Farmaceites padomi, kā Līgo svētkos sevi pasargāt no ērcēm un kukaiņiem

“Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga dalās padomos, kā sagatavoties svētkiem, lai tos aizvadītu bez raizēm, kā sevi pasargāt no ērcēm un kukaiņiem.



Svētkus ierasti pavadām pie dabas, dodoties pastaigās pa mežu vai uz tuvākajām pļavām pēc Jāņu zālēm. Šādās vietās jo īpaši nepieciešams sevi pasargāt no ērcēm, kuru piesūkšanās rada risku saslimt ar kādu no infekcijas slimībām, ko tās var pārnēsā – ērču encefalītu, Laima slimību. Lai izvairītos no ērču piesūkšanās, farmaceite iesaka izvēlēties koptas pļavu vai mežu takas.

Iepriekš nepieciešams piedomāt arī pie attiecīga apģērba izvēles. To labāk izvēlēties gaišā krāsā, lai ātrāk pamanītu un noņemtu ērci pirms tā jau ir pakļuvusi zem apģērba. Apģērbu ieteicams arī appūst ar ērču atbaidīšanas aerosoliem. Savukārt, atgriežoties no pastaigas, nepieciešams pārbaudīt apģērbu un ķermeni, lai pārliecinātos, ka neviena ērce nav piesūkusies.

Ja tomēr ērce ir piesūkusies, to nepieciešams noņemt pēc iespējas ātrāk. Ja nav zināms, kā to darīt, labāk doties uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurā ērce pēc izņemšanas uzreiz tiktu pārbaudīta uz iespējamām slimībām ar kurām, iespējams, inficējusi arī cilvēku.

Šajā vasaras periodā tiekam pakļauti arī kukaiņu kodumu riskiem, no kuriem īpaši nepieciešams pasargāt zīdaiņus. Tam var palīdzēt īpaši tīkli, ko iespējams ērti pārklāt pār ratiņiem, vienlaikus nemazinot gaisa caurlaidību. Der atcerēties, ka pār bērnu ratiņiem nekādā gadījumā nedrīkst klāt lakatus vai citus bieza auduma pārsegus. Lai arī ir vēlme bērnus pasargāt, vecāki reizēm neaizdomājas, ka aizsedzot ratus, bērnam tiek samazināta gaisa piekļuve, ratos var strauji paaugstināties temperatūra, bērnam radot augstus pārkaršanas riskus.