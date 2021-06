Eksperti iesaka: Veselīgu Līgo svētku ABC

Kādus ēdienus un dzērienus celt Līgo galdā? Ar ko pārsteigt ciemiņus? Kā nākamajā dienā izvairīties no sliktas pašsajūtas? Šie ir tikai daži no jautājumiem, ar ko pirms Līgo svinībām saskaras teju ikviens. Tādēļ, lai gada maģiskākos svētkus sagaidītu ar veselīgiem un gardiem ēdieniem un nākamajā dienā izvairītos no sliktas pašsajūtas, padomos dalās BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, uztura speciāliste Liene Sondore un BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa.

Ēdiena simboliskā nozīme

Līgo svētkos tiek godāta saule, tādēļ arī tradicionālajiem ēdieniem ir simboliska nozīme – galdā tiek celts apaļš un saules dzeltens siera ritulis, apaļi rauši un pīrāgi ar gaļu, dārzeņiem un biezpienu. Jāņos ir nostiprinājusies tradīcija uz uguns uzcept gaļu vai zivi, tomēr vasarā, īpaši karstā laikā ir jāatceras par pareizu šo produktu cepšanu, ēdieniem ir jābūt drošiem, termiski apstrādātiem un pareizi uzglabātiem! Pamatēdienā var būt ar mizu vārīti jaunie kartupelīši, biezpiens ar zaļumiem, kā arī iemarinēta, ugunī cepta zivs. Savukārt desertā ciemiņus var pārsteigt ar gardām rabarberu plātsmaizēm.

Ja galds tiek plānots no vegāniem ēdieniem, tad šeit ir jāievēro tie paši pamatprincipi – daudz zaļumu, ogas, augļi, graudu ēdieni. Sieru var pagatavot no tofu, labi garšos iemarinēti sojas gabaliņi – soijšļiks, bet plātsmaizes un raušus var cept bez olām un sviesta. L. Sondore uzsver, ka arī vegāns svētku galds var būt pilnvērtīgs un garšīgs!

Attiecībā uz dzērieniem jāmēģina pieturēties pie ūdens, īpaši šobrīd, kad ir ļoti karsts laiks. Ūdens traukā var ielikt piparmētras lapiņas, citrusaugļus, ogas un arbūza gabaliņus vai arī izmantot saldēto ogu un augļu krājumus! Tāpat slāpes labi remdēs auksti uzglabāta bērzu sula. Uztura speciāliste aicina atcerēties par drošību un būt vērīgiem, jo siltā laikā ir daudz lapseņu un citu kukaiņu, tāpēc nebūtu ieteicams dzert no skārdenēm, īpaši, ja kāda no tām ir atvērta un nolikta uz galda, jo pretējā gadījumā mutē var iedzelt lapsene.

Garšīgākās marinādes gaļai un siers

Ja gaļu ir plānots marinēt mājās, L. Sondore iesaka izmantot vienkārši pagatavojamas marinādes. Piemēram, gaļu marinēt cidoniju sulā ar garšvielām, zaļumiem kefīrā vai citrusaugļu sulā, zaļumu, piparu un eļļas marinādē. Lai gaļa būtu garšīgāka, vēlams to marinēt laikus – iepriekšējā vakarā vai svētku rītā. Tāpat eksperte atgādina, ka vasara ir laiks, kad uzturā jālieto daudz zaļumu un salātu.

Lai tos pagatavotu, var izmantot kādu no šīm salātu mērcēm:

• Kefīrs, sāls, daudz zaļumu un citronpipari.

• Jogurts bez piedevām ar smalki sarīvētu ķiploku, gurķiem un zaļumiem.

• Extra virgin olīveļļa, sāls, pipari vai garšvielas pēc izvēles, citrons, cidoniju sula un nedaudz medus.

• Zaļumu mērce – sablendē dilles, pētersīļus ar visiem kātiem, pievieno ķiploka daiviņu, garšvielas un nedaudz eļļu. Sanāks svaigā zaļumu mērce.

Tāpat ikvienam vismaz reizi mūžā būtu ieteicams pamēģināt siet savu sieru – karsēt pienu, pievienot biezpienu, nokāst sūkalas un pēc savas izvēles pievienot piedevas. L. Sondore savam sieram pievieno olas, ķimenes un sviestu. Atsevišķā traukā tiek taisīts siers ar zaļumiem, siers ar žāvētiem augļiem un riekstiem. Galvenais – paredzēt pietiekami daudz laika siera nogatavināšanai – to var gatavot jau pāris dienas pirms Līgo svētkiem, savukārt, ja vēlas tikko gatavotu sieru, tas jātaisa dienu iepriekš. Var variēt ar sviesta daudzumu, bet to var arī nelikt vispār, tāpat ar olām – dažas saimnieces pievieno gan olas baltumu, gan dzeltenumu, citas – tikai dzeltenumu.

