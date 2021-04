Dabas vērotājs Vilis Bukšs paziņo, vai maijā sajutīsim vasaras siltumu?

Ticējumi saka: Ja maija sākums silts un sauss, tad mēneša beigas vēsas, lietainas, un otrādi. Ja lapu mēneša izskaņā un jūnija pirmajās dienās līst, tad jūnijs un septembris būs sausi. Ja maijs vēss un jūnijs mitrs, tad pildās pagrabi un mucas, bet ja maijs nāk kā dārznieks, tad klētis būs tukšas. Maijā vidēji reizi septiņos gados atkārtojas "ievzieda vēsums", kad naktīs ir salnas, bet dienās lietus, krusa un nereti arī snieg "dzeguzes sniegs". Miglas maijā paredz auglīgu vasaru, bet pērkons – bagātu. Ja ziedu mēnesī birst krusa, tad vasara vēsa un lietaina, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

Maija pirmajā pusē laika apstākļi mainīgi. Laiks līdz Niklāvam (9. maijs) lielākoties vēss un mitrs. Nereti lietus, arī krusa. Līdz 10. maijam skaidrās naktīs uz augsnes dažviet salnas.. Temperatūra dienā ap plus 10, plus 12 grādi. Atbilstoši nozīmīgām dienām janvārī siltāks un saulaināks varētu būt pēc 10. maija, kad temperatūra var sasniegt plus 20 un vairāk grādu.

Lapu mēneša vidū pārsvarā sauss un saulains. Laikā līdz Mokejam (23. maijs) paredzamas dienas ar vasarīgu siltumu, kad temperatūra vietām var sasniegt plus 25 grādus. Šajā laikā varētu būt arī pērkona negaisi ar īslaicīgām, bet stiprām pērkona lietusgāzēm un iespējama arī krusa.

Mēneša otrajā pusē, laikā ap Urbānu (25. maijs), vairāk dienu ar īslaicīgiem nokrišņiem un pastiprināsies arī vējš. Kļūs vēsāks. Vējam iegriežoties no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pirms saullēkta iestājoties bezvējam, salnu vietās arī salnas.

Sekojot ziemas galvenajam mēnesim janvārim un pirmajam pavasara mēnesim martam, tad maijs solās būt tuvu ikgadējiem vidējiem rādījumiem. Kopumā ar temperatūru tuvu vidējam, bet nokrišņu sadalījums nevienmērīgs. Dažviet vairāk kā parasti, bet citviet mazāk par normu.

Skatoties tālāk, rādās būt silts un pārsvarā sauss pirmais vasaras mēnesis jūnijs un pērkoņains siena mēnesis jūlijs.