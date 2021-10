Dabas vērotājs Vilis Bukšs prognozē, kāds laiks varētu būt oktobrī?

Oktobris ir lietus un rudens mēnesis. Ticējums saka, ja oktobris skaidrs, sauss, tad būs vējaina ziema. Ja oktobrī vēl siltas dienas, tad būs silti Ziemassvētki. Ja Zemliku mēnesī daudz miglas – ziema būs sniegaina. Jauks oktobris paredz agru un skaistu pavasari. Ja oktobris sākas ar siltu laiku, tad ar aukstu aiziet, un ja ar aukstu ienāk, tad ar siltu iziet, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

Atbilstoši tautas vērojumiem par laika apstākļiem augusta un septembra nozīmīgajās dienās, tad oktobrim jābūt ar ļoti mainīgiem laika apstākļiem.

Mēneša pirmajā pusē, pārsvarā līdz Vecmiķelim (12. oktobris), saulainas dienas mīsies ar mākoņainām. Temperatūra šajā laikā svārstīsies no plus 10 līdz plus 15 grādiem dienā un no plus 1 līdz plus 8 grādiem naktīs. Skaidrajās bezvēja naktīs daudzviet iespējama salna. Nokrišņi īslaicīgi.

Veļu mēneša vidū, it īpaši pēc 14. oktobra, laika apstākļi var būt strauji mainīgi. Šajā laikā vairāk vējainu dienu un nokrišņu. Lietus, dažviet reizēm arī krusa. Temperatūra dienas laikā mainīsies plus 5, plus 12 grādu robežās. Naktis dzestras.

Oktobra otrajā pusē bieži mākoņains un temperatūra dienas laikā no plus 5 līdz plus 12 grādiem. Naktis vēsas. Nokrišņi īslaicīgi. Pārsvarā lietus, bet lietum var pievienoties krusa un sniega graudi. Mēneša beigās kļūs aukstāks un temperatūra dienas laikā vairs nepārsniegs plus 8, plus 10 grādu robežu. Naktīs jau daudzviet sals un temperatūra var pazemināties līdz mīnus 3, mīnus 5 grādiem. Nokrišņi īslaicīgi, bet lietum var pievienoties arī slapjš sniegs. Līdzīgi laika apstākļi saglabāsies arī novembra sākumā, līdz Mārtiņiem (10. novembris). Tad arī Mārtiņš atvērs durvis ziemai, kura novembra otrajā pusē Austrumlatvijā atnāks uz palikšanu, vismaz līdz Ziemassvētkiem...

Oktobris ir rudens vēju laiks. Pagājušais mēreni siltais augusts nenorāda uz vētrainu Lietus mēnesi, bet jāņem vērā, ka strauji mainīgie laika apstākļi rudenī var sagādāt ne vienu vien vējainu pārsteigumu.

Kopumā oktobris rādās būt ne siltāks un arī ne aukstāks par vidējo. Nokrišņi tuvu normai.