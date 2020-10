Atkal iesnas? Pieci ieteikumi pareizai iesnu ārstēšanai pieaugušajiem un bērniem

“Kā rudens, tā atkal iesnas!” – šādi gribas iesaukties, kad rudens nācis ne vien ar lapu dzeltēšanu, bet arī ar drēgniem un mitriem laikapstākļiem, kuru dēļ ātri vien iespējams tikt pie iesnām. Iesnas jāārstē 7-10 dienas, bet ja tas netiek darīts, ieilgušas iesnas var radīt virkni citu saslimšanu. Kā pareizi ārstēt iesnas un kā rūpēties par sava deguna veselību rudenīgā laikā, skaidro “Euroaptieka” farmaceite Zane Melberga.

Pieci ieteikumi pareizai iesnu ārstēšanai

1. Izkarsējies

Ja ir runa par akūtām iesnām, tad pašā sākuma stadijā ieteicams iet uz pirti. Pirts neārstē tieši iesnas, bet palīdz tikt galā ar vīrusu infekciju. Pirtī mēs daudz svīstam, līdz ar to vīrusi tiek pastiprināti izvadīti no organisma, uzlabojas asinsrite, uz brīdi arī deguns labāk elpo. Bet, ja deguna blakusdobumos jau ir strutas vai arī ir temperatūra un galvassāpes, tad pirtī nekādā gadījumā nedrīkst iet, jo var rasties komplikācijas. Mājas apstākļos iespējams izkarsēt kājas karstā ūdenī, kam pievienots sinepju pulveris. Pēc tam uz pēdām ieteicams uzsmērēt terpentīna ziedi un uzvilkt vilnas zeķes, kas uzturēs kājas siltumā un uzlabos asins cirkulāciju.

2. Neaizraujies ar deguna šņaukšanu

Šņaucot degunu, nevajadzētu pārcensties – vispirms jāizšņauc viena nāss, tad otra. Gaisu nedrīkst pūst stipri un caur abām nāsīm vienlaikus. Ja degunu šņauc nepareizi, infekcija var nonākt dzirdes kanālos un novest pie vidusauss iekaisuma, iespējamas arī citas komplikācijas. Farmaceite norāda, ka labs deguna dobuma attīrīšanas paņēmiens ir deguna skalošana, izmantojot izotonisko jūras ūdeni (0,9%). Tā galvenais uzdevums ir mitrināt deguna gļotādu un palīdzēt sašķidrināt gļotas, no kurām tik viegli nav atbrīvoties. Taču, lai mazinātu deguna gļotādas tūsku ieteicams lietot hipertonisko jūras ūdeni (2,3%). Šo procedūru tomēr nevajag veikt pārāk bieži, lai neizskalotu vajadzīgo deguna dabisko mikrofloru. Ja iesnas ir bērnam, kurš pats degunu vēl nemaz neprot pats izšņaukt vai arī ir grūtības, ieteicams iegādāties aspiratoru jeb ierīci deguna sekrēta atsūkšanai, kas radīta, lai atsūktu traucējošos izdalījumus un ļautu bērnam atkal justies labi. Ierīce ir droša, higēniska un vienkārša lietošanā.

3. Iesnas un miegs

Miega trūkums padara cilvēka organismu jutīgāku pret slimībām, samazinot organisma dabiskās aizsargspējas, tādēļ tam ir būtiska loma gan bērnu, gan pieaugušo imunitātes stiprināšanā un veselībai kopumā. Taču, ja iesnu dēļ ir grūtības gulēt, lai atvieglotu elpošanu miegā, ieteicams aptuveni par 20% paaugstināt pagalvi. Elpošanas atvieglošanai naktīs iespējas izmantot īpašus pie gultas vai apģērba stiprināmus plāksterus. To sastāvā ir eikalipta, lavandas un piparmētras ēteriskās eļļas, kas atbrīvos degunu un atvieglos elpošanu. Labākam naktsmieram neaizmirstiet pirms miega izvēdināt guļamistabu – svaigais gaiss sekmēs veselīgu miegu, norūdīs un stiprinās imunitāti.

