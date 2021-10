Piektdien, 8. oktobrī, jāvēro laiks, savā blogā aicina dabas vērotājs Vilis Bukšs.

Dabas vērotājs norāda, ka, ja šajā dienā pirmais sniegs, tad ziema sāksies 21. novembrī. Ja jauks laiks, tad tāds būs turpmākās trīs nedēļas.

Ja vējš no ziemeļiem – auksta ziema. Ja no dienvidiem - maiga, bet ja no rietumiem – sniegaina.