FOTO: Liepājā Biedrības namu piepilda liliju ziedu smarža

Līdz pat svētdienai, 26. jūlijam, Liepājas Latviešu biedrības nama foajē skatāma Liliju ziedu izstāde. Tā tapusi sadarbībā ar Liliju audzētāju biedrību “Lilium Balticum”, kas pērn atzīmēja savas pastāvēšanas 30 gadu jubileju.

Liepājas izstādē ziedus apskatei sarūpējuši vairāki biedrības selekcionāri un kolekcionāri – Antra Balode no Saulkrastiem, Maruta Mirdza Audare no Liepājas, Aivars un Inta Laķi no Ogres, Guntis Grants no Daugmales, Agra Straumane no Elejas, Egija Lazdiņa no Dobeles novada un Nacionālā botāniskā dārza liliju speciāliste Aina Zobova. Līdzās biedrības biedriem ar sevis audzētājiem ziediem izstādē piedalās arī kolekcionāre Inguna Vālodze no Aizputes novada.



Līdzās liliju ziedu izstādei apmeklētājus priecē mākslinieces Ilzes Akselrodes ekspresizstāde. Šajā izstādē māksliniece papildinās liliju ziedu izstādi ar sevis veidotājiem mākslas darbiem, kuros caurvijas ziedu tēma. Māksliniece, kura jau sešus gadus ir arī Biedrības “Liepājas mākslas kolēģi” pārstāve, šajā izstādē apmeklētājiem parāda savas veidotās gleznas, kas tapušas pēdējo četru gadu laikā un daļa no tām būs atceļojusi no privātām kolekcijām.

Sestdien un svētdien izstāde ir apskatāma no pulksten 10 līdz 19.