4. Izvēlies piemērotus līdzekļus

“Euroaptieka” farmaceite iesaka izvēlēties iekšķīgi lietojamus augu izcelsmes pretiesnu līdzekļus, kas palīdz mazināt iekaisumu, veicina gļotainā šķīduma izdalīšanos no deguna dobuma un tā blakusdobumiem, veicinot elpceļu veselību un palielinot organisma dabiskās aizsargspējas. Ja deguns ir stipri aizlikts, tūskas mazināšanai īslaicīgi var lietot ksilometazolīnu vai oksimetazolīnu saturošus deguna pilienus. Aptiekās pieejamas arī tabletes un sīrupi, kuru sastāvā esošās ķīmiskās vielas sašaurinās asinsvadus un mazinās deguna gļotādas tūsku, atvieglojot elpošanu caur degunu, kā arī mazinot deguna niezi, šķaudīšanu, acu asarošanu un galvassāpes. Farmaceite norāda, ka ar šādu līdzekļu lietošanu jābūt piesardzīgam – tos nedrīkst lietot ilgstoši, un šādi pretiesnu līdzekļi sīrupu vai tablešu formā nav piemēroti maziem bērniem. Lai izvēlētos piemērotākos līdzekļus, ko lietot iesnu gadījumā, ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

5. Izvērtē nepieciešamību apmeklēt ārstu

Ar iesnu ārstēšanu jābūt piesardzīgiem, jo arī nepareizi ārstētas iesnas var novest pie deguna dobuma gļotādas slāņa noārdīšanās, nespējot veikt nepieciešamo aizsargfunkciju. Ja saslimšana pieaugušajiem ilgst vairāk par 10 dienām, bet bērniem vairāk par 3-4 dienām – nepieciešams vērsties pie ārsta. Tāpat jārīkojas, ja ir spiedošas sāpes pierē, dzelteni, strutaini izdalījumi un temperatūra, tad iesnu ārstēšana mājās tiešām beidzas un ir jādodas pie ģimenes ārsta, kas izvērtēs situāciju un paredzēs īpašu ārstēšanas kursu vai arī norīkos pie lora.

Preventīvie pasākumi

Lai izvairītos no iespējamas saaukstēšanās un iesnām, jo īpaši rudens drēganajā laikā, nepieciešams parūpēties par preventīviem imunitātes stiprināšanas pasākumiem. Jāatceras ikdienā lietot vismaz 2-3 litrus ūdens, kā arī jāparūpējas par sabalansētu uzturu, uzņemot pēc iespējas vairāk vitamīniem bagātus augļus un dārzeņus. Papildu tam iespējams lietot uztura bagātinātājus, kas satur imūnsistēmu stimulējošas vielas, piemēram, ehināciju, mežrozītes, ķiploku, plūškoka, greipfrūta sēklu ekstraktus.

Iesnu profilaksei farmaceite iesaka lietot organisma aizsargspējas stiprinošus līdzekļus, kuru sastāvā ir C vitamīns un cinks. Ieteicams lietot arī gēlus, kas plānā slānī jāuzziež deguna gļotādai un uz ādas tieši zem nāsīm. To sastāvā ir augu izcelsmes un aktīvo vielu komplekss, kam ir antibakteriāla un pretvīrusu iedarbība, savukārt to lietojot iesnu gadījumā, tas mazinās deguna gļotādas sekrēciju un tūsku.

Nelabvēlīgu ārējo apstākļu ietekmē, iesnas var saasināties, tāpēc nepieciešams izvēlēties laika apstākļiem piemērotu apģērbu. Organisms jāsargā gan no aukstuma, gan pārkaršanas. Jārūpējas, lai kājās būtu atbilstoši apavi un tās nebūtu slapjas. Nedrīkst aizmirst arī par gaisa temperatūrai piemērotu galvassega.