Dabas vērotājs Vilis Bukšs prognozē laikapstākļus maijā un kāda būs vasara

Ticējums saka, ja maija sākums silts, tad mēneša beigas vēsas un otrādi. Ja Lapu mēnesis slapjš un lietains, tad sauss jūnijs un septembris. Maijā vidēji reizi septiņos gados atkārtojas "ievzieda vēsums", kad naktīs ir salnas, bet dienās lietus, krusa un nereti arī snieg "dzeguzes sniegs". Miglas maijā paredz auglīgu vasaru, bet pērkons – bagātu. Ja ziedu mēnesī birst krusa, tad vasara vēsa un lietaina, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

Atbilstoši novembrim un ziemas galvenajam mēnesim janvārim, kā arī pirmajam pavasara mēnesim martam tad maijs solās būt tuvu ikgadējiem vidējiem rādījumiem temperatūru ziņā. Nokrišņu sadalījums nevienmērīgs, bet pārsvarā normas robežās.

Maija pirmajā pusē līdz Jeremijam (14. maijs), laika apstākļi mainīgi. Mēneša sākumā pārsvarā sauss, nokrišņi īslaicīgi un temperatūra dienās ap plus 15 grādiem. Naktīs dažviet neliela salna. Mēness fāzēm mainoties, laikā pēc Jetes (7. maijs), vairāk nokrišņu. Dažviet arī pērkona negaisi. Temperatūra dienās ap plus 10, plus 15 grādiem.

Vēlāk, mēneša vidū, kļūs vēsāks. Laikā ap Lakstīgalu dienu (15. maijs) naktīs iespējamas nelielas salnas. Temperatūra dienā ap plus 9, plus 14 grādi. Nokrišņi īslaicīgi, dažviet iespējama arī krusa.

Mēneša otrajā pusē laika apstākļi uzlabosies. Lai arī vēl ap Mokeju (23. maijs) salnu vietās iespējamas nelielas salnas, dienas rādās būt saulainas un sausas. Laikā ap Urbānu (25. maijs) un mēneša beigās pārsvarā silts, pat vasarīgi silts, kad temperatūra dienā var paaugstināties līdz plus 25 un vairāk grādiem. Nokrišņi īslaicīgi, bet iespējamas stipras pērkona lietusgāzes.

Skatoties tālāk, tad atbilstoši ziemeļvējiem Jurģos (23. aprīlis) kā arī māllēpju ziedēšanai aprīlī, rādās būt mēreni silta vasara ar bagātiem nokrišņiem vasaras otrajā pusē.