biedrības namā ir skatāma Dāliju ziedu izstāde.

Šogad izstādei dāliju ziedus ir sarūpējuši dāliju audzētavas "Žīgursala" selekcionāre Rita Zaļā no Valmieras novada, dāliju audzētavas “Tubera” kolekcionāre Maija Breikša no Valmieras novada, ziedu audzētavas “Amarantu puķes” pārstāve Ingūna Vālodze no Aizputes novada un Andris Leimants no Grobiņas novada.

Piektdien, 10. septembrī, pulksten 16norisināsies bezmaksas meistarklase “Vietējie augi skaistumam” kopā ar Vairu Kārkliņu. Vaira Kārkliņa ir dabas studijas vadītāja, izzina savvaļas augus un to lietošanu, vada dažādus kursus par augiem, zaļo aptieku, virtuvi, kosmētiku u.c. Meistarklasē ”Vietējie augi skaistumam” dalībnieki tiks iepazīstināti ar augiem, ko var izmantot pašu gatavotiem kosmētiskiem līdzekļiem un, speciālistes pavadībā, būs iespēja pagatavot dabīgu ādas ikdienas kopšanas līdzekli.

Bezmaksas meistarklasē vietu skaits ir ierobežots, tāpēc organizatori aicina pieteikt savu dalību laikus, zvanot uz tālruni 22332339 vai rakstot uz e-pastu: agnese.kuplena@biedribasnams.lv.