FOTO: Kurp doties? Pavadi brīvdienas Kuldīgā!

Kuldīgas novada pašvaldība nedēļas nogalē aicina piedalīties dažādās aktivitātēs – apskatīt Pilsētas dārzā Kuldīgas kultūras centra radīto mākslas instalāciju, Liepājas ielā aplūkot fotokluba “Divas upes” izstādi, nofotografēties pie Kuldīgas novada muzeja, īpašā fotorāmī, kā arī piedalīties spēlē “Klusie pilsētnieki”.

Mākslas instalācija Pilsētas dārzā

Aprīļa pēdējā sestdiena ierasti bija pavasara palu šova “Lido zivis Kuldīgā” laiks. Visiem zināmu iemeslu dēļ arī šogad kopīga svinēšana izpaliks, taču Kuldīgas kultūras centrs būs parūpējies par jaunu vides objektu Pilsētas dārzā, kas piedāvā ieskatu iecienītā pasākuma vēsturē un vimbu personīgajā dzīvē. To apskatīt būs iespējams vimbu lēkšanas laikāno 23. aprīļa līdz pat 9. maijam.

Fotokluba “Divas upes” izstāde

2020. gadā virtuālās realitātes bija par daudz, klātbūtnes – par maz, bet fotogrāfija tomēr noturējās – jo mēs visi kopā to veidojām un turpinājām. Kuldīgas fotoklubs “Divas upes” piedāvā dokumentālo fotoizstādi ar nosaukumu "2020", kas iekļauj gan novadnieku portretus ar maskām un bez maskām, gan simboliskākās gada ainavas un sajūtas pandēmijas laikā. Fotoizstāde vērojama vienu mēnesi – no 22. aprīļa. Ēkas Liepājas ielā 1, Kuldīgā, skatlogos no Liepājas un Baznīcas ielas puses.

Akcija “Ielaid sirdī pavasari!”

Līdz ar pavasara atnākšanu pie Kuldīgas novada muzeja uzplaukusi akcija “Ielaid sirdī pavasari!”. Pie muzeja izvietotais fotorāmis un norādes aicina uzņemt fotogrāfijas, publicēt tās sociālajos tīklos un piedalīties konkursā. Savukārt muzeja informatīvajā stendā var aplūkot ekspresizstādi “Šarmantā Kuldīga”, kurā apkopotas gan muzeja krājuma fotogrāfijas, gan arī muzeja darbinieku iemūžinātās ainavas.

Lai piedalītos konkursā, jāseko muzeja teritorijā izvietotajām norādēm un kāda no uzņemtajām fotogrāfijām jāievieto savā feisbuka vai instagrama kontā, klāt pievienojot norādēs redzamās mirkļbirkas. Vienu no konkursa dalībniekiem muzejs iepriecinās ar pārsteiguma balvu.

Spēle “Klusie pilsētnieki”

Cik daudz Tu zini par tēlnieci Līviju Rezevsku un viņas atstāto mantojumu Kuldīgai? Pilsētas dārzā atrodas 22 skulptūras, ko radījusi Kuldīgas Goda pilsone Līvija Rezevska. “Google Maps” esam izveidojuši aktīvu un izzinošu spēli “Klusie pilsētnieki”, kas aizvedīs Tevi aizraujošā pastaigā pa Pilsētas dārzu.

Kuldīgas novada pašvaldība aicina Tevi:

doties pastaigā pa Pilsētas dārzu un iepazīt tajā mītošos klusos pilsētniekus; uzzināt vairāk par Līviju Rezevsku un viņas daiļradi; ielūkoties Kuldīgas novada muzeja krājuma fotogrāfijās, kurās iemūžināti vēsturiski mirkļi no tēlnieces ikdienas un radošā procesa; pārbaudīt savas zināšanas atjautību, atbildot uz mūsu sagatavotajiem jautājumiem.

Aptuvenais pastaigas ilgums – 30 minūtes.