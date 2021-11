Dabas vērotājs Vilis Bukšs par laiku novembrī - vai ziema jau sāks klauvēt?

Oktobra pēdējās dienas pārsvarā bija saulainas un rudenīgi siltas. 31. oktobrī Latvijas austrumu pierobežā dienvidvējš, saule, strazdi ābeļdārzos, zosis ziemājos un baltie vizbuļi mežiņā. Ticējums saka: ja oktobris aiziet ar jauku laiku, tad Katrīnās (25. novembris) snigs, bet vispār sagaidāma mīksta ziema, savā blogā raksta dabas vērotājs Vilis Bukšs.

V. Bukšs norāda, ka novembris tradicionāli ir laiks, kad rudens ar ziemu cīnās. Nereti Mārtiņa mēnesī ir tā, ka no rīta lietus, bet vakarā jau snieg un putina. Ja Sala mēnesī jeb novembrī sniegs uzkrīt uz nesasalušas zemes un nenokūst, tad būs agrs pavasaris. Ja sniegs uzsnieg sasalušai zemei – tad nākošā gadā būs laba graudu raža. Ja Sala mēnesis auksts, tad marts būs silts. Ja snieg un stiprs sals, gaidāms bagāts gads. Silts un miglains novembris – bada gada vēstnesis. Ja novembrī odi – mīksta ziema. Ja daudz saulainu dienu – tad nākošā pavasarī agri jāsēj. Cik ilgi pēc Mārtiņiem (10. novembris) kokos vēl turas lapas, tik ilgi pēc Jurģiem (23. aprīlis) nebūs zāles.

Šogad novembra pirmajā pusē, laikā līdz Mārtiņiem (10. novembris), bez būtiskām izmaiņām.. Šajā laikā biežāk neliels īslaicīgs lietus, mazāk saulainu dienu un temperatūras pārsvarā plusos. Naktīs un dienās temperatūra svārstīsies robežās no 0 līdz plus 10 grādiem. Vēlāk, pēc Mārtiņiem (10. novembris), mainīgi laikapstākļi. Mākoņainas dienas mīsies ar saulainākām un pastiprināsies vējš. Nokrišņi īslaicīgi, bet lietum jau pievienosies slapjš sniegs. Temperatūra naktīs no nelieliem mīnusiem līdz nelieliem plusiem. Dienās no plus 3 līdz plus 8 grādiem. Uz ceļiem veidosies apledojums.

Mēneša otrajā pusē, it īpaši Austrumlatvijā, laikapstākļi pakāpeniski kļūs mazai ziemiņai līdzīgi. Laikā ap Cecīliju (22. novembris), jau neatlaidīgāk sāks klauvēt ziema. Naktīs pastiprināsies sals, un dažviet temperatūra var sasniegt mīnus 7 grādu atzīmi. Arī dienās temperatūra mīnus 1, plus 3 grādu robežās. Nokrišņi īslaicīgi. Sasalstošs lietus un neliels sniedziņš. Ceļi daudzviet slideni. Nedēļā no Katrīnām (25. novembris) līdz Andrejiem (30. novembris) laikapstākļi mainīgi. Atkal vējaināks, vairāk dažāda veida nokrišņu. Temperatūra šajā laikā no mīnus 5 grādiem naktīs līdz plus 5 grādiem dienā. Ceļi slideni. Vēlāk, decembra sākumā, Latvijas austrumos jau iestāsies neliela ziemiņa un tā jau būs uz palikšanu. Arī temperatūra dienas laikā būs ar nelieliem mīnusiem, brīžiem snigs un putinās.

Kopumā novembris temperatūru ziņā rādās būt tuvu šā mēneša vidējiem rādījumiem. Nokrišņu sadalījums nevienmērīgs un dažviet vairāk kā parasti.

"Sala mēneša iezīmdienas (Mārtiņi, Katrīnas, Andreji) nosaka valdošos vējus, bet jo īpaši laikā līdz Ziemassvētkiem. Šīs dienas ir vārti ziemas vējiem. Laikā ap Katrīnām (25. novembris) un Andrejiem (30. novembris) sākas vilku laiks, kas ir gada tumšākais un drūmākais laiks. Lai šo laiku darītu gaišāku un priecīgāku, līdz ar sveču gaismu Adventa (28. novembris) vainagā, senči šajā laikā gāja vakarēties viens pie otra un stāstīja pasakas, minēja mīklas, zīlēja nākotni...," piebilst dabas vērotājs.