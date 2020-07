FOTO: Liepājā izrāda skaistākās rozes

Piektdien, 10. jūlijā, Liepājas Latviešu biedrības namā tika atklāta rožu ziedu izstāde no Latvijā atpazīstamu rožu ziedu audzētāju kolekcijām.

Izstādē var aplūkot vairāku Latvijā atpazīstamu rožu audzētāju kolekcijas – Dailas Trubiņas no Tukuma novada, kas ir Latvijā lielākā rožu kolekcijas dārza “Rozītes” īpašniece, Natālijas Klestrovas no Ventspils, Daces Kronbergas no Jūrmalciema, Māras Ozolas no Talsiem, Mārītes Grausmanes no Tukuma, Rita Lāce no Rīgas, Sandras Mertenas no Grobiņas kā arī liepājnieku Arņa Bunkas un Vitas Hartmanes.

Pēc rožu ziedu izstādes atklāšanas klātesošie bija aicināti pulcēties Biedrības nama Lielajā zālē uz Nacionālā botāniskā dārza vadošās dārzkopības speciālistes Ilmas Neretas lekciju "Rožu audzēšanas noslēpumi".

Rožu ziedu izstāde Liepājas Latviešu biedrības namā apskatāma piektdien līdz pulksten 19. Sestdien un svētdien izstāde apskatāma no pulksten 10 līdz 19.