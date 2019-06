Aicina uz Līgo svētku amatnieku un mājražotāju tirdziņu Rožu laukumā

Šajā nedēļas nogalē 21. un 22. jūnijā no plkst. 9:00-17:00 Liepājā Rožu laukumā norisināsies Latvijas amatnieku un mājražotāju Vasaras saulgriežu svētku tirdziņš. Vienuviet sabrauks kupls mājražotāju un amatnieku pulks no visiem Latvijas novadiem, lai andelētos ar smeķīgiem gardumiem un amatnieku darinājumiem, sākot no košiem ziedu vainagiem un lina kleitām līdz pat gardēžu valdzinājumam – ekoloģiskiem pašu saimnieku ražotiem produktiem Līgo svētku galdam, informē biedrības “ETNO Liepāja” vadītāja Madara Lubāne.

Vasaras saulgriežu svētku tirdziņā liepājniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja iegādāties lauku labumus – visdažādākos svaigpiena sierus, žāvetus mājas gaļas izstrādājumus, desas ar pistācijām un kaltētiem tomātiem, augstvērtīgas kūpinātas zivis, kā arī daudzveidīgus konditorejas izstrādājumus, speķa pīrāgus, siera radziņus, smilkšķērkšķu produktus un kaņepju sviestu. Kā vienmēr vīndari piedāvās savu vīndarītavu produkciju un būs nopērkama īstā latgaliešu šmakovka.

Kā katros latviešu saulgriežu svētkos, arī Līgo svētkos piedien ne vien varena mielošanās, bet arī pucēšanās. Tāpēc tirdziņā varēs iegādāties dažādus šiem svētkiem piemērotus apģērbus ar latviskajām zīmēm, lina kleitas, cepures, plecu somas, šalles, rotas no akmens, pērlēm un etnogrāfiskas sudraba rotas un mākslnieciski veidotus vainadziņus no ziediem. Svētku galdam jums noderēs lina galdauti un priekšauti, kā arī mākslnieciski izgatavoti koka izstrādājumi. Pirmo reizi savu produkciju piedāvās jauns apģērbu zīmols Lilactill.

Latvijas mājražotāji un amatnieki no tuviem un tālākiem novadiem jums piedāvās tādus ražojumus, ko ikdienā Liepājas veikalu plauktos nevariet nopirkt.Mājražotāji uz andeli divu dienu garumā iebrauks no Rīgas apkārtnes, Kuldīgas, Talsiem, Siguldas, Tukuma, Jelgavas, Skrīveriem un citiem novadiem. Tirdziņa rīkotāji, biedrība “ ETNO Liepāja” padomājusi arī par noskaņu Vasaras saulgriežos, jo piedāvājuma klāstā būs nopērkama arī lustīgi mūzikas ieraksti ar Līgo dziesmām.

Jāpiebilst, ka tirdziņš būs saistošs ne vien liepājniekiem, bet arī pilsētas viesiem no tālienes, jo piedāvājumā ir dažādi suvenīri ar Liepājas simboliku.