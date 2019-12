Farmaceite iesaka: piemērotākie dzērieni svētku galdam

Ziemassvētki un Jaunais gads ir svētki, kuri nav iedomājami bez bagātīgi klāta galda. Taču, domājot par svētku ēdienkarti, tikpat svarīgi parūpēties arī par piemērotiem dzērieniem, lai ne tikai apmierinātu viesu vēlmes, bet arī saudzētu veselību. Ar padomiem, kādus dzērienus, kādās devās labāk izvēlēties svētku galdam un no kā izvairīties, dalās aptieku tīkla Apotheka farmaceite Anna Kivleniece.

Saldinātie dzērieni izraisa slāpes

Lai gan šķietami garšīgi un piemēroti svētku galdam, domājot par dzērienu izvēli, vēlams izvairīties no gāzētiem saldinātajiem dzērieniem. Tie nesatur ne minerālvielas, ne vitamīnus, taču to sastāvā visbiežāk ir dažādas mākslīgās krāsvielas, kā arī liels daudzums cukura un citu saldinātāju, kas organismā pieļaujami vien nelielā daudzumā. Tā, piemēram, vienā glāzē (250 ml) kolas ir 23 g cukura, bet pieauguša cilvēka pieļaujamā cukura dienas deva ir 25 g jeb viena glāze šāda saldinātā dzēriena. Šie dzērieni neveldzē slāpes, jo pēc tik liela uzņemtā cukura daudzuma, slāpes tikai pastiprinās. Tāpat gāzētie dzērieni vēderā rada gāzes un spazmas, kas tikai traucēs izbaudīt svētkus.

Piemērotākās augļu sulas svētkiem

Kā alternatīvu saldinātajiem dzērieniem svētku galdā ieteicams likt augļu un ogu sulas, kuras satur gan dažādus vitamīnus, gan minerālvielas. Augļu sulām tāpat piemīt veselību un pašsajūtu uzlabojošas īpašības, piemēram, ananasu sula satur fermentus, kas veicina gremošanas procesus, un tā vispiemērotākā būs maltītes noslēgumā. Ābolu sula labi atspirdzina un attīra organismu, mazina apetīti, tāpēc palīdz izvairīties no pārlieku lielas kaloriju uzņemšanas. Kivi sula ir bagāta ar šķiedrvielām un novērš smaguma sajūtu kuņģī, savukārt citrusaugļu sulas — greipfrūtu un apelsīnu — ir labs antioksidants un C vitamīna avots.

“Tomēr jāatceras, ka veikalā nopērkamajās paku sulās, kuras tiek gatavotas no nektāriem un koncentrātiem, ir ne mazāk cukura kā saldinātajos dzērienos, tāpēc vislabāk, ja sulas pieejamas svaigi spiestas,” skaidro farmaceite Anna Kivleniece.

Lietojot alkoholu, svarīgākais ir ievērot mērenību

Bieži vien svētkos neiztikt arī bez alkoholiskajiem dzērieniem, taču, lai pārlieku nenoslogotu organismu, tos lietojot, svarīgākais ir ievērot mērenību. Vīriešiem optimālā uzņemtā alkohola dienas deva ir no trim līdz četrām alkohola vienībām, savukārt sievietēm — no divām līdz trim vienībām. Ar alkohola apjomiem ir viegli aizrauties, taču maksimālā pieļaujamā dienas deva ir piecas vienības. Viena vienība ir, piemēram, 50 g liķiera, bet pudele vīna (0,7 l) ir aptuveni sešas vienības, kas jau pārsniedz dienas normu. Lietojot alkoholu, nedrīkst aizmirst arī par papildu ūdens uzņemšanu, lai novērstu dehidrāciju, vislabāk, ja tas tiek uzņemts pamīšus ar alkoholu.

Uzmanīgi ar kofeīna uzņemšanu

Ja svētkos lietots alkohols, ieteicams izvairīties no kafijas un citu kofeīnu saturošu dzērienu lietošanas, jo tie rada papildu slodzi aknām un veicina atūdeņošanos. Gan alkohols, gan kofeīns paaugstina asinsspiedienu, tāpēc šāda kombinācija ir bīstama arī sirds un asinsvadu sistēmai. Arī cilvēkiem ar cukura diabētu un vielmaiņas traucējumiem noteikti būtu jācenšas izvairīties no alkoholiskajiem un saldinātajiem dzērieniem.

Ūdens un dabīgās zāļu tējas

Svētku galds noteikti jānodrošina ar ūdeni, kuram var pievienot šķēlīti citrona, laima, apelsīna, svaigas vai saldētas ogas un augļus, piparmētru lapas. Tas atspirdzinās, veldzēs slāpes un pats galvenais — nesatur cukuru. Lai novērstu spazmas un palīdzētu gremošanai, ieteicams dzert ķimeņu vai piparmētru tēju. Arī vērmeļu tēja palīdzēs, bet tai ir rūgtena garša.