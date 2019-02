Adrians Kukuvass par slavas ziedu laikiem, grautiņu Liepājā un mūzikā aizvadīto mūžu

Satiekot mūsu valstī iecienīto populārās mūzikas komponistu, dziesmu autoru un izpildītāju Adrianu Kukuvasu, kurš visplašāk pazīstams kā leģendārās estrādes grupas “Menuets” solists, jautrība un joki sprēgā vienā laidā, taču ne tikai.

Klausoties viņa stāstījumā, gandrīz vai kā sīpolu lobot, atklājas lietas, par kurām vairums, tostarp izglītoti ļaudis, neko nezina. Viens no šādiem piemēriem ir A. Kukuvasa komponētā rokopera un balets “Nāriņa”, kas uz Rīgas Operetes teātra skatuves piedzīvojusi 53 izpārdotas izrādes. Mūsdienās par šo darbu nav iespējams izlasīt nevienā mūzikas vēstures grāmatā, arī Operetes teātris jau sen kā likvidēts. Neparastas atmiņas mūziķim, protams, ir arī par Liepāju, kas lepni nes Latvijas mūzikas galvaspilsētas vārdu.

Man ir vislabākās atmiņas par ikgadējo Latvijas populārās mūzikas konkursu “Liepājas dzintars”, kas notika koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” un kur visi rāvās uzstāties. Tas gan nenotika festivāla “Liepājas dzintars” laikā, taču estrādē “Pūt, vējiņi!” uzstājās kāda ārzemju grupa un pēc koncerta…apmeklētāji, ejot pa Peldu ielu centra virzienā, visām mājām izsita pirmo stāvu logu stiklus. Tiekot līdz tirgus pieturai, viņi sāka šūpot tramvaja vagonu, mēģinot to nonest no sliedēm. Tālāk par universālveikalu “Kurzeme” gan netika; tur viņus sagaidīja milicija, nošķirot latviešus no krieviem. Pēdīgi izrādījās, ka latviešu demolētāju vidū tikpat kā nav.

