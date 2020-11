Attālinātais darbs: kā parūpēties par acu veselību, daudz vairāk laika pavadot pie datora

Attālinātais darbs nosaka, ka daudz vairāk laika pavadām pie datora – ierasto klātienes sapulču vietā tās noris tiešsaistē, bieži vien arī komunikācija ar kolēģiem “pārceļas” uz video zvaniem. Acu diskomforts, biežāka acu mirkšķināšana un pat galvassāpes – tās ir vien dažas no sekām acu veselībai, ko rada neskaitāmas stundas pie datora ekrāna. “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga skaidro, kā parūpēties par acu veselību un, kā redzei nenodarīt kaitējumu, strādājot no mājām.

Ieteikumi redzes atpūtināšanai

Maldīgs ir uzskats, ka televizora, datora, planšetdatora vai telefona izmantošana bojā redzi. Redzi bojā ierīču neadekvāti ilga lietošana bez pārtraukuma, kādēļ acis tiek mirkšķinātas daudz retāk, līdz ar to, redzei sākot migloties, acis var sākt sāpēt vai pat asarot. Piemēram, ja ierasti minūtē pamirkšķinām vidēji 12-15 reizes, tad lūkojoties kāda no tuvumā esošajiem ekrāniem, skaits var samazināties pat uz pusi, tāpēc ik pa brīdim jāatceras novērst acis no monitora, lai paraudzītos tālumā. Atrodoties pie datora ilgstoši, jāatceras ik pēc 20 minūtēm paņemt pārtraukumu, lai atpūtinātu acis. Savukārt, ja kontaktlēcu lietotājiem nepieciešams pavadīt ilgstošu laiku pie datora, ieteicams labāk izvēlēties brilles, jo tās labāk pasargās acis no izžūšanas.

Tāpat farmaceite iesaka apgūt trīs vienkāršus vingrinājumus, kas palīdzēs saglabāt acu veselību. Sākumā ar acīm nepieciešams paskatīties uz augšu un tad uz leju, tad pa labi un pa kreisi. Kā trešais vingrinājums – ar acīm zīmējiet horizontālu astoņnieku, sākumā uz vienu pusi un tad uz otru. Katru no acu vingrinājumiem nepieciešams veikt nesteidzīgi, kustību atkārtojot astoņas līdz desmit reizes.

Vitamīnu nozīme acu veselībai

Dažas no pazīmēm, kas liecina par A vitamīna trūkumu organismā ir redzes pasliktināšanās nepietiekamā apgaismojumā un krēslas laikā. Šis vitamīns piedalās svarīgāko vielu sintēzes procesā acu tīklenes šūnās, kā arī aizsargā acis no ultravioletā starojuma ietekmes. A vitamīnu iespējams uzņemt ar uzturu, ēdot tādus produktus kā burkānus, ķirbjus, papriku, mellenes, aknas, mencu aknu eļļu, kā arī sieru. Taču farmaceite atgādina, ka ne mellenes, ne burkāni “neatbrīvos” no briļļu nēsāšanas. Lai nodrošinātu A vitamīna veiksmīgu uzsūkšanos organismā, nepieciešama arī cinks un selēns, tāpēc ieteicams izvēlēties uztura bagātinātājus, kuros vienkopus pieejami vairāki organismam vajadzīgie vitamīni. Tie pieejami gan ierastu tablešu un kapsulu formā, gan arī kā pilieni, ko drīkst lietot kā bērni, tā arī pieaugušie.

Acu veselībai nozīmīgs ir arī C vitamīns – tas stiprina mazās kapilāru sieniņas un pasargā pret asinsizplūdumiem acīs. C vitamīnu satur spināti, kāposti, kartupeļi, mežrozīšu augļi, upenes, smiltsērkšķi un citi produkti. Nozīmīgs ir arī E vitamīns, kas aizsargā šūnu membrānu, kavē kataraktas attīstību un atrodams visās nerafinētajās eļļās, sēklās, riekstos, mandelēs, valriekstos.

Kādus acu pilienus izvēlēties?

Aptiekās pieejams plašs acu pilienu klāsts, kas atšķiras gan pēc to konsistences (viskozie pilieni un gēli), gan pēc to iedarbības. “Euroaptieka” aptiekās pieejami pilieni acu mitrināšanai, sausās acs sindromam, pārpūlētām un nogurušām acīm, kā arī iekaisumu un alerģisku reakciju mazināšanai, taču pirms to iegādes nepieciešams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu, kas ieteiks vispiemērotāko pilienu veidu.

Farmaceite atgādina, ka kontaktlēcu īpašniekiem jābūt piesardzīgiem acu pilienu izvēlē un pirms to iegādes jānoskaidro, vai tos atļauts lietot kopā ar kontaktlēcām, pretējā gadījumā tie var izraisīt acu asarošanu, miglošanos, niezi vai arī sabojāt kontaktlēcu. Jāatceras, ka acu pilieniem nereti var arī būt salīdzinoši īss termiņš, piemēram, no to atvēršanas brīža tie var būt derīgi četras nedēļas.



Rūpes par acu veselību arī ārtelpās

Acīm iespējams nodarīt kaitējumu ne tikai ilgstoši atrodoties pie datora, bet arī atrodoties tiešos saules staros. Tas jāatceras ne tikai vasarā, bet arī rudenī un ziemā jeb neatkarīgi no gadalaika dienās, kad novērota spilgta saules gaisma. Lai pasargātu acis, ieteicams izvēlēties saulesbrilles ar UV staru aizsargfiltru, kas pasargās acis no saules kaitīgo staru iedarbības.