Kā “sagatavot” sevi svinībām?

Lai novērstu sliktu pašsajūtu un galvassāpes nākamajā dienā pēc Līgo svinībām, galvenais ieteikums būtu neaizrauties ar alkoholu. Ja ir zināms, ka Līgo svētkos alkohols tiks lietots, pirmkārt, uz svinību vietu ieteicams ierasties ar sabiedrisko transportu vai kājām, lai izslēgtu varbūtību svinību laikā sēsties pie stūres. Z. Ozoliņa norāda, ka uz svētku galda jābūt ne vien alkoholiskajiem dzērieniem, bet arī sātīgām vakariņām un vieglām brokastīm. Lai savlaicīgi novērstu pārmērīgu alkohola lietošanu, jau iepirkšanās laikā ieteicams noteikt savu alkohola maksimumu, kuru svētkos nebūtu ieteicams pārsniegt. Tāpat speciāliste iesaka svinību laikā pieskatīt citam citu, lai mazinātu pārmērīgas alkohola lietošanas riskus, kā arī novērstu iespējamos konfliktus ar citiem līgotājiem. Pirms lēkšanas pāri ugunskuram noteikti jāizvērtē savas spējas, reibuma pakāpe un ugunskura augstums. Pirms svinībām ir ļoti svarīgi nodrošināties ar dzeramo ūdeni, proti, lai tā pietiktu gan svinību laikā, gan arī nākamajā dienā. Runājot par veselību, vēlams pēc iespējas atturēties no trekniem ēdieniem, lai pārlieku nenoslogotu aknas, jo tām tāpat svētku laikā ir liela noslodze. Pirms svētkiem un kādu laiku pēc tam ieteicams lietot aknu atjaunojošos medikamentus. Svētkos bieži sanāk pārēsties, līdz ar to būtu vēlams lietot arī gremošanas fermentus. Katram gadījumam aptieciņu ieteicams atjaunot ar dezinfekcijas līdzekļiem, plāksteriem un repelentiem pret odiem un ērcēm.

Neielaidies alkohola lietošanas spēlēs!

Z. Ozoliņa skaidro, ka alkohola lietošanas radītos efektus ietekmē vecums, svars un arī dzimums. Standarta dzēriens satur 10 gramus etanola, to organisms var pārstrādāt vienā stundā. Pirms svinībām ieteicams kārtīgi paēst, tomēr būtu vēlams atturēties no sāļiem ēdieniem, kas var pastiprināt slāpes. Uz svinību galda jābūt arī sulai, ūdenim un bezalkoholiskajiem dzērieniem. Alkoholiskos dzērienus nav ieteicams jaukt ar cukurotiem vai enerģijas dzērieniem. BENU Aptiekas farmaceite Z. Ozoliņa uzsver, ka noteikti nevajadzētu ielaisties spēlēs, kas vērstas uz ātru alkohola patēriņu. Tāpat speciāliste atgādina, ka alkoholu nedrīkst lietot grūtnieces, jaunieši līdz 18 gadiem, kā arī cilvēki ar hroniskām saslimšanām.

Kā rīkoties, ja nākamajā rītā sāp galva?

Ja svinību laikā sanācis lietot alkoholu un nākamā diena sagaida ar galvassāpēm, uzreiz pēc pamošanās ir ieteicams izdzert divas glāzes ūdens. Tas palīdzēs organismam atgūt zaudēto šķidrumu. Tāpat ieteicama ir tomātu, greipfrūtu vai apelsīnu sula, jo augļi satur vienkāršo cukuru – fruktozi, kas paātrina alkohola pārstrādi vielmaiņas procesā. Var izdzert arī tasi kafijas. No pārtikas ieteicama karsta vistas zupa vai piena kokteilis ar banānu. Lai tomēr nebūtu jācīnās ar alkohola izraisītajām sekām, ieteikums svinību laikā kārtīgi paēst, dzert lēnām un nejaukt dažāda stipruma dzērienus. Ja otrajā dienā nav spēka gatavot, tad var lietot aptiekā iegādātus galvassāpes mazinošus un vispārējo labsajūtu uzlabojošus medikamentus un uztura bagātinātājus, kas satur aspirīnu kombinācijā ar C vitamīnu, vai no dabīgām vielām veidotus detoksikācijas „kokteiļus”. Jāuzsver, ka paģiru “ārstēšana” ar alkoholu ir mīts, turklāt tas var veicināt neveselīgu ieradumu attīstību un atkarību no alkohola.

Lai būtu skaisti svētki un jauka noskaņa, speciālistes iesaka ievērot mērenību gan ēdiena, gan arī alkohola lietošanas ziņā. Pirms tam noteikti jāizvērtē nepieciešamie medikamenti, un, ja tomēr gadījusies ķibele, nedrīkstētu lietot visu pēc kārtas, bet būt zinošiem un lietot zāles atbildīgi un atbilstoši simptomiem.