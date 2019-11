FOTO: Liepājā valsts svētku noskaņās tirgojas Rožu laukumā

Piektdien un sestdien Liepājā, Rožu laukumā, notika Latvijas amatnieku un mājražotāju tirgus.

Rožu laukumā bija sabraukuši amatnieki un mājražotāji no dažādiem Latvijas novadiem, kuri tirgojās ar pašu grauzdētu kafiju no Kuldīgas, Latvijā ražotām mērcēm, svaigajiem sieriem no Talsu, Kuldīgas un Nīcas novadiem un kūpināto zivju produkciju no Lapmežciema. Tirdziņā varēja nogaršot "Dabas spēka" produktus un to "patriotiskos plāceņus", bija pieejami arī visdažādākie konditorejas izstrādājumi, mājas kūkas, Skrīveru saldumi, medus, sīrupi ar priežu pumpuriem un dabīgajām Latvijas ogām un augļiem, kā arī citi labumi, informē tirgus organizatoru pārstāve Madara Lubāne.

Tirdziņā varēja iegādāties arī amatnieku un rokdarbnieču izstrādājumus, kosmētiku un Adventes vainagus.