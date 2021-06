BB veikparkā uzstāsies čella virtuozs Ēriks Kiršfelds un DJ Ģirts Šolis

Sestdien, 3. jūlijā, no pulksten 13 “BB wakepark” (Liepāja, Beberliņi) “Pasaules sajūtu” sērijas otrajā epizodē jau atkal varēs ķert pasaulīgas noskaņas gan gastronomiskā un veldzējošā, gan arī muzikālā baudījumā. Šoreiz kaut kas no Āzijas, un kaut kas no vecās Eiropas. Pasākums – bezmaksas, informē „BB wakepark” vadītāja Santa Vēvere.

“”Pasaules sajūtas” ir muzikāls, gastronomisks un atspirdzinošs garšu un sajūtu pasākums, ko vairākās epizodēs visas vasaras garumā aicinām baudīt mūsu priežu ieskautajā paradīzē,” stāsta “BB wakepark” vadītāja Santa Vēvere, “Šajā reizē sajūtās pieskarsimies Japānai un Vācijai, bet šovasar mums priekšā ir vēl divi šādi pasaules garšu vakari, kas ar mūzikas, ēdienu un dzērienu piedzīvojumu aizvedīs mūs ceļojumā arī uz Austrāliju, Jaunzēlandi un vēl citām eksotiskām vietām.”

Visas dienas garumā varēs baudīt tematiskos ēdienus un dzērienus. Būs iespēja sajust un izsmaržot Japānas maigo ziedu aromātu neatvairāmajos “Roku Gin” kokteiļos, ko meistarīgi pagatavos viens no Latvijas top bārmeņiem, “Roku Gin” vēstnesis Rihards Onzuls. Būs iespēja izbaudīt Āzijas un Japānas virtuves garšas ar fantastiskām jūras veltēm. Savukārt Vāciju varēs izgaršot caur tradicionālo “Jägermeister”, ko dažādās pārsteigumu pilnās kokteiļu variācijās pasniegs tā vēstnesis Māris Liepa. No vācu gastronomiskā galda apmeklētājus gaida meža gaļas virtuve – burgeri un barbekjū.



Pasākuma kulminācijā ar īpašu elektročella programmu pasaulīgās noskaņās uzstāsies viens no latviešu izcilākajiem čellistiem Ēriks Kiršfelds – Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts, ilggadējs “Kremerata Baltica” un pēcāk arī Liepājas Simfoniskā orķestra koncertmeistars. Ieskatam elektrizēto čellu kautiņš laikmetīgās kamermūzikas festivālā "Sansusī": https://www.youtube.com/watch?v=WiXG-e3ygg8.

Arī dejas būs, jo “BB wakepark” piestās “Spoku kuģis” ar DJ Ģirtu Šoli (to pašu, kas režisors un aktieris) un “Britis(ch) Petroleum” jeb multimākslinieku Pēteri Brīniņu. Stāsts par viņiem sekojošs – reiz pašā Rīgas sirdī daudzus gadus pastāvēja nu jau leģendārais mūzikas klubs “Nabaklab”. Tā fiziskā pastāvēšana ir beigusies, bet laiku pa laikam — tagad kā Spoku kuģis — tas parādās ne tikai Rīgas ārēs, bet arī citos Latvijas plašumos, toskait “Positivus Festival” un festivālā “Laba Daba”. Milzīgi plašo pasauli varēs sajust dažādu žanru mūzikā, ko abi dīdžeji spēlēs uz vinila platēm gan klātienē, gan reizē arī radio tiešraidē.



Pasākums ir apmeklējams bez maksas, bet ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus.