FOTO: Liepājā var skatīt vairāk nekā 200 rožu šķirņu ziedu izstādi

Vēl sestdien un svētdien Liepājas Latviešu biedrības namā var skatīt Rožu ziedu izstādi, kas tika atklāta piektdien. Kopumā ir skatāmi vairāk nekā 200 šķirņu ziedi.

Izstādē var aplūkot vairāku atpazīstamu rožu audzētāju rožu kolekcijas to skaitā Dailas Trubiņas no Tukuma novada, kas ir Latvijā lielākā rožu kolekcijas dārza “Rozītes” īpašniece, Natālijas Klestrovas no Ventspils, Daces Kronbergas no Jūrmalciema, kā arī liepājnieka Arņa Bunkas veidotā rožu ziedu kolekcija.

Izstādes atklāšanu kuplināja Zitas Valkas tematisku deju priekšnesums.

Pēc izstādes atklāšanas apmeklētāji varēja noklausīties Rundāles pils rožu dārza galvenās speciālistes Dainuvītes Brūveres informatīvi izglītojošu lekciju par rožu audzēšanu un kopšanu.

Plašāk par rozēm lasiet "Kursas Laika" 11. jūlija numurā!